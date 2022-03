Hradec vstoupil do utkání aktivně. Od první minuty bylo vidět, že končit sezonu ještě nechce. Odměna v podobě gólu přišla už ve 4. minutě, kdy Koukalovu střelu za Krošelje dorazil Orsava. Mountfield byl lepší, ale znovu doplatil na nedisciplinovanost. Novotný, jenž se vrátil do hradecké branky po zranění, vyhodil puk mimo hrací plochu a hosté početní výhodu bleskově využili, když pěknou kombinaci zakončoval Stránský.

Od druhé třetiny Lvi ještě přidali. Odměněni byli ve 37. minutě. Perret našel na levé straně volného Jergla, který dělovkou prostřelil bezmocného Krošelje. Bruslaři se dočkali vyrovnání, když zamkli Hradec v jeho obranném pásmu. Pláněk krásnou nahrávkou našel Najmana, jehož teč skončila za Novotným. O necelé tři minuty později bylo s Východočechy ještě hůře. Přes domácí obranu se prosmýkl Flynn a svůj bekhendový blafák zakončil nad beton Novotného. Obrat byl dokonán. Hradec však znovu potvrdil, že ve hře bez brankáře mu to lepí. Ve hře šesti proti čtyřem vyrovnal Ščerbak. Východočeské naděje tak znovu ožily.

Jenže i potřetí v řadě byli v prodlouženém čase úspěšnější Bruslaři, když o jejich výhře a postupu do semifinále rozhodl hradecký kat Kelemen. Lvi po vítězství v základní části konči brzy.

„Chtěl bych pogratulovat Boleslavi. Vyhrála čtyři zápasy a zaslouženě postupuje dál. Byl to opět vyrovnaný zápas a Boleslavi opět chytal výborně brankář. My jsme bojovali, rvali jsme se do poslední vteřiny. Ale na nás se opět projevila velká nervozita.“ řekl po vyřazení trenér Hradce Tomáš Martinec.

Jeho protějšek Radim Rulík mohl být mnohem spokojenější. „Očekávali jsme, že Hradec na nás nastoupí, a to se stalo. Úvod byl ale v jeho režii. Po inkasovaném gólu se to začalo srovnávat a my jsme strašně rádi, že se nám podařil obrat v zápase. Když už to vypadalo strašně nadějně, tak jsme šli do čtyř a Hradec v šesti vyrovnal. Síly Hradce v této činnosti je obrovská a to potvrdili. Pro nás bylo klíčové, že přišla přestávka a my jsme se srovnali. V prodloužení jsme pak byli šťastnější."

Hradec Králové - Mladá Boleslav 3:4 po prodl.

Fakta - branky a nahrávky: 4. Orsava (Koukal, Cingel), 37. Jergl (Perret, Kevin Klíma), 58. Ščerbak (Orsava, Jergl) – 17. J. Stránský (P. Kousal, Ševc), 47. O. Najman (Pláněk, Jánošík), 50. Flynn (D. Šťastný, Pláněk), 68. Kelemen (Ševc). Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. Diváci: 5323. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:2 – 0:1. Konečný stav série: 1:4. Mountfield Hradec Králové: Novotný – Blain, Nedomlel, Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel – Miškář. BK Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Pavel Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi, Bernad – Šťastný, Bičevskis, Kotala – Kousal, Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – Stránský, Knotek, Eberle.