Nebudete to mít holenkové s tím postupem do finále tak jednoduché, jak si myslíte… Něco takového si na adresu svých soupeřů asi řekli chrudimští a českotřebovští hokejisté.



Jak se usnesli, tak vykonali. Oplatili konkurentům porážky z nedělních duelů a naplno se vrátili do hry o primát.

SEMIFINÁLE PLAY OFF

Druhá bitva Třebových nabídla zaplněnému zimáku poněkud jinou podívanou než o tři dny dříve. Tehdy bylo skoro rozhodnuto po první třetině, ale tentokrát ani jeden tým v průběhu střetnutí hraného na ostří nože a doprovázeného jednadvaceti vyloučeními (hlavně na přelomu druhé a třetí části nebylo na trestné lavici místy k hnutí), nevedl více než o gól.



Třikrát byli těsně vepředu Kohouti, třikrát se Slovan přitáhl zpět a ve 45. minutě ho mladík Scheuter pěknou střelou poslal do vedení – 3:4. Následně ale Kohouti dostali výhodu dvojnásobné přesilovky, jejich kouč vědom si faktu, že se tady může lámat celá série, poslal na zteč pět útočníků (!) a risk mu vyšel, Prachař z dorážky vyrovnal.



Drama pokračovalo, před oběma brankami se střídaly zajímavé šance a fanouškům se tajil dech. V 54. minutě domácí většina v hledišti explodovala, Velínský se prosadil přes beky Slovanu a zavěsil na 5:4. Hostům potom nepomohla ani přesilovka zvýrazněná odvoláním gólmana Galušky, Kohouti se ubránili a koncovku, jaká určitě nebyla pro slabé povahy, ustáli.



„Nevyvarovali jsme se chyb a zbytečných vyloučení, výkon celého mužstva nicméně byl dobrý. Důležité bylo, že se tým nepoložil za nepříznivého stavu 3:4. Naopak zabral a dokázal dvěma góly utkání otočit,“ oddechl si českotřebovský trenér Martin Palinek.

Česká Třebová – Moravská Třebová 5:4

Fakta – branky: 4. Filip (Štefka), 16. Hemský (Velínský, Škvor), 29. Prachař (Šejba), 49. Prachař (Fúzik, Hemský), 54. Velínský (Nesvadba, Hemský) – 8. Pavlovský (Janošek), 20. Langr (Schneider, Pavlovský), 41. Augustin (Adolf), 45. Scheuter (Marek, Janků). Rozhodčí: Bernat, Kratochvíl – Kolář, Kis. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:1. Diváci: 771. Třetiny: 2:2, 1:0, 2:2. Stav série: 1:1.



HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Nesvadba, Šejba, Jemelka, Daněk, Škvor, Pražák – Křečan, Filip, Štefka, Král, Prachař, Fúzik, Velínský, Hemský, Krejza. HC Slovan Moravská Třebová: Galuška – Janošek, Rajnoha, Schneider, Muselík, Janků, Hradil, Adolf – Pavlovský, Čikl, Augustin, Langr, Faltus, Kobza, Scheuter, Marek, Fibrich.

POJISTKA DO PRÁZDNÉ

Tradice letošního play off říká, že v zápasech Chotěboře padá velice málo branek. A druhé semifinále v tomto směru rozhodně nikterak nevybočilo. První třetina byla střelecky plonková z obou stran, v té druhé dostali po faulu na ujíždějícího Cvrčka hosté výhodu trestného střílení, ale Kišš ho podobně jako v neděli neproměnil. I tak šli hosté do vedení zásluhou Plcha, Chotěboř vyrovnala poté, co Lacina tvrdou ránou využil přesilovku pět na tři.



Závěrečná perioda se tak nesla ve znamení napjatého očekávání, na čí stranu se přikloní misky vah. Vítězové dlouhodobé části měli navrch, velmi dobře věděli, že případná druhá porážka by je postavila už do obtížně řešitelné situace, a tomu odpovídala jejich aktivita.



Po několika nevyužitých možnostech se ujalo Karáskovo zakončení z 51. minuty a domácí nenašli odpověď. Zkusili to sice ještě v šesti, jediným výsledkem jejich snahy však bylo, že se Novotný trefil do prázdné branky a zpečetil tak chrudimské vítězství.

Chotěboř – Chrudim 1:3

Fakta – branky: 38. Lacina (Pecen) – 27. Plch (Kišš, Machač), 51. Koreček (Karásek), 60. Novotný. Rozhodčí: Prchal, Rulíček – Holeček, Pošvář. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 400. Třetiny: 0:0, 1:1, 0:2. Stav série: 1:1.



HC Chotěboř: Pešek – Lacina, Pecen, Mendl, Suchý, Krejčí, Jakub Ludvík, Jaroš – Mašek, Vlček, Jaroslav Ludvík, Dvořák, Svoboda, Kraučuk, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Činčila, Březina. HC Chrudim: Dominik Cvrček – Pilař, Burkoň, Javůrek, Seidler, Machač, Klement – Jiří Polák, Jan Polák, Dobiáš, Novotný, Novák, Karásek, David Cvrček, Kubal, Štěpánek, Kišš, Koreček, Plch, O. Polák.



Po druhém dnu mají všechny čtyři týmy do finále stejně daleko. Lepší pozvánka na neděli do Moravské Třebové a Chrudimi neexistuje…