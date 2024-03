/KRAJSKÁ LIGA/ 2:0 na zápasy ve čtvrtfinále, 3:0 v semifinále, 3:0 ve finále. Řeklo by se, že cesta Kohoutů k prvenství vedla růžovou zahradou. Jaký omyl! Druhé i třetí utkání strhli na svoji stranu snad malým zázrakem. Ale štěstí, jak známo, přeje připravenému, a tím třebovský tým v celé sezoně bezpochyby byl. Na středeční třetí finále se jen tak nezapomene. Domácí vyrovnali na 3:3 v čase 59:55 (!), aby následně půl minuty před koncem prodloužení rozpoutal Matěj Pavlovský nefalšovanou českotřebovskou hokejovou euforii. Titul je doma!

Zlatý gól! Rozhodující branka Matěje Pavlovského (HC Kohouti Česká Třebová) ve třetím finále. | Video: Radek Halva

Snad to musela být nejvyšší hokejová božstva, která rozhodla, že Kohouti vyhrají finálovou sérii ve třech utkáních, děj se co děj. Jinak snad není možné, že jsme ten zápas prohráli.

Něco takového si museli říkat novoměstští hokejisté a jejich fanoušci poté, co v čase 64:33 Pavlovský po spolupráci s Ostřanským ukončil prodloužení třetího finále, když si sám před gólmanem Čápem počínal zcela chladnokrevně a po efektní kličce zasunul kotouč do odkryté svatyně.

Byl to poslední gól Krajské hokejové ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje 2023/2024.

Gól s přívlastkem titulový.

Dynamo má mečboly. Lvy vynuloval Will, rozhodla nenápadná střela Pauloviče

Co mu ale předcházelo… Kohouti otevřeli účet z první útočné akce, Spartak srovnal krok v první přesilovce a potom se dlouhé minuty hrály spíše hokejové „šachy“. Sice ve vysokém tempu a s obrovským nasazením, ale zajímavějších střeleckých pozic bylo na obou stranách pomálu. I v početních výhodách, domácí mimochodem darovali soupeři dvě za hru v šesti, což jen dokazuje, že atmosféra a tíha duelu dolehla na hráče i střídačky.

Třetí část odpálil Kubišta, jehož nenápadný pokus od modré proletěl skrz houštinu těl i gólmana Vlka. Odpoví Kohouti? Odpoví! Martinec se obtočil okolo branky a u vzdálenější tyčky byl dříve než brankář Čáp.

2:2 a začínáme znova.

V 55. minutě vyšel Spartaku rychlý výpad a po přečíslení dorážel Bucek zblízka na 2:3. Tohle už hostům muselo klapnout, ne…

A skutečně tomu všechno nasvědčovalo, Kohouti se nemohli dostat do trvalejšího tlaku, soupeř je prakticky nepustil do svého pásma. I oddechový čas musel kouč Marek brát ve chvíli, kdy se vhazovalo před Vlkem. Zdálo se, že domácí už nemají co nabídnout.

Ale měli. A stačilo jim snad jediné buly v útočné třetině v koncovce třetího finále. Čtrnáct sekund před sirénou. Pochopitelně bez brankáře se šesti bruslaři. Vyhráli ho, natlačili se před brankoviště a Jelínek z nastalé šílené skrumáže někudy procpal puk za Čápova záda – 3:3.

Gól Tomáše Jelínka v čase 59:55:

Zdroj: Radek Halva

To, čemu nikdo nevěřil, a možná ze všeho nejméně českotřebovští příznivci, se stalo skutečnosti.

Jde se do prodloužení!

To se dlouho hrálo mimořádně obezřetně a publikum pomalu vyhlíželo nájezdníky. To by však nesměl přijít velký moment Pavlovského a potom už na českotřebovském zimáku tryskala euforie ze všech stran.

Pochopitelně kromě sektoru novoměstských fans.

Šéf krajského hokeje Vladimír Martinec nemusel pohár pro vítěze zase odvážet a mohl ho na místě předat do rukou kapitána Jakuba Fúzika a jeho spoluhráčů.

HC Kohouti = mistr krajské hokejové ligy 2023/2024:

Zdroj: Radek Halva

KRAJSKÁ LIGA, finále, 3. zápas:

HC Kohouti České Třebová – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:3 PP (1:1, 0:0, 2:2 – 1:0). Branky: 1. Martinec (Jelínek), 48. Martinec (Veverka, Vašíček), 60. Jelínek (Semorád, Pavlovský), 65. Pavlovský (Ostřanský, Drtina) – 5. Bucek (Černý, Kubišta), 45. Kubišta, 55. Bucek (Dufek, Černý). Rozhodčí: Rulíček, Vepřovský – Jiruška, J. Kopecký. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 750.

Konečný stav série: 3:0.

Konečné pořadí KHL 2023/2024:

1. HC Kohouti Česká Třebová

2. TJ Spartak Nové Město nad Metují

3. BK Nová Paka

4. HC Moravská Třebová

5. HC Hlinsko

6. HC Chrudim

7. HC Litomyšl

8. Stadion Nový Bydžov

9. TJ Orli Lanškroun

10. HC Trutnov

11. HC Jaroměř

12. HC Náchod

13. SK Třebechovice pod Orebem

14. HC Spartak Choceň

15. HC Dvůr Králové nad Labem

16. HC Spartak Polička

17. HC Opočno