/KRAJSKÝ HOKEJ/ Další krok k prvenství v dlouhodobé části Krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje udělali v 31. kole českotřebovští Kohouti, kteří v zajímavém atraktivním souboji předčili Bruslaře z Nové Paky. Ve výborném světle se ovšem prezentoval také průběžně druhý novoměstský Spartak, jenž zvítězil rozdílem třídy na litomyšlském ledě. Skvělý obrat se povedl Hlinsku v Novém Bydžově.

Branka Jana Černého (TJ Spartak Nové Město nad Metují) v utkání v Litomyšli. | Video: Radek Halva

Dvanáctá výhra za sebou! Kohouti nepolevují a jejich fazónu nyní odnesla Nová Paka. Ale byl to tuhý boj. Třikrát domácí vedli o gól, třikrát soupeř dorovnal účet, až Semorád ve 37. minutě poslal svůj tým počtvrté a tentokrát definitivně do vedení. Kohoutům navíc parádně vyšel nástup do třetí třetiny, během dvou minut přidali další dvě rychlé trefy a vývoj dostali pod svoji kontrolu, na čemž nic nezměnila ani závěrečná přestřelka. „V první a druhé třetině jsme nepředvedli dobrý výkon, chyběl nám pohyb, vázla kombinace. Až ve třetí části se výkon částečně přiblížil k tomu, co chceme a co jsme schopni hrát. Pět inkasovaných gólů však musí být varováním,“ uvedl trenér Pavel Marek.

Dlouho by museli litomyšlští fanoušci lovit v paměti, kdy naposledy se přihodilo, že jejich tým byl soupeřem takovým způsobem přehrán. Hráči Nového Města se prezentovali výtečným výkonem a zaslouženě si odvezli hladké vítězství, když po většinu času na ledě zřetelně dominovali. Nebýt gólmana Horáčka, mohlo to z pohledu domácích skončit ještě o poznání hůře.

Souboj Nového Bydžova s Hlinskem byl pořádně ostrý a plný vyloučení, rozhodčí Veinfurter rozdal v jeho průběhu 106 trestných minut. Výsledkově se všechno až do začátku třetí třetiny vyvíjelo ve prospěch domácího Stadionu, který ve 24. minutě vedl 4:1 a zdálo se, že si na beton pojistí místenku do play off. Jenže co se nestalo, Horses ukázali, že jsou týmem, který se jen tak nevzdá, a třetí třetina patřila jim. Nejprve se dostali na kontakt, na vyrovnání se potom nečekalo dlouho a v 59. minutě dokonal obrat povedenou individuální akcí Machač. Hlinečtí výrazně navýšili svoje šance na konečnou třetí příčku.

Fotogalerie Nový Bydžov vs. Hlinsko:

Moravskotřebovský Slovan neměl žádné slitování s Jaroměří, na jejím ledě nasypal do protivníkovy sítě po jednoznačném průběhu jedenáct „fíků“ a Vojtěch Augustin se čtyřmi zásahy znovu přiblížil koruně krále střelců krajské ligy. Aktuálně má na svém kontě 39 zásahů.

Chrudimský gólman Dominik Cvrček podpořil snažení svých spoluhráčů vychytaným čistým kontem a splněná „povinnost“ v utkání proti Dvoru Králové nad Labem byla na světě, byť střelecká převaha favorita byla větší, než jak ukazuje konečné skóre. Chrudimští stále myslí na umístění v top čtyřce, jenže do konce základní části budou hrát na rozdíl od konkurence pouze jednou.

Ostudným výsledkem se na domácím kluzišti prezentoval choceňský Spartak, který dal zapomenout na některá svoje sympatická představení z předchozích týdnů. Osmigólový příděl od Náchoda, tak z toho tedy musely půl třetí stovce fanoušků v hledišti doslova bolet oči.

Naopak v Třebechovicích pod Orebem bylo k vidění drama do posledních sekund, protože lanškrounští Orli neustále dotahovali ztrátu a pět minut před koncem se přiblížili na rozdíl jediné branky. Jejich závěrečná snaha však byla marná. Zajímavostí duelu byly tři branky vstřelené při oslabení. Lanškroun prohrál pošesté v sezoně o branku.

KRAJSKÁ LIGA – 31. kolo:

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:7 (0:2, 1:3, 1:2). Branky: 26. Jakubec (Š. Voříšek), 55. T. Půlpán (A. Půlpán) – 8. Řezníček (Reichmann), 15. Černý (Bucek, Pohl), 22. Zámečník (Pohl), 29. Řezníček (Reichmann, Šťastný), 40. Černý (Bucek, Zámečník), 46. Mert, 47. Bucek. Rozhodčí: Havlík – Mikula, Topolský. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 230.

HC Kohouti Česká Třebová – BK Nová Paka 8:5 (2:2, 2:1, 4:2). Branky: 7. Pavlovský (Drtina, Fúzik), 15. Veverka (Drtina, Pavlovský), 29. Fúzik (Plášek, Veverka), 37. Semorád (Rozlílek, Jelínek), 42. Veverka, 47. Plášek (Veverka, Stolín), 50. Ostřanský (Fúzik), 59. Semorád (Rozlílek, Martinec) – 14. Najman (Mach, Trejbal), 16. Fedulov (Strnad, Najman), 31. Brokeš (Dvořák), 59. Strnad (Trejbal), 60. Najman (Mach, Brokeš). Rozhodčí: Vrba – Landsmann, Obr. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. Diváci: 402.

SK Třebechovice pod Orebem – TJ Orli Lanškroun 5:4 (2:1, 2:1, 1:2). Branky: 11. Netušil (Matouš, Hanousek), 15. T. Drašnar (Bartoň, Souček), 25. Kostka (Hanousek, Sajdl), 29. Samek (Beránek), 47. Samek (Matouš, Bartoň) – 7. Drlík (Gildain, Nastoupil), 29. Krč (Pirkl), 45. Markl, 56. Krč (Pražák). Rozhodčí: Pecha – Pluháček, Rezek. Vyloučení: 8:5. Bez využití. V oslabení: 1:2. Diváci: 110.

Stadion Nový Bydžov – HC Hlinsko 4:5 (3:1, 1:1, 0:3). Branky: 12. Kopecký (Láska), 14. Láska (Špinka, Postolka), 19. Procházka (Matějíček), 24. Procházka (Pilný) – 16. Kubal (Štěpánek), 30. Machač (Bříza), 41. Chvojka (Bříza, Fink), 45. Chvojka (Bříza, Lojek), 59. Machač (Bříza). Rozhodčí: Veinfurter – Šesták, Řezníček. Vyloučení: 13:15, navíc Matějíček – Štěpánek 5 min. + OK. Využití: 2:0. Diváci: 295.

HC Jaroměř – HC Slovan Moravská Třebová 2:11 (1:5, 1:3, 0:3). Branky: 8. Záliš (Kocián, Háze), 35. Kašpar (Kocián, Kotrč) – 3. Augustin (Palička), 7. Cach (Augustin, Palička), 13. Augustin (Cach), 13. Vaňous (Dubovčí, Horký), 20. Augustin (Cach, Palička), 33. Cach (Augustin, Cekr), 36. Marek (Horký, Vaňous), 38. Augustin (Cach, Palička), 46. Faltus (Blaháček), 48. Horký (Marek, Vaňous), 57. Horký (Dubovčí). Rozhodčí: Petr – Horák, Karlík. Vyloučení: 2:3, navíc Souček (JAR) 5 min. + OK. Využití: 1:2. Diváci: 112.

HC Spartak Choceň – HC Náchod 2:8 (0:2, 2:2, 0:4). Branky: 24. Záruba (P. Prachař, Knytl), 28. P. Prachař (Krejza, Novák) – 4. Polej (Škoda, Pelda), 15. Kubeček (Zeman, Kocián), 21. Suk (Pelda), 22. Kocián (Kubeček, Zeman), 41. Polej (Škoda), 44. Novák (Kocián), 50. Polej (Pelda, Škoda), 60. Vondřejc (Červíček). Rozhodčí: Kolář – P. Kopecký, J. Kopecký. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 264.

HC Chrudim – HC Dvůr Králové nad Labem 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Branky: 36. Novák (Linhart, Pavlík), 45. Dobiáš (Plch), 52. Matýs (Linhart), 60. Plch (Dobiáš). Rozhodčí: Škorpil – Jirků, Dalecký. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Diváci: 128.

HC Trutnov – HC Opočno 5:0 (kontumace).

HC Spartak Polička volný termín.

Aktuální pořadí:

1. Česká Třebová 29 25 0 1 3 191:65 76

2. Nové Město 29 23 1 0 5 179:74 71

3. Hlinsko 29 19 3 2 5 161:89 65

4. Chrudim 31 21 0 2 8 127:108 65

5. MoravskáTřebová 29 18 3 1 7 174:77 61

6. Nová Paka 29 18 3 0 8 171:94 60

7. Litomyšl 29 17 2 0 10 146:117 55

8. Nový Bydžov 29 15 2 1 11 138:104 50

9. Trutnov 30 13 3 1 13 131:123 46

10. Náchod 30 11 0 4 15 118:131 37

11. Jaroměř 30 11 1 2 16 106:140 37

12. Lanškroun 29 11 1 1 16 118:132 36

13. Choceň 30 8 2 2 18 118:171 30

14. Třebechovice 30 8 1 2 19 130:171 28

15. Dvůr Králové nad Labem 30 6 0 2 22 104:189 20

16. Polička 29 6 0 1 22 105:178 19

17. Opočno 32 0 0 0 32 45:299 0

Další program:

Středa 14. února, 18.30: Nové Město nad Metují – Moravská Třebová, 19.00: Chrudim – Náchod, Česká Třebová – Dvůr Králové nad Labem, Litomyšl – Nová Paka, Jaroměř – Hlinsko, Nový Bydžov – Lanškroun, Třebechovice – Polička.