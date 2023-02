V play off nás může tolik oslabení stát postup, upozorňuje Richard Král

Padala slova jako frustrace, křivda či nedisciplinovanost. Utkání mezi Spartou a Pardubicemi se mohlo těšit nejvyšší divácké návštěvě v aktuálně probíhajícím ročníku a rozhodně lze říct, že takhle nějak by mělo vypadat střetnutí dvou favoritů celé soutěže. Přinejmenším první třetina tohle splňovala, kdy především Dynamo střelecky zavalilo Jakuba Kováře. Od druhé části to už ale byla jiná písnička. Několik sporných situací vyvolalo frustraci na straně Dynama a pardubičtí hokejisté náhle zapomněli, že bránit se dá i čistě. Pardubice po vlně oslabení nakonec prohrály zápas se Spartou 2:4 a ponaučení do dalších střetnutí je jasné: Chce to hlavně klid…

Radim Rulík hodnotil zápas mezi Spartou Praha a Dynamem Pardubice. | Video: HC Dynamo Pardubice