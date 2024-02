Všem v domácím táboře je jasné, že druhé čtvrtfinále musí nabídnout úplně jiný obrázek, protože jinak si budou moci svěřenci Petra Pešiny začít balit výstroj. Optimismus jim však přidalo předvedené vystoupení u řeky Metuje, byť výsledkově neúspěšné. „V neděli lepší prohrál, kdo tam byl, může to potvrdit,“ říká kouč Pešina. „Bohužel jsme svoji herní převahu nedokázali využít, vstřelit gól a soupeři odskočit. Ale máme před sebou druhé utkání a pokud na domácím ledě předvedeme stejný výkon, ale s lepším zakončením, a vyvarujeme se zbytečných chyb, tak jsem přesvědčen, že vyhrajeme,“ věří svému mužstvu litomyšlský kormidelník.

Vyřazení kromě jiných hrozí obhájcům východočeského hokejového titulu z Litomyšle. Před rokem touto dobou startovali svoji jízdu za prvenstvím, nyní mají 60 středečních minut (nebo o něco málo více) na to, aby se udrželi ve hře. V Novém Městě totiž přes výrazně zlepšený výkon, než jaké předváděli v posledních týdnech, prohráli a ve výhodě je tak druhý tým dlouhodobé části. Ten má z litomyšlského ledu poměrně čerstvou zkušenost, když zde před třemi týdny po jednoznačném představení vyhrál 7:2.

Českotřebovští Kohouti otevřeli play off tak, jak se od největšího favorita krajské ligy čekalo, a rivala z Nového Bydžova předčili relativně přesvědčivým způsobem. Také druhý finalista předchozího ročníku tudíž stojí nad propastí. Kohouti si v závěrečném kole základní části nedobrovolně otestovali, jak chutná porážka na novobydžovském kluzišti. Získanou „zkušenost" by ve středu večer rádi zúročili tím, že nic takového nepřipustí a čtvrtfinále „zavřou“ v nejkratším možném čase, protože do ošemetného třetího duelu se jim pochopitelně nechce. „Za kabinu mohu slíbit, že uděláme pro postup na ledě opravdu všechno. Samozřejmě budeme rádi za podporu našich fanoušků," vyjádřil se na klubovém webu kapitán Jakub Fúzik.

Z krajského fotbalu. Finančně se daří, úspěchy mládeže, pohár opět v CFIG Aréně

Nedělní vstup do čtvrtfinále se nepovedl zástupcům Chrudimska a jestli ve druhých zápasech nenajdou účinný způsob, jak soupeřům výsledek oplatit, zůstane semifinálová fáze bez tohoto regionu. Chrudimští hokejisté musí vyhrát na ledě Nové Paky, která je zaskočila v jejich domácím prostředí. Potřebují přitom hlavně zapracovat na efektivitě hry v početní výhodě, vždyť v prvním zápase měli jenom ve třetí třetině dvakrát k dispozici přesilovku pět na tři, ovšem s nulovým efektem. A to jsou faktory, které bývají v hokeji klíčové, tím spíše v play off.

Hokejová aréna v Moravské Třebové bude nepochybně praskat ve švech. Slovan nahlas buší na semifinálová vrata, když se mu v neděli povedlo přestřílet soka z Hlinska v zápase, v jehož průběhu se opakovaně utrhl do dvoubrankového vedení (0:2, 1:3, 3:5, 4:6). Tohle manko dokázali Horses v jednom případě likvidovat, jenže po dvou trefách v rozmezí jedenácti sekund Slovan ohromnou příležitost nepustil a bral důležitou venkovní výhru, když Hlinečtí za celou dobu ani jednou nevedli. I v odvetě lze čekat vyrovnanou bitvu, při vysokých ofenzivních kvalitách obou konkurentů mohou být pověstným „jazýčkem“ na miskách vah výkony gólmanů.

Čtvrtfinále play off, 2. zápasy:

Středa 28. února, 18.00: Nová Paka – Chrudim, 18.30: Litomyšl – Nové Město nad Metují, 19.00: Moravská Třebová – Hlinsko, Nový Bydžov – Česká Třebová.

Série o konečné umístění, další program:

Středa 28. února, 18.00: Jaroměř – Náchod (o 11. místo, 1. utkání), 19.00: Třebechovice pod Orebem – Choceň (o 13. místo, 2. utkání). Neděle 3. března, 17.00. Trutnov – Lanškroun (o 9. místo, 1. utkání), Polička - Dvůr Králové nad Labem (o 15. místo, 2. utkání).