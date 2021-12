Bezmála pět stovek plyšáků hodili diváci na litomyšlský led po první brance domácího celku, hračky zamířily v rámci charitativní akce do místní organizace Naděje. Góly padly v měření sil Litomyšle s Novým Městem nad Metují čtyři během úvodních necelých šesti minut a v dalším průběhu první a druhé třetiny to byli hosté, kdo tahal za delší konec pomyslného hokejového provazu. Těžili ze svého velmi dobrého přechodu do protiútoku, byli i produktivní a odskočili na rozdíl tří branek. Domácí vykřesali naději trefou „do šatny“ a v závěrečné periodě se konečně dostali k trvalejšímu tlaku, jeho výsledkem však byl pouze kontaktní zásah. Zajímavostí tohoto kvalitního, rušného a férově hraného duelu bylo, že hlavní rozhodčí Veselý neodpískal za šedesát minut čistého času žádný nedovolený zákrok (!), jediné vyloučení v zápase přišlo po vyhození kotouče mimo hrací plochu. Věc v krajském (a nejen krajském) hokeji nevídaná…

V Chrudimi se drama nekonalo, domácí hokejisté totiž nestačili na soupeře z Nového Bydžova, jenž potvrdil svoje kvality a po zásluze si odvezl tři body, když postupně navyšoval svůj náskok a s jistotou si dokráčel pro výhru.

Skupina B nabídla střet dvou zatím nejlepších týmů a zpočátku to vypadalo na triumf moravskotřebovského Slovanu, který se pod Orebem ujal dvoubrankového vedení. Ovšem Třebechovice předvedly, že jejich dosavadní výsledky nebyly náhodné, a zrežírovaly dokonalý obrat. Na jejich třetí trefu bleskově odpověděl Cach a vyrovnaný boj v závěrečné části další změnu stavu nepřinesl. Prodloužení rozhodl domácí kanonýr Jušta a oba rivalové se na špici tabulky bodově srovnali. Dotírají na ně lanškrounští Orli, kteří zažívají v krajské lize nejvydařenější období, kam paměť fanoušků sahá. Na ledě Opočna si otevřeli střelnici, o osudu utkání bylo prakticky jasno v polovině hrací doby a nakonec z toho vzešel dvouciferný příděl. Zdá se, že se probouzí doposud utrápený Trutnov, nyní si připsal cenné vítězství nad Hlinskem. Hattrick hostujícího Daniela Homoly jenom mírnil hlinecké zklamání, které neodvrátil ani risk bez brankáře, do opuštěné svatyně totiž hosté inkasovali posedmé.

Naposledy v tomto kalendářním roce se na krajský hokej půjde tuto středu, ovšem již nyní je jasné, že ani tohle dějství nebude kompletní.

SKUPINA A, 5. kolo:

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:5 (2:3, 1:2, 1:0). Branky: 4. Voříšek (Jakubec, Bažant), 6. Barkóci (Havlík), 40. Ostřanský (Cink), 55. Ostřanský (Stoklasa, Ondráček) – 2. Reichmann (Petr), 6. Březina (Borovec), 15. Černý (Veselý), 31. Černý (Veselý, Klust), 36. Klust (Hylena, Březina). Rozhodčí: Veselý – Kalus, Kalina. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 384.

HC Chrudim – Stadion Nový Bydžov 2:7 (0:2, 1:4, 1:1). Branky: 28. Štěpánek (Jan Polák, Novotný), 54. O. Polák (Cvrček) – 7. Eis (Chára, Kubišta), 12. Hlaváček (Spal, Černý), 22. Černý (Bezděk, Hlaváček), 35. Černý (Kubišta, Eis), 36. Hlaváček (Spal, Šuvara), 38. Šuvara (Černý, Hlaváček), 47. Malý (Kubišta, Chára). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Pošvář. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 130.

Pořadí:

1. Nový Bydžov (12), 2. Česká Třebová (12), 3. Nové Město nad Metují (11), 4. Litomyšl (9), 5. Chrudim (5), 6. Choceň (1), 7. Náchod (1), 8. Jaroměř (0).

Příští program:

Středa 22. prosince, 18:00: Nový Bydžov – Nové Město nad Metují. 18:30: Litomyšl – Chrudim, Choceň – Česká Třebová.

Utkání Náchod – Jaroměř se hraje 10. ledna.

SKUPINA B, 5. kolo:

SK Třebechovice pod Orebem – HC Slovan Moravská Třebová 4:3 PP (0:2, 2:0, 1:1 – 1:0). Branky: 22. T. Drašnar (Kostka, Hanousek), 38. Wolf (Hanousek), 41. Wolf (Hanousek), 63. Jušta – 12. Marek (Veselský, Krč), 17. Krč (Kudrna, Marek), 41. Cach (Filip, Kudrna). Rozhodčí: Pecha – Horák, Roischel. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 110.

HC Opočno – TJ Orli Lanškroun 3:10 (0:3, 1:6, 2:1). Branky: 29. Peňáz (Bureš), 47. Sajdl (Žid), 54. Bureš (Komárek) – 4. Moučka (Šembera), 11. Švub (Vogel), 18. Nastoupil (Bureš, Faltus), 24. Švub (Vogel), 27. Křivohlávek, 32. Drlík (Doležal), 33. Vogel (Šembera), 38. Nastoupil (Pirkl, Pejcha), 39. Pirkl (TS), 53. Křivohlávek (Pejcha). Rozhodčí: Maštalíř – Boček, Brož. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 100.

HC Trutnov – HC Hlinsko 7:5 (3:3, 1:0, 3:2). Branky: 6. Smékal (Gabriel), 11. Gabriel (Chytráček, Smékal), 11. Krsek, 37. Oppelt (Mostecký, Rada), 49. Janoušek (Šimoníček), 52. Gabriel (Tatar), 60. Šimoníček – 1. Bříza (Homola), 17. Homola (Adolf, Chvojka), 18. Bříza (Homola, Cejpek), 42. Homola (Cejpek, Beneš), 53. Homola (Bříza, Beneš). Rozhodčí: Veinfurter – Všetečka, Řezníček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 120.

Pořadí:

1. Moravská Třebová (10), 2. Třebechovice pod Orebem (10), 3. Lanškroun (9), 4. Hlinsko (6), 5. Trutnov (6), 6. Polička (3), 7. Opočno (1).

Příští program:

Středa 22. prosince, 18:00: Třebechovice pod Orebem – Trutnov. 18:30: Hlinsko – Moravská Třebová.

Utkání Lanškroun – Polička se hraje 22. ledna.