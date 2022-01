Ne, že by to ty celky, které do svých zápasů v 11. kole nastoupily, měly lehké, často hrají v neúplných sestavách, ale bojují, jak jen to jde, za což jim patří uznání.

Středa nabídla opět zápasy v rámci jednotlivých krajů a byly to střety nesporně zajímavé. Tradiční bitva s příchutí derby v Litomyšli nabídla kvalitní krajský hokej, který měl spád, málo se přerušovalo a také vylučovalo. Jen čtyři tresty za celou dobu, to je na obvyklé zvyklosti mezi těmito dvěma rivaly naprosté minimum. A přesto to byla právě hra při nestejném počtu hráčů na ledě, která měla pro vývoj skóre zásadní význam. Hosté otevřeli skóre v přesilovce, ve druhé části pak hráli dokonce dvojnásobnou, leč zapomněli na Ostřanského vracejícího se z trestné lavice a ten v oslabení otočil skóre. Do prodloužení zase poslal duel Hemský v čase 59:22 při power play Chocně. Nakonec došlo drama do samostatných nájezdů a hrdinou se stal jejich spolehlivý exekutor Barkóci. Dvakrát se rozjel proti brankáři Mahdalovi a dvakrát ho dokázal překonat, jeho druhý zásah byl vítězný. „Měl jsem vymyšlený první nájezd. Při druhém jsem dopředu nevěděl, co udělám. Když jsem se rozjel, tak jsem sledoval gólmana, jak zajíždí do branky. Tušil jsem, že ode mě bude čekat to, co jsem udělal při prvním nájezdu, takže jsem se mezi kruhy rozhodl, že udělám kličku do bekhendu. Naštěstí mi to vyšlo,“ radoval se bezchybný David Barkóci.

Hokejisté Chrudimi čelili rozjetým českotřebovským Kohoutům a sehráli s nimi atraktivní a rovnocennou partii. Ve hře je držely především využité přesilovky, v jedné z nich Plch v 53. minutě vyrovnal na 3:3 a koncovka duelu byla rázem otevřená. Ovšem Schejbal vrátil o chvíli později Kohoutům vedení a to byl rozhodují moment zápasu. Přestože si hosté finiš zkomplikovali několika vyloučeními, tak vícekrát neinkasovali a Pavlovský trefou do opuštěné chrudimské svatyně podtrhl výsledek. „Zkušení hráči soupeře předvedli, jak hrát přesilové hry. Nemá smysl hledat chybu u rozhodčích, ale hlavně sami u sebe. Vyloučením našich hráčů v závěrečných deseti minutách předcházely zbytečné a nesmyslné fauly,“ zvedl varovný prst na klubovém webu manažer klubu Vladimír Vaněk.

Ve skupině B se poprvé do čela neúplné tabulky dostali hokejisté Hlinska poté, co si odvezli všechny body z ledu lanškrounských Orlů. Ti sice otevřeli hned po necelých dvou minutách gólový účet střetnutí, ještě v úvodní třetině však Horses obrátili vývoj a v dalším průběhu postupně navyšovali vedení. Nejvýraznější k tomu přispěl Daniel Homola, který se pod výsledek podepsal hattrickem.

Utkání Stadion Nový Bydžov – HC Náchod, HC Spartak Polička – HC Slovan Moravská Třebová a HC Opočno – HC Trutnov byla odložena.

SKUPINA A, 11. kolo:

HC Chrudim – HC Kohouti Česká Třebová 3:5 (0:1, 2:2, 1:2). Branky: 21. Kišš (Machač, Dobiáš), 37. Plch (Kišš, Machač), 53. Plch (Machač, Dobiáš) – 15. Rozlílek (Semorád, Daněk), 24. Pavlovský (Sedlák, Augustin), 35. Rozlílek (Semorád, Šejba), 55. Schejbal (Korhoň, Semorád), 58. Pavlovský (Sedlák, Augustin). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Pošvář, Pilný. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 215.

HC Litomyšl – HC Spartak Choceň 3:2 SN (0:1, 2:0, 0:1 – 0:0, 1:0). Branky: 25. Stoklasa (Dvořák, Ostřanský), 31. Ostřanský (Bláha) – 18. L. Pilař (Knytl, Hemský), 60. Hemský ( Šeda, Vlček). Rozhodčí: Rulíček – Hájková, Říha. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 231.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Jaroměř 8:1 (2:0, 3:1, 3:0). Branky: 6. Velinský (Hylena), 15. Maršík (Hylena), 29. T. Veselý (Velinský), 36. Mert (T. Veselý), 39. T. Hynek (T. Veselý), 44. Dufek (Petr, Dostál), 48. Mert (T. Hynek), 49. Dostál (Maršík) – 38. Tomášek (Souček ml.). Rozhodčí: Machač – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 6:7. Využití: 4:0. Diváci: 150.

Pořadí:

1. Česká Třebová (11 utkání/31 bodů), 2. Nové Město nad Metují (11/21), 3. Nový Bydžov (9/18), 4. Chrudim (11/17), 5. Litomyšl (11/14), 6. Choceň (9/14), 7. Náchod (10/5), 8. Jaroměř (10/3).

Další program:

Pátek 21. ledna, 19:00: Choceň – Jaroměř. Neděle 23. ledna, 17:00: Náchod – Česká Třebová, Nový Bydžov – Chrudim, Jaroměř – Choceň, Nové Město nad Metují – Litomyšl.

SKUPINA B, 11. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Hlinsko 3:7 (1:2, 0:2, 2:3). Branky: 2. Švub (Křivohlávek), 42. Drlík (Vogel), 45. Vogel (Švub) – 9. Homola (Beneš), 17. Homola (Matýs, Beneš), 29. Bříza (Králíček, Fink), 33. Beneš (Bříza, Homola) 44. Homola (Hudec), 53. Hudec (Bříza, Beneš) 60. Kulhánek (Fink, Zdražil). Rozhodčí: Škorpil – Najman, Pešková. Vyloučení: 5:8, navíc Adolf (Hlinsko) 5 min. + OK. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 110.

Pořadí:

1. Hlinsko (10/20), 2. Třebechovice pod Orebem (19), 3. Moravská Třebová (7/16), 4. Lanškroun (7/12), 5. Polička (8/8), 6. Trutnov (7/8), 7. Opočno (8/1).

Další program:

Neděle 23. ledna, 17:00: Moravská Třebová – Třebechovice pod Orebem, Lanškroun – Opočno, 17:30: Hlinsko – Trutnov.