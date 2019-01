Pardubický kraj - V krajské hokejové lize se občas dějí věci, že z toho jednomu musí jít hlava kolem. Tak třeba nyní v České Třebové. Diváci opouštějící zimní stadion, a že jejich bylo více než pět stovek, museli mít zákonitý pocit, že se zbláznili.

Hokejisté Litomyšle drží zuby nehty kontakt s oběma Třebovými. Poradili si rovněž s kvalitním celkem Chrudimi. | Foto: Petr Šilar

Byli totiž svědky zápasu, ve kterém domácí Kohouti vedli ve 38. minutě 8:1, přesto jej v základním hracím čase nevyhráli…



Po dvě třetiny vůbec nic nenasvědčovalo, že by se něco podobného vůbec mohlo stát. Kohouti si postupně budovali vedení, v čase 37:11 v přesilovce zvýšil Velínský na 8:1 a vše nasvědčovalo spíše debaklu hostujícího Spartaku než čemukoli jinému. Jenže už závěr druhé části postavil choceňské hokejisty na nohy, po dvou rychlých trefách ožili a po nevídaném nástupu do poslední třetiny snižoval v čase 43:11 (!) Černý na 8:7. Kohouti se ze šoku zdánlivě oklepali a bleskově odskočili na 10:7, ale následoval jejich další kolaps, pět minut před koncem neuvěřitelného zápasu dorovnával M. Pilař na 10:10 a tohle skóre platilo i po odhoukání závěrečné sirény. V nájezdech si druhý bod vystříleli Kohouti, to ale „kyselé“ výrazy v obličejích jejich fanoušků určitě nevyjasnilo.



„Neexistuje omluva pro to, co mužstvo předvedlo. Byla to velká ostuda,“ netajil se zklamáním českotřebovský manažer Vladimír Vaněk. „Za stavu 8:1 se ukázal charakter našeho týmu. Samozřejmě s velkým štěstím jsme dokázali vyrovnat, ale jak se říká, štěstí musíte jít naproti. Děkuji klukům za to, že to nezabalili a ukázali, že hokej hrát umí,“ vyjádřil se choceňský trenér Martin Kubát.

Události 8. kola:V rozmezí 38. a 44. minuty inkasovali Kohouti od Chocně šest gólů. Jak se něco takového takhle silnému mužstvu mohlo přihodit, to nejspíše doteď nepochopili ani sami.

Jednoduché zakončení volil litomyšlský bek Ondřej Starý. Jednou práskl do puku z mezikruží, chvíli nato zopakoval akci znovu. Výsledek? Dvakrát rozvlnil síť za chrudimským gólmanem Chalupou.

První vítězství Skutče. Jeden z nováčků musel ve středu poprvé vyhrát. Zásluhou osmi branek to byl skutečský tým.

Kohoutí zaváhání využil moravskotřebovský Slovan a díky lepšímu skóre se vyšvihl do čela krajské ligy. Proti Světlé dostal vývoj záhy pod svoji kontrolu, nejprve proměnil Pavlovský trestné střílení, následně se individuálně přes několik hráčů prosadil Schneider a další ostrý hřebík do světelské rakve zatloukl „šatnářem“ čtyři sekundy před první sirénou Marek. Slovan po takto vydařené úvodní dvacetiminutovce jakékoli další drama nepřipustil. „Byl to těžký zápas. Ze začátku soupeř hodně bruslil, napadal, my měli problém vyjet ze třetiny. Nakonec jsme to ale zvládli. Za to, jak kluci po celé utkání pracovali, si vítězství zasloužili. Hosté dali jen dvě náhodné branky, jinak si šance nevytvářeli, nepouštěli jsme je k ničemu. Jsem moc spokojen,“ pochval si výkon týmů trenér Slovanu Igor Čikl.



Ve svižném tempu se hrálo v Litomyšli, spád narušila jen tři vyloučení. Hrdinou byl bek Starý, který se v první třetině dvakrát střelecky prosadil nekompromisními dělovkami a posadil svůj tým „na koně“. Hosté z Chrudimi, kteří padli potřetí v řadě, se trápili v koncovce a ke konci jenom kosmeticky upravili výsledek.



Jak ztratit slibný náskok, to kromě Kohoutů předvedlo také Hlinsko, byť o poznání v menší míře. I tak se vedení 3:0 mohlo jevit jako dostatečné, což si ovšem nemysleli bojovníci z Chotěboře a díky produktivitě v přesilových hrách si vynutili prodloužení. V něm rozhodl domácí Havel.



Souboj o první mistrovské body sledovalo publikum ve Skutči. Na napínavou přestřelku dvou nováčků soutěže s lanškrounskými Orly pro sebe v závěrečné třetině rozhodli domácí hráči a mohli oslavit premiérové vítězství.

KL Pardubicka, 8. kolo:

Moravská Třebová – Světlá nad Sázavou 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Branky: Pavlovský 2 (1 z TS), Marek, Schneider, Augustin, Faltus – Špatenka, Blažek. Rozhodčí: Čížek – Holeček, Voltner. Vyloučení: 7:8, navíc Janošek (MT) 10 min. OT. Využití: 2:0. Diváci: 283. Moravská Třebová: Galuška – Pokorný, Kolařík, Janků, Schneider, Janošek – Kobza, Marek, Faltus, Augustin, Řehulka, Scheuter, Čikl, Hajšman, Pavlovský.

Litomyšl – Chrudim 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Branky: Starý 2, Pilavka – Karásek. Rozhodčí: Prchal – Padevět, Schaffer. Vyloučení: 2:1, navíc Klement (CHR) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 196. Litomyšl: Kalousek – Holík, Pazdera, Švec, Navrátil, Kovář, Mečiar, Šklíba, Starý – Jankovský, Křesťan, Jakubec, Cink, Skoumal, Barkóci, Voříšek, Vomočil, Pilavka, Zahradník, Budina.

Další výsledky:

Česká Třebová – Choceň 11:10 SN (3:1, 5:3, 2:6 – 0:0, 1:0). Branky: Fúzik 4, Krejza 3, Dvořák, Velínský, Hemský, nájezd Štefka – L. Pilař 4, Černý 2, Novák, P. Prachař, M. Pilař, Jankovský. Rozhodčí: Kukeně – Pecina, Jiruška. Vyloučení: 5:7. Využití: 4:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 536.



Hlinsko – Chotěboř 4:3 PP (2:0, 1:2, 0:1 – 1:0). Branky: Plachý, Cejpek, Pazourek, Havel – Mašek 2, Pecen. Rozhodčí: Veselý – Hrabal, Kalus . Vyloučení: 10:5, navíc Vácha, Plachý (HL) a Dvořák (CH) 10 min. OT. Využití: 0:2. Diváci: 170.



Skuteč - Lanškroun 8:5 (1:2, 3:2, 4:1). Branky: Vágner 2, Boháček 2, Kusý, Zoulík, Janoušek, Hudec – Kužílek 2, Holub 2, Müller. Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Hájková. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 100.

Pořadí:

1. Moravská Třebová (19), 2. Česká Třebová (19), 3. Litomyšl (17), 4. Hlinsko (15), 5. Chrudim (14), 6. Chotěboř (10), 7. Světlá nad Sázavou (13), 8. Choceň (10), 9. Skuteč (3), 10. Lanškroun (0).

Příští program:

9. kolo, neděle 28. října, 17:00: Choceň – Hlinsko, Světlá nad Sázavou – Česká Třebová, Chotěboř – Litomyšl, Lanškroun – Moravská Třebová. 18:00: Chrudim - Skuteč.