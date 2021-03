Středočeši šli v utkání číslo 3 rychle do vedení, Dynamo dvakrát stav srovnalo, jenže na třetí gól Bruslařů už reakce nepřišla. Řadu šancí Pardubice nevyužily. „Prohráli jsme, to je špatné. Na druhou stranu už jsme hráli to, co jsme měli hrát první dva zápasy. Výkon byl dobrý, podle mě jsme byli jednoznačně lepším týmem. Věřím tomu, že na tohle navážeme, ještě něco přidáme a v úterý vyhrajeme,“ prohlásil Nakládal.

Domácí tým se až do konce rval o vyrovnání, brankáře Růžičku už ovšem ve třetí třetině nepřekonal. „Je to frustrující, ale tenhle výsledek souvisí i s prvními zápasy v Boleslavi. Svým způsobem jsme je odevzdali, nebyl to od nás výkon hodný play off, teď jsme na to možná doplatili. Nechci vůbec snižovat kvalitu Boleslavi, má výborný tým, hrají chytře a dobře, ale myslím, že doma jsme měli jednoznačně vyhrát,“ dodal zkušený bek Pardubic.

Hokejisté Mladé Boleslavi navázali na domácí zápasy, i v Pardubicích se jim dařilo v přesilovkách. Využili tři. „Není příjemné, když jim to tam z přesilovek spadne a my se naopak, dá se říct, trápíme. U nás to samozřejmě sehráli pěkně, ale předtím dělali jedinou věc, že stříleli od modré. Babrat se v tom nemá smysl, už jsme to rozebírali. Můžu říct, že to v úterý protrhneme. A kdybychom nedali gól z přesilovky, dáme ho při hře pět na pět a vyhrajeme,“ nevzdává se Nakládal.

Bude to těžké. Pokud chce Dynamo postoupit do semifinále, musí teď vyhrát čtyřikrát za sebou. „Nebude to samozřejmě jednoduché, ale věřím, že čtvrtý duel vyhrajeme. Pak uvidíme, co dál, ale nikdo si tady nepřeje nic jiného než sérii zvrátit a zahrát si sedmý zápas,“ doplnil Nakládal. Zápas číslo 4 se hraje v Pardubicích od 17 hodin.