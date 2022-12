Univerzitní hokejový tým Riders Pardubice vyzývají k zaplnění enteria areny

Město hokeje. Jiný přívlastek většinu lidí ve spojení s Pardubicemi snad ani nenapadne. Dokonale to vystihuje extraligové tažení Dynama, které vede ligu a zároveň působí i na špičce ledovce, co se týče návštěvnosti. Toho chtějí využít i univerzitní hokejisté. Již 5. 12 se totiž utká jejich tým Riders proti Univerzitě Palackého z Olomouce, a to v enteria areně od 19. hodin. Zaplní studenti stejně arénu jako profesionálové?

Riders Pardubice se už chystají na zápas semestru proti Univerzitě Palackého. | Foto: FB/ Riders Pardubice