Ano, ať už bude na konci na nejvyšším stupínku jméno jakékoli, bude to nový král, neboť Litomyšl svůj trůn v pátek okolo deváté hodiny večerní nedobrovolně uvolnila.

Osud tomu chtěl tak, že se semifinálové páry rozdělily přesně podle krajů, takže ve finále, bez ohledu na to, jak obě nadcházející série dopadnou, půjde o souboj „Pardubicko vs. Královéhradecko“.

V klání Nového Města a Nové Paky jde o měření sil mezi druhým a pátým týmem tabulky dlouhodobé části, takže za mírného favorita lze považovat Spartak. Jenže pozor, ten jako jediný hrál čtvrtfinále na tři zápasy, navíc se ten třetí proměnil ve fyzicky i psychicky extrémně náročné martýrium vrcholící v nájezdech, v nichž se Novoměstští pomalu loučili se sezonou.

A jít necelých 48 hodin po takovém zápřahu hned do semifinále proti soupeři, jenž si se silnou Chrudimí poradil ve dvou utkáních a měl tedy o dva dny na vydechnutí a přípravu více, to může s papírovými předpoklady snadno zamávat. Ostatně historie krajské ligy to mnohokrát ukázala.

Tři postupující, jen Litomyšl se udržela v sérii. Slovan dal Hlinsku deset gólů

„Derby Třebových“ náleží pravidelně k největším tahákům soutěže a půjde-li v tomto střetu o postup do finále, platí to nikoli dvojnásobně, ale „iksnásobně“.

V první řadě jde o kluby pyšnící se pravidelně vysokou diváckou návštěvností, což play off zákonitě jenom umocní. Za druhé se jedná o soupeře s mimořádnou ofenzivní silou, Kohouti dali v základní části 210 branek a Slovan 189, a v tomto duchu nepolevily ani ve čtvrtfinále. Česká počastovala Nový Bydžov dohromady třinácti zásahy, Moravská jich nasázela hlineckým Horses dokonce šestnáct!

„Výsledek pátečního čtvrtfinálového zápasu Nové Město nad Metují – Litomyšl nám přisoudil kvalitního a atraktivního soupeře. Moravská Třebová má řadu výborných hokejistů, namátkou zmíním brankáře Peksu, obránce Schejbala a Janků, nebo útočníky Augustina, Paličku, Cacha a Marka. Tým produkuje rychlý kombinační hokej, vede jej zkušený trenér Přecechtěl. Obě mužstva mají nejvyšší divácké návštěvy, čeká nás velmi zajímavá partie.“

Vladimír Vaněk, manažer HC Kohouti Česká Třebová

Takže tady máme všechny předpoklady nadmíru atraktivní série a kdyby měla skončit hned po třech zápasech, jednalo by se o překvapení. Bilance ze základní částí hovoří pro Kohouty, kteří vyhráli jak na domácím ledě, tak v aréně Slovanu shodně v poměru 3:1. Ale to je zapomenuto, ostatně se tak stalo v kalendářním roce 2023. Ssemifinále začíná s čistým stolem.

Výsledky čtvrtfinálových sérií:

Česká Třebová – Nový Bydžov 2:0 na zápasy.

Hlinsko – Moravská Třebová 0:2 na zápasy.

Chrudim – Nová Paka 0:2 na zápasy.

Nové Město nad Metují – Litomyšl 2:1 na zápasy.

Program semifinále (na 3 vítězné zápasy):

HC Kohouti Česká Třebová – HC Slovan Moravská Třebová

Nové Město nad Metují – Nová Paka

Termíny: neděle 3. března (17.00), středa 6. března, pátek 8. března, případně neděle 10. března a středa 13. března.