Finálová série doznala možná poněkud nečekaného vývoje. Českotřebovští Kohouti po porážce v prvním zápase v tom druhém s velkým štěstím vyrovnali a ve třetím vývoj série obrátili. Ve středu budou mít na svých holích titulový „mečbol“ a výhodu domácího prostředí k tomu.

Promarnit takovou příležitost, to by byl velký hřích.

Však podobnou zkušenost mají z loňského roku. Tehdy to proti Moravské Třebové bylo páté finálové utkání, ve kterém se výhoda domácího ledu neukázala být výhodou a Kohouti se svými fanoušky místo euforie smutnili. Nic podobného nechtějí zažívat znovu, byť je tu drobný rozdíl, ani případná porážka by neznamenala konec nadějí.

Duel v Chrudimi jim mimořádně vyšel, ve vedení byli po celou dobu a domácí marně hledat způsob, jak se prosadit. Hlavně pasáž, během níž Kohouti utekli z 1:2 na 1:6, zlomila protivníkův odpor.

„Hru soupeře jsme ve finálové sérii postupně přečetli a dobře se na ni připravili. Ve třetím vzájemném duelu jsme byli efektivnější i více hokejoví, k tomu jsme přidali obrovskou bojovnost,“ pochvaloval si výkon mužstva ve třetím finále českotřebovský lodivod Martin Palinek.

Česká Třebová bude ve středu na nohou. O půl sedmé bude rozehráno čtvrté finále krajské ligy, které může Kohoutům přinést tolik vytoužený primát!

Snad pouze po využité přesilovce Plchem ve 26. minutě rozdmýchali chrudimští hokejisté plamínek naděje, prim ovšem v tomto utkání hráli Kohouti a ukázalo se to vzápětí. Veverka ujel do samostatného nájezdu a nechytatelně zavěsil, čímž posadil svůj tým znovu do sedla. A jeho náskok rostl, ještě ve druhé třetině se prosadil při signalizovaném vyloučení soupeře Škvor. No a když hned v nástupu do závěrečné třetiny překvapila gólmana Cvrčka slabá Poulova střela, bylo o osudu zápasu definitivně jasno, a to tím spíše, že střídajícího brankáře Chalupu přivítal v brankovišti „stylově“ dělovkou Hemský – 1:6. Dohrávalo se více méně v poklidu a Kohouti po herně nejvydařenějším finálovém vystoupení sahají po titulu.



„Byl to poctivý výkon celého týmu. Od začátku jsme byli lepším mužstvem, soupeř se dostával do hry prakticky jenom ve chvílích, kdy jsme hráli v oslabení. Podobným způsobem chceme zahrát i ve čtvrtém utkání,“ vyjádřil se na klubovém webu útočník Martin Šejba. „Těšíme se na domácí prostředí, ve středu bude v České Třebové vyprodáno,“ hlásí manažer Vladimír Vaněk.

Chrudim – Česká Třebová 3:7

Fakta – branky: 26. Plch (Klement, Kišš), 56. Jiří Polák, 58. Štěpánek (Jan Polák, Burkoň) – 6. Křečan (Filip, Hemský), 15. Veverka (Hemský), 27. Veverka (Hemský, Daněk), 40. Škvor (Krejza, Prachař), 41. Poul (Filip, Hemský), 50. Hemský (Škvor, Poul), 57. Král (Prachař). Rozhodčí: Kratochvíl, Čížek – Havel, Schaffer. Vyloučení: 10:7. Využití: 1:0. Diváci: 1278. Třetiny: 0:2, 1:2, 2:3. Stav série: 1:2.



HC Chrudim: Dominik Cvrček (41. Chalupa) – Burkoň, Kalous, Klement, Seidler, Novotný, Pilař, Budínský, Machač – Haltuch, O. Polák, Karásek, Dobiáš, Novák, Plch, Koreček, Jan Polák, Kišš, Štěpánek, Jiří Polák, David Cvrček. HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Poul, Škvor, Jemelka, Daněk, Žouželka, Pražák – Křečan, Filip, Hemský, Dvořák, Fúzik, Šejba, Král, Prachař, Krejza, Šimončič, Veverka, Velinský.