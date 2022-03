V Brně se fotila s fanoušky a rozdávala jeden podpis za druhým. „Tohle je pro mě novinka a je to skvělý pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že se něčeho takového dočkám. Děláme to rády,“ hlásí obránkyně švédského Göteborgu.

S odstupem času už u Radové také odeznělo zklamání z toho, že české hokejistky vinou nečekané prohry 2:3 s Dánskem a nešťastné porážky 2:3 po samostatných nájezdech s Japonskem vyfasovaly do čtvrtfinále „nehratelné“ USA místo přijatelnějšího soupeře. „Chvíli jsem byla zklamaná. Měly jsme tým na to, abychom se dostaly až do bojů o medaile. Ale už si říkám, že jsme dokázaly velké věci a otevřely cestu malým holčičkám, které si teď vyberou hokej,“ praví rodačka ze Svitav.

O to větší motivaci ale má pro další olympiádu, která se za čtyři roky uskuteční v italském Miláně a Cortině. „Je to ještě větší motivace, než jsme měly před touto olympiádou. Dokázaly jsme si totiž, že můžeme hrát s každým,“ zdůrazňuje Radová.

V Pekingu ji zaujaly závody rychlobruslařek. „Je to úplně o něčem jiném než v televizi. Hodně mě udivila ta obrovská rychlost, kterou dokážou bruslit,“ líčí mladá obránkyně.

Po olympiádě moc času na vstřebání zážitků nemá. Čeká ji totiž návrat do Švédska, kde nastupuje za Göteborg. „Budeme hrát s mým týmem o záchranu. Není moc času na odpočinek. Sezona je hodně zdlouhavá. Kromě klubových povinností nás ještě čeká příprava na mistrovství světa,“ poukazuje Radová na další vrcholnou akci, která čeká ženskou reprezentaci na přelomu srpna a září v Dánsku.

Do Švédska se usměvavé obránkyni bude vracet lehce, je tam totiž spokojená. „Jde o velký rozdíl oproti Česku, kde jsem hrála v Olomouci s klukama. Je to profesionální liga. Má obrovskou úroveň a hrajeme proti nejlepším,“ podotýká Radová.

Ta si oblíbila i švédský styl života. „Bydlím sice v přistěhovalecké čtvrti a po desáté večer máme zakázané vycházet ven, ale líbí se mi, jaký pozitivní přístup a jak v pohodě tam lidé jsou. Celkově mi sedí mentalita,“ dodává.