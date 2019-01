/INFOGRAFIKA/ Mlčet, či mluvit? Toť otázka v hodnotě deset tisíc korun. Český hokej na startu milénia zavedl zákaz komentovat výkony rozhodčích čtyřiadvacet hodin po utkání. Fanoušci by rádi slyšeli emotivní výroky, v klubech jsou opatrnější. Průzkum Deníku však ukázal, že jednoznačnou podporu pravidlo rozhodně nemá.

Třináct zástupců z týmů napříč dvěma nejvyššími soutěžemi by přivítalo možnost vyjádřit se k výkonům sudích. „Ve většině evropských lig, alespoň co vím, je to možné. Proč by to tedy nemohlo jít u nás? Samozřejmě by komentáře musely být bez urážek a osobních invektiv,“ myslí si například sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák. Další jeho kolegové by povolili hodnocení alespoň trenérům.

Vyšponované emoce

Na straně obhájců současného pravidla jsou hlavním argumentem emoce. „Jako bývalý hráč vím, že krátce po skončení zápasu jsou vyšponované na maximum. Zvlášť, když se prohraje. A hokejista je tak bezprostředně po závěrečné siréně schopen říct slova, která by ze sebe po určitém časovém odstupu nikdy nevypustil,“ říká Jan Peterek, sportovní manažer extraligového Třince a zároveň jednatel prvoligového Frýdku-Místku.

Aktéři zápasů si na svá slova v posledních letech dávají pozor, pokuty už padají jen výjimečně. „Kluby v tomto směru s hráči a trenéry pracují a ve srovnání s minulostí se počet uložených trestů snížil. Zatímco dříve jich bývalo mezi deseti až dvaceti, v sezoně 2015/16 byly čtyři, v sezoně 2016/17 dva a v sezoně 2017/18 šest,“ nabízí konkrétní čísla mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Při porci více než čtyř set utkání vskutku nicotné.

Spokojenost s komisí

V loňské sezoně se o pravidle nejvíce diskutovalo v případě Filipa Pešána, který po utkání play-off s Mountfieldem na dotaz ke spornému vyloučení v závěru, prohlásil: „Zaplatíte za mě pokutu? Ta by byla asi velká.“

Deset tisíc zaplatil i tak. Výkony sudích totiž nelze komentovat ani nepřímo a šéfovi soutěže Josefu Řezníčkovi slova libereckého kouče stačila k tomu, aby udělil trest.

Zatímco „náhubkový zákon“ tedy celkem rozděluje hokejovou veřejnost, s komisí rozhodčích pod vedením Vladimíra Šindlera panuje spokojenost. I v tomto případě se však najdou kritici. „Určitě je co zlepšovat,“ zní od jihlavského jednatele Bedřicha Ščerbana.

Práce sudích bude pod drobnohledem především v závěru sezony. Bude zajímavé sledovat, jestli někoho svými výkony vytočí natolik, že si pustí pusu na špacír.