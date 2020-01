Nejrůznější kombinace pro čtvrtfinále se nabízely před posledním kolem dlouhodobé fáze krajské hokejové ligy. Ani jediná dvojice totiž nebyla dopředu jasná a teprve čtyři výsledky měly dát krátce po nedělní sedmé hodině večerní na vše definitivní odpověď.

A fanoušci čile spekulovali: „Kdo na nás asi vyjde, proti komu máme větší naděje na postup, proti komu menší?“

Právě z pohledu příznivců to nakonec dopadlo asi nejatraktivněji, jak mohlo. Není pochyb o tom, že minimálně na regionálních derby budou stadiony praskat ve švech…

Ostatně v tomto směru se o „chutný předkrm“ postaral souboj v Chocni. Na měření sil Spartaku s vítězi základní části tam bylo zvědavo více než osm set lidí! Krajská liga prostě táhne…

Choceňští potřebovali nějaký ten bodík, aby si zajistili třetí flek. Povedlo se jim to, v zajímavém duelu urvali dokonce dva za vítězství po prodloužení, které rozhodl po hrubce hostů za vlastní svatyní Lichtag. „Nezvládli jsme závěr a zbytečně ztratili celé utkání. Druhý a třetí gól jsme soupeři doslova darovali,“ zlobil se trenér Kohoutů Martin Palinek. Jako zdvižený varovný prst musí pro jeho svěřence posloužit fakt, že potřetí v sezoně šli do prodloužení nebo do nájezdů a potřetí odcházeli poraženi.

Hned dvě prestižní okresní derby nabídne čtvrtfinálový program: Moravskou Třebovou čeká odvěký rival z Litomyšle a Chrudim vyzve Hlinsko!

Druhou pozici uhájil moravskotřebovský Slovan, byť na závěr padl v oslabené sestavě v dramatickém zápolení u Sázavy. Je to právě Světlá, která vstoupí do play off papírově v nejlepší formě, jako jediná vyhrála tři poslední zápasy za plný počet bodů!



V Litomyšli se hrálo o to, kdy se ve čtvrtfinále vyhne Kohoutům. Že to jsou domácí (a neznamená to, že Slovan je pro ně bůhvíjakou „výhrou“), za to mohou vděčit zejména fantasticky chytajícímu brankáři Kličkovi a naprosté neschopnosti chotěbořských hokejistů skórovat. Ti totiž ve třetí dvacetiminutovce zahodili i nemožné, neproměnili ani trestné střílení a z gólmana „vyrobili“ bezkonkurenčního hrdinu celého zápasu. Navíc prohráli, protože za svoji neproduktivitu došli zákonitého trestu. „I když jsme nakonec zvítězili, zápas se nám nepovedl,“ konstatoval lapidárně asistent domácího kouče Bohumil Jakubec.



A ještě je potřeba zmínit lanškrounské loučení. Po porážce v Hlinsku skončila sezona pro tým Orlů, který se v silné konkurenci pral statečně, odehrál solidní zápasy a úplně špatný dojem nezanechal, mimo jiné připravil mužstvo z Litomyšle o čtyři body. Nicméně na to, aby promluvil do bojů o osmičku, to nestačilo, rozdíl v kvalitě byl přes veškerou sympatickou snahu zřetelný a v dlouhé základní části krajské ligy se musel projevit.



Pro osm mančaftů nadchází rozhodující etapa soutěže. S napětím očekávané play off, v němž jsou předešlé výsledky zapomenuty. Jedna věc je při vyrovnanosti týmů jasná. Porazit někoho třikrát, to nebude snadná věc. Pro nikoho.

KL PARDUBICKA, 27. kolo:

HC Světlá nad Sázavou – HC Slovan Moravská Třebová 5:4 (1:0, 2:3, 2:1)

Branky: 12. Kubát (Bradáč), 32. Bradáč (P. Včela, Kubát), 33. Jakub Doležal (Kořínek), 42. Dolinský (Jakub Doležal, Blažek), 57. Kohout (T. Kratochvíl, P. Včela) – 23. Cach (Faltus, Bahounek), 24. Adolf (Kudrna, Rajnoha), 35. Langr (Cach), 59. Rajnoha (Kavan, Jurča). Rozhodčí: Čížek – Křivohlavý, Souček. Vyloučení: 6:3, navíc Faltus (MT) 10 min. OT. Využití: 1:2. Diváci: 244.



Světlá nad Sázavou: Zvolánek – Bradáč, Šíma, Adam, O. Včela, Kořínek, Svoboda – Jakub Doležal, P. Včela, Špatenka, Štros, Dolinský, T. Kratochvíl, Kohout, Jaroslav Doležal, Blažek, Kopecký, Piskač, Kubát. Moravská Třebová: Kašpar – Hučík, Kudrna, Rajnoha, Cekr, Holub, Bahounek – Pavlovský, Čikl, Langr, Jurča, Kavan, Cach, Faltus, Adolf.

HC Spartak Choceň – HC Kohouti Česká Třebová 3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Branky: 34. Martinec (Knytl, Prachař), 55. Martinec (Knytl, Novák), 64. Lichtag (Krejza) – 38. Veverka (Filip, Vaňo), 41. Korhoň (Holík, T. Prachař). Rozhodčí: Kukeně – Gregar, Schaffer. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 832.



Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Pazdera, Škvor, Turčáni – P. Prachař, Martinec, Knytl, Krejza, L. Pilař, Šejnoha, M. Pilař, Lichtag, Černý. Česká Třebová: Nimmerrichter – Holík, Jemelka, Pražák, Žouželka, Pažourek, Velinský, Hrubý, Šejba – Král, T. Prachař, Korhoň, Křečan, Fúzik, Plášek, Veverka, Filip, Vaňo, Pirkl.

HC Litomyšl – HC Chotěboř 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 8. Ostřanský (Vomočil, Skoumal), 35. Skoumal (Cink, Dvořák), 56. Ostřanský (Drobný), 60. Dvořák (Barkóci) – 8. Svoboda (Mendl), 42. Svoboda (Jaroslav Ludvík, Dvořák). Rozhodčí: Vrba – Kopecký, Hrabal. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 200.



Litomyšl: Klička – Jankovský, Navrátil, Mečiar, Vacek, Dvořák – Vomočil, Skoumal, Ostřanský, Cink, Hejtmánek, Barkóci, Křesťan, Voženílek, Voříšek, Drobný. Chotěboř: Kulich – Lacina, Musílek, Kříž, Suchý, Jaroš, Mendl – Vantuch, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Mašek, Činčila, Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Březina.

HC Hlinsko – TJ Orli Lanškroun 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 14. Homola (Beneš), 36. Š. Lenoch (Pazourek, Hudec), 36. Homola (Hron, Beneš), 43. Chvojka (Vlček) – 46. Macháček (Kužílek). Rozhodčí: Škorpil – Kis, Obr. Vyloučení: 2:5, navíc Pejcha (LAN) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 148.



Hlinsko: Peřina (21. Sodomka) – Sobotka, Beneš, Fink, Vácha, Poskočil, Š. Lenoch – Pazourek, Skotar, Plachý, Homola, Hron, Dítě, T. Hudec, Vlček, Zdražil, Chvojka, Králíček. Lanškroun: Šolc – Boruch, Macháček, Pražák, Štěpánek, Paclík, Kužílek – Hepnar, Čada, Janík, Řehák, Marek, Markl, Pejcha, Doležal, Malý, Holub.

Konečné pořadí po základní části:

1. Česká Třebová (51), 2. Moravská Třebová (46), 3. Choceň (46), 4. Chrudim (44), 5. Hlinsko (41), 6. Světlá nad Sázavou (33), 7. Litomyšl (32), 8. Chotěboř (26), 9. Lanškroun (5).

Program čtvrtfinále play off:

HC KOHOUTI ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC CHOTĚBOŘ

1. utkání: neděle 2. února od 17:00 v České Třebové

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Chotěboři

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v České Třebové

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Chotěboři

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v České Třebové

HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – HC LITOMYŠL

1. utkání: neděle 2. února od 17:00 v Moravské Třebové

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Litomyšli

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Moravské Třebové

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Litomyšli

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Moravské Třebové

HC SPARTAK CHOCEŇ – HC SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

1. utkání: neděle 2. února od 17:00 v Chocni

2. utkání: středa 5. února od 18:30 ve Světlé

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Chocni

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 ve Světlé

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Chocni

HC CHRUDIM – HC HLINSKO

1. utkání: neděle 2. února od 17:00 v Chrudimi

2. utkání: středa 5. února od 18:30 v Hlinsku

3. utkání: neděle 9. února od 17:00 v Chrudimi

Případné 4. utkání: středa 12. února od 18:30 v Hlinsku

Případné 5. utkání: neděle 16. února od 17:00 v Chrudimi