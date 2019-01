Choceň – Duel Chocně s Chotěboří připomínal play off. Týmy si nedaly ani metr ledu zadarmo, duněly mantinely a fanoušci se bavili.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Plachý

Zápas krajské hokejové ligy mezi hokejisty Chocně a Chotěboře měl jednu jedinou chybu. Že skončil. Podle tabulky se sice utkaly celky číslo šest a sedm, nicméně souboj krajský přebor převyšoval. Ve vypjatém závěru Choceň lépe zvládla emoce a brala tři body.

Choceň – Chotěboř 7:5 (1:1, 2:3, 4:1)

Hlavně neudělat zbytečnou chybu. Přesně v tomto duchu se začaly odvíjet první minuty utkání. Jenže domácí ji v 6. min. vyrobili. Při vlastní přesilovce nechal Voříšek pláchnout Pokorného, který si objel branku, počkal na dojíždějícího Milfaita a ten překonal brankáře Vyčítala poprvé – 0:1. Pokornému čekání za bukem vyšlo jednou a moc nechybělo, aby mu vyšlo i podruhé. Nebýt zákroku Daniela Vyčítala, vedli by hosté v 10. min. o dvě branky. Choceň přetavila svůj následný nápor ve vyrovnání ve 14. min. Zavřel udělal zmatek za brankou, našel Krejzu, jehož bekhend byl gólový – 1:1.



Potom přišly chvíle gólmana Vyčítala. Dvakrát podržel na konci první dvacetiminutovky a po nástupu z kabin vychytal i nájezd Kubáta. Na druhé straně nevyšly průniky Milana Juráka se Karlem Stříteským. Chotěboř sice stále častěji pobývala v útočné třetině, ale ve 31. min. se domácí osvobodili tím nejlepším způsobem – brankou. Aleš Vích začínal zápas jenom na střídačce, ale jeho nahození od modré skončilo za překvapeným Jedličkou. A šachová partie, kdy se obě mužstva zaměřovala především na obranu, skončila.



Začala přestřelka. Za dvacet sekund srovnal Kubát. Ranou skoro od modré potom dostal Chotěboř zpět do vedení Slavík. Remízu zařídil ve 37. min. Lukáš Dobrý, když potrestal faul na Juráka a proměnil trestné střílení. Radost Chocni vydržela ale jenom do 40. min. Střela Škarýda se neodrazila od plexi tam, kam podle všech zákonů fyziky měla, ale skočila mu zpět na hůl a útočník Chotěboře zaskočeného Vyčítala propálil – 3:4.

Chocni se povedl další obrat na začátku třetí třetiny. Dvěma brankami během osmnácti sekund skóre otočili Filip Procházka se Stříteským. Kubát však ve 47. min. stav znovu vyrovnal. Od té chvíle se na ledě začalo docela jiskřit. Domácí Jurák se jal rozhodčímu Čížkovi vysvětlovat, že zákroky na Lukáše Dobrého neposoudil přesně podle litery hokejových pravidel, jenže nejspíš použil nějaké to ostřejší slůvko a dostal desetiminutový osobní trest. Jeho místo v první formaci zastoupil Aleš Vích a záskok mu vyšel fantasticky. Nejprve se ale zaskvěl choceňský Bobby Orr Karel Stříteský. Procházka vybojoval puk, předložil domácímu obránci, jehož střelu na vyrážečku ve 49. min. Jedlička nepokryl – 6:5. O dvě minuty později domácí využili přesilovku, když Dobrý zpoza branky oslovil Aleše Vícha, který vsítil poslední branku utkání a zvýšil na 7:5.



Šanci na další obrat vzal hostím brankář Vyčítal, jenž si v chumlu našel nebezpečnou dorážku a vykopl ji betonem do rohu. O možnost přikovat Choceňské před jejich branku se hosté připravili sami. Sekyra, za kterou by se nemusel stydět ani „starý Brůna“ ze Třiceti případů majora Zemana, ťala do ruky Milana Juráka a Chotěboř dohrávala ve čtyřech.



Fakta – branky a asistence: 14. Krejza (Zavřel, Janoušek), 31. A. Vích, 37. Dobrý, 43. Stříteský (Dobrý, Jurák), 43. Procházka (Krejza), 49. Stříteský (Procházka), 51. A. Vích (Dobrý, L. Vích) – 6. Milfait (Pokorný), 32. Kubát, 37. Slavík, 40. Škarýd (Hurda), 46. Kubát (Kočan). Rozhodčí: Čížek – Mrázek, Zemánek. Vyloučení: 5:8, navíc Jurák (Choceň) 10 min. OT. Využití: 1:0. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 21:24 (5:6, 5:13, 11:5). Diváci: 600. HC Choceň: Vyčítal – Stříteský, Voříšek, Janoušek, Nejedlý, Luňák, Pokorný – L. Vích, Jurák, Dobrý – Procházka, Zavřel, Krejza – V. Škorpil, Pochobradský, Schejbal – A. Vích.



Jaroslav Kutílek, trenér Chocně: „Bylo to jako na houpačce. Trochu nás zklamal brankář Vyčítal, neměl den. Strašně z něj padaly puky a většina střel Chotěboře tak byla nebezpečná. V závěru šel ale naštěstí do sebe podržel nás. Chleba se lámal v polovině zápasu, kdy jsme byli pod tlakem a dali jsme gól v oslabení. Kluci se potom nebáli vzít odpovědnost na sebe a drželi nervy, byli málo vylučovaní. Hráli jsme disciplinovaně. Věděli jsme, že rozhodčí Čížek trestá především oplácení, tak jsme se snažili hráče na to upozornit. Po vyloučení Milana Juráka jsme spekulovali, koho dát do první řady, nakonec jsme tam dali Aleše Vícha, kterému to vyšlo. Podobné zápasy se asi budou hrát v play off. Chotěboř byla posílená a vedle mladíků vyrostli i zkušení borci jako Kubát a Pokorný. Myslím, že to bylo pěkné utkání.“

Okamžik zápasu

Chotěboř se sama připravila o závěrečný nápor. Choceň vedla devět minut před koncem o dvě branky, jenže hosté vyrobili za posledních sedm minut utkání tři fauly a závěr zápasu dohrávali převážně ve čtyřech. Tím se připravili o možnost dostat Choceň ještě pod tlak a domácí tak bez větších problémů dotáhli zápas k vítězství.