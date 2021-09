Prvotním cílem bude postup do horní nadstavby (4 PK + 4 HK) a hned tady to bude tvrdá bitva.

Rozhodně nabitý kádr českotřebovských Kohoutů, to je kandidát top pozic číslo jedna. Ale jsou zde i další, ať už vždy silná Chrudim, zajímavá litomyšlská sestava, počítat se musí také s moravskotřebovským Slovanem, vysokými ambicemi se netají v Chocni ani Hlinsku.

Úpravu bylo nutno provést v play off, které bylo nachystáno od osmifinále pro všech šestnáct účastníků společné krajské ligy. Absenci jednoho týmu vyřešil řídící orgán tím způsobem, že vítěz nadstavbové skupiny A bude mít zajištěn přímý postup do čtvrtfinále.

Pravda, před nedávnem do toho poněkud „hodila vidle“ Skuteč, která se ze soutěže odhlásila. Tím pádem místo devíti účastníků z Pardubicka zůstává osmička: Česká Třebová, Moravská Třebová, Hlinsko, Chrudim, Choceň, Polička, Litomyšl, Lanškroun.

Konfrontace to je nesporně zajímavá, protože zástupci obou regionů se sice vcelku pravidelně potkávají v přípravných zápasech před sezonou, ale reálné porovnání jejich výkonnosti a úrovně soutěží mohou nabídnout jen ostrá mistrovská střetnutí.

Boje v základních skupinách se odehrají v rámci jednotlivých krajů, nadstavba a play off budou spojeny.

