Stejný osud jako Kohouti měli i novopačtí hokejisté, vítězové hradecké základní skupiny. V Litomyšli padl rozhodující gól ještě později, konkrétně v čase 59.39 z hokejky Škvora. Ve vyrovnaném a rušném střetnutí se soupeři vystřídali ve vedení, když dvougólový náskok soupeře domácí přetočili během necelých dvou minut (z 0:2 na 3:2). Třetí třetina byla za nerozhodného skóre rozkouskovaná častým vylučováním, přesilové hry se ani jednomu týmu moc nedařily, avšak ta poslední přece jenom našla svoje využití. „Po dlouhé době nás čekal zápas s kvalitním celkem z Královehradeckého kraje. Byl to hokejovější duel a bavilo nás to. Po většinu času jsme byli lepším týmem, zvláště v první a druhé třetině. V poslední části jsme si to zkomplikovali zbytečnými třemi vyloučeními, což se nesmí stávat. Utkání nakonec rozhodl můj náhodný gól,“ usmíval se jeho autor Jan Škvor.

Litomyšl uspěla z Pardubicka na úvod jako jediná, protože Nový Bydžov otočil třemi góly ve druhé části vývoj zápasu v Moravské Třebové a Nové Město rozhodlo dramatickou bitvu v Chrudimi trefou Dvořáka těsně před koncem prodloužení. Domácí celek tady bral alespoň bod.

Premiérové dějství béčkové skupiny vyznělo lépe pro reprezentanty Královéhradecka, z nichž třeba Náchod našel nezvyklou cestu k výhře nad Chocní, kterou zaskočil dvakrát při vlastním oslabení. Výjimkou je pouze dvouciferné vítězství Hlinska, které rozebralo opočenské barony, jimž nasázelo úvodní dva góly během první minuty.

SKUPINA A, 1. kolo:

HC Chrudim – TJ Spartak Nové Město nad Metují 2:3 po prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1). Branky: 34. Dobiáš (Plch, Kostka), 43. Plch (Kostka, Linhart) – 11. Prouza (Dostál), 46. Vanát (Prouza, Hylena), 65. Dvořák. Rozhodčí: D. Kolář – Javůrek, P. Kolář. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Diváci: 120.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Jaroměř 4:5 (0:0, 3:3, 1:2). Branky: 28. Schejbal (Fúzik, Korhoň), 35. Veverka (Fúzik, Korhoň), 35. Ostřanský (Augustin, Sedlák), 58. Fúzik (Schejbal) – 22. Rind, 33. Hájek (Rind, Souček ml.), 33. Bujňák (Souček st.), 50. Rind (Souček st.), 59. Souček ml. (Rind). Rozhodčí: Čížek – Landsmann, Mikula. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 303.

HC Litomyšl – BK Nová Paka 4:3 (0:1, 3:2, 1:0). Branky: 3. Vomočil (Myška, Škvor), 34. Stoklasa (Bláha), 35. J. Voříšek (Vomočil), 60. Škvor (T. Půlpán, Vomočil) – 17. Kindyshev (Hric, Horyna), 29. Bondar (Hnik, Malík), 38. Hnik (Bondar). Rozhodčí: Kratochvíl – Schaffer, Teplý. Vyloučení: 9:7. Využití: 1:1. Diváci: 239.

HC Slovan Moravská Třebová – Stadion Nový Bydžov 2:4 (2:0, 0:3, 0:1). Branky: 7. Horký (Vaňous), 12. Palička (Šíp, Cekr) – 21. Hlaváček (Pilný, Bureš), 27. Hlaváček (Pilný, Bureš), 32. Procházka (Matějíček), 60. Chára (Bezděk, Muška) Rozhodčí: Vrba – J. Kopecký, P. Kopecký. Vyloučení: 1:5. Využití: 1:0. Diváci: 358.

Další program:

Středa 23. listopadu – 18.00: Nová Paka – Jaroměř, Nové Město – Nový Bydžov, 18.30: Česká Třebová – Litomyšl, 19.00: Moravská Třebová – Chrudim.

SKUPINA B, 1. kolo:

HC Trutnov – HC Spartak Polička 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Branky: 3. Smékal (Vondráček), 36. Rada (Chaloupka), 51. Bureš (Oppelt, Vondráček), 57. Mach – 39. Tobiáš (Pazourek). Rozhodčí: Veinfurter – Hofman, Roischel. Vyloučení: 7:3. Využití: 0:1. Diváci: 148.

SK Třebechovice pod Orebem – TJ Orli Lanškroun 7:4 (1:0, 5:1, 1:2). Branky: 10. Javůrek (Sajdl, Souček), 21. Wolf (T. Drašnar), 22. Zahradník (Netušil, Mlateček), 27. Netušil (Menyhárt, Mlateček), 30. Menyhárt, 39. Wolf (T. Drašnar), 50. Netušil (Mlateček) – 24. Drlík (Kužílek), 32. Švub (Pirkl), 48. Drlík (Šembera), 53. Markl (Pejcha). Rozhodčí: Petr – Řezníček, Karlík. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 125.

HC Náchod – HC Spartak Choceň 5:3 (1:0, 2:1, 2:1). Branky: 16. Subbotin (Bořuta), 32. Kubasa ( Matouš, Lelek), 39. Vondřejc (Lelek), 42. Lelek ( Škoda), 56. Bořuta (Lelek, Subbotin) – 27. Krejza (Novotný, Šeda), 43. Krejza (Novotný, Šeda), 54. Krejza (Lichtág, Šeda). Rozhodčí: Pecha – Plodek, Vodička. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 78.

HC Opočno – HC Hlinsko 2:10 (0:3, 0:5, 2:2). Branky: 46. Steklík (Petr, Koudelka), 48. Petr – 1. Nepokoj (T. Prachař), 1. Karásek (T. Prachař), 8. Hudec (Hamák, Cejpek), 28. Kišš (Machač, Prachař), 30. Štěpánek (Jílek), 32. Jílek (Cejpek), 38. Jílek (Štěpánek, Cejpek), 40. Cejpek (Štěpánek, Jílek), 41. Machač (Karásek, Kišš), 51. Machač (T. Prachař, Kišš). Rozhodčí: T. Veselý – Boček, Brož. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 85.

Další program:

Středa 23. listopadu – 18.00: Trutnov – Opočno, Třebechovice pod Orebem – Náchod, 18.30: Choceň – Lanškroun, Hlinsko – Polička.