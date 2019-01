Východní Čechy, Srch - Na ledě v dresu Dynama už ho hokejoví příznivci tři roky neviděli. Když se vrátil po sezoně z Kanady, ukázal se jim aspoň při fotbalovém utkání, který pořádal pardubický hokejový klub. Jedenadvacetiletý odchovanec Dynama Michael Špaček si zahrál po boku převážně bývalých hokejistů.

Michael Špaček | Foto: Tomáš Rais

Jak jste se cítil jako nejmladší člen výběru Dynamo „old“?

Když se ozval Tomáš Rolinek a ptal se mě, jestli bych si zahrál, tak jsem byl překvapený. Hned jsem ovšem řekl, že rád přijdu. Pro mě byla čest nastoupit v týmu s legendami pardubického hokeje. Někteří z těchto hokejistů navíc ještě hrají. Pro mě paráda.



Fotbal je pro vás pravidelnou součástí letní přípravy?

Teď už na to není tolik času. Ale když jsem byl menší, tak jsem fotbal hrával. To se nezapomíná. Snad bylo vidět, že ještě něco umím (směje se).



Pár zajímavých momentů jste divákům nabídli. Tentokrát nešlo tolik o výsledek, ale o pomoc malému Míšovi…

Pro něj to byla super akce. Věřím, že mu vybraná částka alespoň částečně pomůže.



Pojďme k hokeji. Jaká byla poslední sezona, kterou jste odehrál v zámoří za Manitoba Moose v soutěži AHL?

Našel bych klady i zápory. Měl jsem dobrá čísla, což je pro mě super. Zklamáním je to, že se mi ještě nepodařilo odehrát žádný zápas v NHL. Ale mám to stále před sebou, budu makat a pevně věřit, že v příští sezoně nějakou šanci dostanu.



Předchozí dvě sezony jste hrál nižší WHL. Vnímal jste rozdíl mezi soutěžemi?

AHL je hodně rychlá soutěž, hraje se do těla, je tam mnoho soubojů. Člověk si musí dávat pozor na záda, protože zde nastupují i hráči, kteří to hodně řežou. Liga je to dobrá, první rok pro mě byla velká zkušenost.



Jak se zpětně po třech letech díváte na rozhodnutí odejít do zámoří?

Před odchodem jsem hrál rok v Pardubicích extraligu, pak jsem se rozhodl odejít. Podle mě to byl dobrý krok, protože i můj klub v NHL Winnipeg si přál, abych odešel do kanadského prostředí, naučil se řeč a zvykal si na hokej na menším kluzišti. Poslechl jsem je, vybojoval si smlouvu a jsem kousek od toho, abych si zahrál NHL.



Jaké zprávy jste dostal po sezoně přímo z Winnipegu?

Měl jsem mítink po sezoně, kde mi řekli, že jsou se mnou spokojení po první sezoně v AHL. Vidí ve mně jednoho z adeptů, který u nich může hrát NHL. A taky mi samozřejmě sdělili, na čem mám zapracovat.



Dá se říct, jak je NHL blízko?

Nikdy nevíte. Může se stát, že vás povolají nahoru a hned jdete do zápasu. Naopak třeba máte super sezonu, ale první tým nepotřebuje žádné doplnění. Je to taky dost o štěstí. Musíte mít pevnou vůli a pořád makat.



Co můžete očekávat od příští sezony?

Čeká nás kemp, tam se ukáže. Pokud se mi to povede, tak si mě tam můžou nechat. To je všechno v tuto chvíli ještě ve hvězdách.



Během léta budete trénovat v Pardubicích?

Do zámoří bych se měl vracet začátkem záři. Doufám, že budu mít možnost se v létě tady připravovat. Ještě jsem se neptal, ale věřím, že to dopadne.



Sledujete i mistrovství světa ve fotbale?

Určitě, fotbal miluji. Mám rád Ronalda, proto přeji Portugalsku. Ale je více týmů, které mohou vyhrát.