Před startem letní přípravy na novou hokejovou sezonu byl vrchlabský gólman JAKUB SOUKUP povýšen do role brankářské trojky pardubického Dynama. Pomohla mu k tomu spolupráce vrchlabského klubu s pardubickým, především však výkony, jakými se už více sezon pod Krkonošemi prezentuje.

V přípravě má Dynamo za sebou již osm zápasů a ve dvou se vrchlabská jednička objevila v brance. Nejprve Soukup na začátku srpna pomohl v domácím prostředí k vítězství 3:1 nad Olomoucí. Tento pátek pak v rámci zápasového soustředění ve Švýcarsku vychytal nulu v souboji proti německému Krefeldu.

Pardubice duel vyhrály hladce 6:0 a na šestadvacetiletého gólmana se snášela chvála ze všech stran. Především od kouče Richarda Krále. Jaké však byly pocity jednoho z hrdinů zápasu?

Jakube, druhý start za Pardubice, druhá výhra a nyní navíc s čistým kontem!

Když se podobně podaří zápas, pocity jsou vždycky jen ty nejlepší. Ke všemu to vyšlo s nulou, takže mám samozřejmě velkou radost.

Jaké máte pocity a jaké jste zaznamenal ohlasy od spoluhráčů a kamarádů?

Odehráli jsme náročný zápas a co se pocitů týče, mohu říct, že jsem po něm spokojeně unavený (usmívá se). Brzy po utkání jsem si psal s klukama z Vrchlabí, gratulovali mi. Já už se teď o to víc těším na pátek. Po tomhle zápase to pro mě bude opravdu zajímavý zápas (v pikantním duelu Vrchlabí vyzve právě Pardubice – pozn. aut.).

V pozápasovém hodnocení vám trenér Král vysekl poklonu. To hodně potěší, viďte?

Určitě. Asi každému sportovci dodá sebevědomí, když jej trenér pochválí. Stejně tak chuť do další práce, aby se mohl pořád zlepšovat.

„Podali jsme velice kvalitní výkon, soupeře jsme přehráli víceméně ve všech směrech, asi jsme tedy vyhráli zaslouženě. Kuba Soukup podal skvělý výkon, vychytal nulu, což se vždycky počítá. Jsme rádi, že máme tři gólmany, na které je zatím spoleh, a doufám, že jim to vydrží co nejdéle.“

Richard Král, trenér Dynama

Snižuje u vás nějak nadšení, že šlo „jen“ o přípravný zápas nebo tohle není vůbec důležité?

Vůbec ne. Samozřejmě by bylo ještě lepší si po takovém utkání připsat tři body do tabulky, ale v tomto případě to pro mě důležité není. Osobně se snažím v každém zápase stejně, ať už jde o přípravný nebo soutěžní duel.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat a prožíval jste předzápasové hodiny jinak než před duely ve vrchlabském dresu?

Věděl jsem to od samého začátku, od chvíle, co jsem se dozvěděl, že s týmem na turnaj pojedu. Bylo mi řečeno, že odchytám jeden zápas a tak nějak bylo logické, že půjde právě o tento. Věděl jsem to dopředu a mohl se na tak dostatečně připravit. Já si to hlavně pořádně užíval, jsem rád za každý trénink a každou minutu, kterou v Pardubicích dostanu. No a odchytat zápas s takovým výsledkem, to je pak třešnička na dortu.

S Dynamem jste vysokým rozdílem porazili účastníka nejvyšší německé soutěže. Na jakou úroveň by se dal Krefeld výkonnostně zařadit?

Troufnu si říct, že jsme v utkání byli od začátku do konce lepším týmem. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Těžko se ale říká, na jakou úroveň bych Krefeld zařadil.

Jakou vlastně mají duely v Yverdon-les-Bains atmosféru?

Kulisa je tu taková komorní, moc lidí na zápasy nechodí. Ale přijelo se za námi podívat několik fanoušků z Pardubic. Po celý zápas nás hlasitě podporovali a za to jim patří veliké díky.

Věříte, že vás výkon proti Krefeldu přiblížil extraligovému startu za Dynamo? A byl i pro vás před startem vrchlabské sezony velkým povzbuzením?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Já přeji Frodlíkovi i Kloudymu (pardubičtí gólmani Dominik Frodl a Milan Klouček – pozn. aut.), aby se jim dařilo a vyhýbala se jim zranění. Můj hlavní úkol je ve Vrchlabí a na to se stoprocentně soustředím. Kdyby přišla možnost z Pardubic, tak by to pro mě bylo něco navíc, v co bych před sezonou ani nedoufal a byl za to určitě moc rád.

Máte už představu, zda vás nula v přípravném utkání bude něco stát? Ať už u pokladníka Dynama nebo Stadionu?

No asi se tomu nevyhnu. Nějaké narážky po zápase proběhly už v kabině. Já ale doufám, že na mě kluci budou v tomhle ohledu hodní. A jestli ne, v pátek jim nepustím žádný gól (směje se).