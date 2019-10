Ani ve třetím pokračování krajské hokejové ligy nenašli českotřebovští Kohouti přemožitele.

V Chotěboři se se soupeřem dlouho přetahovali, ale nakonec se kvalita jejich útoku projevila a trpělivou hrou si vypracovali rozhodující odstup. „Vydřené vítězství. Soupeř hrál to, co jsme od něj očekávali, má v kádru řadu šikovných hokejistů. I když jsme nebyli kompletní, předvedli jsme velmi dobrý a disciplinovaný výkon. Zkušenostmi a herní kvalitou jsme v závěrečné třetině měli navrch. Děkujeme skvělým fanouškům, kteří nás přijeli do Chotěboře povzbudit,“ uvedl pro klubový web Kohoutů útočník Martin Filip.