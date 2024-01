KRAJSKÝ HOKEJ /FOTOGALERIE/ Už bez hokejistů Opočna, kteří ze soutěže minulý týden vystoupili, pokračovala v nedělním odpoledni krajská liga Pardubického a Královéhradeckého kraje. Odehrané kolo se tentokrát zapsalo do dějin především vysokým počtem trestných minut, možná rekordním v celém dosavadním průběhu sezony. Hokejisté Hlinska nevyužili ideální možnost posunout se na první místo tabulky, když nechali všechny body v Trutnově.

HC Spartak Choceň vs. HC Slovan Moravská Třebová. | Foto: Jiří Kavan

V Nové Pace, Novém Městě nad Metují či Chrudimi bylo „na lavici hanby“ hodně živo. Na chrudimském ledě se představila Litomyšl a jinak vyrovnaný souboj se od stavu 1:1 začal překlápět na stranu domácích právě v nerovnovážném počtu hráčů na ledové hrací ploše. Všechny čtyři další góly totiž Chrudimští nasázeli v přesilovkách! Soupeř nakonec posbíral deset vyloučených a s tím se dalo v utkání jenom velmi těžko obstát.

Hokejisté Nové Paky si v krajském derby hravě poradili se soupeřem z Nového Bydžova (7:1).Zdroj: Petr ČepekV souboji Nového Města s Jaroměří zamířilo postupně celkem pět hráčů s vyššími tresty do kabin předčasně. Výsledkově to drama nebylo, favorit měl vývoj plně pod svojí kontrolou a navíc ho podpořil gólman Biegl vychytanou nulou. Do třetice zapracovaly nervy také v klání Nové Paky s Novým Bydžovem, a to zejména na straně hostů, kteří se rozhodně nemohou chlubit 81 trestnými minutami. O osudu tohoto střetnutí bylo prakticky jasno po úvodní třetině, kdy domácí získali bezpečný náskok.

Nejjednoznačnější skóre se v rámci 27. kola zrodilo v Chocni, kdy sice po necelých pěti minutách otevřel gólový účet domácí Krejza, jenže to byla vlastně poslední radost pro většinu v bezmála třísethlavém publikum. Potom totiž hosté z Moravské Třebové vytočili obrátky a soupeře převálcovali.

Hlinečtí Horses dostali příležitost posunout se do čela, neboť vedoucí Kohouti z České Třebové si vybrali volný termín. Jenže souboj v Trutnově se v jejich podání určitě nezařadil mezi povedené a odešli z něho poraženi. Domácí celek znovu potvrdil, že si umí vyšlápnout na silné protivníky, a je s podivem, že na devátém místě pořád podstatně ztrácí na místenku do play off.

V Náchodě se mohl hrát více méně bezstarostný hokej, což se potvrdilo tím, že na rozdíl od většiny jiných stadionů se tam vylučovalo jen minimálně a domácí dokonce odehráli 60 minut bez jediného trestu. Lépe střetnutí rozehrál poličský Spartak, ovšem jeho těsný náskok se ve třetí části rozplynul jako pára nad hrncem, tato pasáž patřila velkého náchodskému obratu.

Krajská liga pokračuje dalším úplným kolem příští neděli, což však neznamená, že se přes týden nebude nic dít, protože na pořadu jsou dohrávky několika odložených střetnutí. A mezi nimi vyniká přímý střet o průběžné vedení, když do Hlinska zavítá k atraktivnímu taháku Česká Třebová.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 27. kolo:

HC Trutnov – HC Hlinsko 5:2 (0:0, 2:1, 3:1). Branky: 23. Šlaicher (Křížek), 32. Šlaicher (Mach, Jirků), 45. Chytráček (Perička, Janoušek), 47. Chytráček (Luštinec), 58. Vondráček – 34. Kišš (Kubal), 60. Kišš (Štěpánek). Rozhodčí: Maštalíř – Boček, Hurei. Vyloučení: 3:3, navíc Šimoníček (TU) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 144.

BK Nová Paka – Stadion Nový Bydžov 7:1 (4:0, 1:0, 2:1). Branky: 5. Dvořák (Suvorov, Malík), 12. Šípek (Brokeš, Najman), 19. Malík (Hnik, Dvořák), 20. Nezbeda (Strnad, Hric), 29. Najman (Dvořák, Suvorov), 49. Malík (Brokeš, Dvořák), 54. Najman (Nezbeda, Strnad) – 57. Hlaváček (Jebavý). Rozhodčí: Petr – Horák, Karlík. Vyloučení: 7:13, navíc Němec 5 minut + OK, Bezděk (oba NB) 10 min. + OK. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 315.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Jaroměř 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Branky: 14. Pohl (Bucek), 24. Pohl, 25. Bureš (Pohl, Bucek), 31. Bucek (Pohl, Reichmann), 39. Dufek (Matějček, Mert), 52. Řezníček (Zámečník), 57. Matějček (Mert). Rozhodčí: Machač – Paštika, Plodek. Vyloučení: 1:7, navíc Pohl, Šrenk – Kocián, Štohanzl vš. 5 min. + OK, Souček 10 min. OT + OK. Využití: 3:0. Diváci: 250.

HC Chrudim – HC Litomyšl 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Branky: 5. Brožek (Pejzl, Jiří Polák), 21. Dobiáš (Langr, Novák), 27. Pavlík (Novák, Kostka), 40. Pavlík (Kostka, Linhart), 55. Pavlík (Dobiáš, Kostka) – 20. J. Voříšek (Stoklasa, L. Pilař). Rozhodčí: Kratochvíl – Topolský, Mikula. Vyloučení: 8:10. Využití: 4:0. Diváci: 151.

HC Spartak Choceň – HC Slovan Moravská Třebová 2:9 (1:3, 0:4, 1:2). Branky: 5. Krejza (Farkas, Jan Polák), 49. Lichtág (Jan Polák) – 10. Vaňous (Marek, Moučka), 12. Marek (Horký, Peksa), 19. Veselský (Blaháček, Šíp), 23. Palička (Dubovčí, Cach), 30. Marek (Vaňous), 34. Palička (Augustin), 40. Janků (Cach, Palička), 50. Šíp (Kavan), 60. Augustin (Cach). Rozhodčí: Kolář – Kukla, Jirouš. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 287.

HC Náchod – HC Spartak Polička 4:2 (1:2, 0:0, 3:0). Branky: 10. Polej (Kocián, Kubeček), 42. Pelda (Vondřejc), 50. Matouš (Polej), 60. Zeman (Lelek) – 6. Střecha (Martinů), 11. Střecha (Havlík, Kunstmüller). Rozhodčí: Pecha – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 72.

HC Dvůr Králové nad Labem – SK Třebechovice pod Orebem 7:4 (3:1, 0:0, 4:3). Branky: 1. Hynek (Veselý, Řezáč), 7. Vognar (Dudadík, Dvořák), 20. Hynek (Dudadík), 50. Tomášek, 54. Kačerovský (Vognar, Tomášek), 56. Tomášek (Kačerovský), 60. Kačerovský (Tomášek) – 3. Beránek (Jušta), 48. T. Drašnar (Sajdl, Zahradník), 53. J. Drašnar, 56. T. Drašnar (Zahradník, Samek). Rozhodčí: Nedvěd – Rezek, Šesták. Vyloučení: 5:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 140.

HC Opočno – TJ Orli Lanškroun 0:5 (kontumace).

HC Kohouti Česká Třebová volný termín.

Aktuální pořadí KL.Zdroj: Deník

Další program:

Středa 24. ledna, 18.00: Nová Paka – Nové Město nad Metují, 18.30: Hlinsko – Česká Třebová, 19.00: Lanškroun – Trutnov. Pátek 26. ledna, 18.30: Nové Město – Dvůr Králové nad Labem. Neděle 28. ledna, 17.00: Třebechovice pod Orebem – Moravská Třebová, Nový Bydžov – Litomyšl, Jaroměř – Česká Třebová, Nové Město nad Metují – Chrudim, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, 17.30: Hlinsko – Polička, Choceň – Nová Paka.