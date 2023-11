/KRAJSKÝ HOKEJ/ Torzovitý zůstal středeční program krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje. Odehrálo se pouze pět zápasů, v náročném programu se začínají množit odložené duely. Nehrálo se v České Třebové, Nové Pace ani Chrudimi. Na dosavadního lídra z Hlinska tentokrát připadl volný termín, čehož využil novoměstský Spartak a díky vítězné otočce proti Trutnovu se posunul do čela tabulky.

TJ Orli Lanškroun vs. HC Slovan Moravská Třebová. | Foto: Jiří Kavan

Orlům z Lanškrouna se minulá dvě kola nepovedla a inkasovali v nich celkem patnáct gólů. Proti favoritovi z Moravské Třebové to ovšem vzali za úplně jiný konec, do boje vložili značné úsilí a soupeře zaskočili. A to zejména ve druhé třetině, kdy nejprve ve čtyřminutové přesilovce skóroval Šembera, následně při vlastním oslabení ujel Drlík a perfektním blafákem zvýšil na 3:1, aby skvělou pasáž domácích završil v polovině utkání dalším zásahem Markl. Hosté se do výraznějšího tlaku dostali ve třetí části, ale v souboji s výborným gólmanem Nimmerrichterem jim nepomohly ani přesilové hry. Ke korekci se dostali teprve v poslední minutě, kdy už překvapivé, ale zasloužené vítězství Orlů neohrozili.

Sáloví fotbalisté znovu vyrazili do ligového boje. Na začátek se jim sypaly body

Šok se rodil rovněž na zimním stadionu v Poličce, neboť Spartak tam dlouho držel v šachu obhájce krajského hokejového titulu z Litomyšle. Ve druhé dvacetiminutovce si vypracoval dvoubrankový náskok a hosté se dlouho nemohli prosadit. Povedlo se jim to až ve třetí periodě, horké kaštany z ohně za ně vytáhl v čase 49:58 Edl vyrovnáním na 2:2 při vlastním oslabení. Obrat Litomyšlští dotáhli do konce vítěznou trefou Jakuba Voříška v prodloužení, i tak to po ně je v boji o osmičku nečekaná ztráta, zatímco pro domácí nečekaný zisk.

Jednou jsi dole, jednou nahoře. Kdo zazářil a kdo propadl v regionálním fotbale?

Soutěž pokračuje v neděli, kdy je na pořadu velký tahák mezi Hlinskem a Novým Městem, atraktivní bitva se chystá rovněž na moravskotřebovském ledě.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 15. kolo:

HC Spartak Polička – HC Litomyšl 2:3 PP (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1). Branky: 25. Kunstmüller (Střecha, Nunvář), 30. Střecha (Martinů, Kunstmüller) – 49. J. Voříšek (Bažant, Bláha), 50. Edl (Stoklasa, Švec), 64. J. Voříšek. Rozhodčí: Čížek – P. Kolář, Dalecký. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 142.

TJ Orli Lanškroun – HC Slovan Moravská Třebová 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). Branky: 15. Kužílek (Markl, Pejcha), 22. Šembera (Pirkl), 28. Drlík, 30. Markl – 11. Augustin (Schejbal), 60. Schejbal (Cach, Augustin). Rozhodčí: D. Kolář – Kopecký, Kukla. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Trutnov 5:1 (0:0, 3:1, 2:0). Branky: 37. Matějček (Řezníček), 37. Novotný (Černý), 38. Řezníček (Mert, Matějček), 47. Matějček (Řezníček), 54. Mert (Řezníček, Matějček) – 33. Šimoníček (Vondráček). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Horák, Vyloučení: 3:6, navíc Černý – Mostecký 5 min. + OK. Využití: 1:0. Diváci: 150.

HC Jaroměř – HC Spartak Choceň 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky: 15. Kocián (Bujňák), 18. Kašpar (Bujňák), 37. Urlich (Sýkora), 51. Tomášek (Bujňák). Rozhodčí: Petr – Karlík, Rezek. Vyloučení: 4:6, navíc Souček – Novák 5 min. + OK. Využití: 1:0. Diváci: 153.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Náchod 3:7 (0:1, 1:4, 2:2). Branky: 39. Hynek (Veselý), 47. Veselý (Hynek, Háze), 52. Lelka (Vognar) – 12. Bíman (Štěpán), 21. Matouš (Lejdar), 24. Zeman (Vondřejc, Bíman), 27. Lejdar, 33. Pelda (Škoda, Matouš), 42. Lejdar (Škoda), 45. Lejdar (Matouš, Škoda). Rozhodčí: Machač – Pluháček, Řezníček. Vyloučení: 5:4, navíc Dudadík (DK) 10 min. OT + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 206.

Odložená utkání: HC Kohouti Česká Třebová – SK Třebechovice pod Orebem, BK Nová Paka – HC Opočno, HC Chrudim – Stadion Nový Bydžov.

HC Hlinsko volný termín.

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Další program:

Neděle 26. listopadu, 17.00: Polička – Nový Bydžov, Lanškroun – Jaroměř, Moravská Třebová – Nová Paka, Dvůr Králové nad Labem – Litomyšl, Náchod – Česká Třebová, Opočno – Chrudim, Trutnov – Choceň, 17.30: Hlinsko – Nové Město nad Metují.