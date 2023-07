Světlo světa spatřila konkrétní podoba příštího ročníku krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje. Hlavní zprávou, že bude pokračovat společná soutěž východních Čech, která se v minulých dvou sezonách ukázala jako hokejově kvalitní a divácky atraktivní.

Minulou sezonu východočeské soutěže opanovali hokejisté HC Litomyšl. Obhájit prvenství pro ně bude obrovskou výzvou. | Foto: Petr Šilar

Vždyť připomeňme, že třeba na čtvrté finálové utkání uplynulého ročníku mezi Litomyšlí a Novým Bydžovem zavítalo více než 1500 diváků.

Novou tváří je Dvůr, Hronov nakonec ne

Co se však změní, je herní model krajské ligy. Zatímco doposud se základní část odehrávala v rámci jednotlivých krajů a na základě dosaženého umístění byly týmy následně rozděleny do dvou společných nadstavbových skupin, ve kterých se bojovalo o nasazení do play off, tak od nynějška se dlouhodobá fáze bude hrát v jedné velké východočeské skupině.

Tuhle novinku si vynutil počet přihlášených mužstev, kterých je sedmnáct. K šestnácti dosavadním účastníkům totiž přibyl celek z Dvora Králové nad Labem. Tamní hokejisté hráli dlouho a úspěšně druhou ligu, v uplynulé sezoně hokejovou scénu úplně opustili a nyní se znovu vracejí do soutěží. Původně se počítalo dokonce s osmnácti mančafty, Hronov ale místo sestupu zůstal ve druhé lize, protože získal příslušnou licenci od Jablonce.

Čtyřiatřicet kol a na závěr play off

V nové situace se řídící orgány krajských hokejových svazů dohodly s kluby na jednoduchém hracím systému. Společná základní část se odehraje dvoukolově každý s každým, což bude obnášet 34 kol. Protože v každém kole bude mít jedno mužstvo volný los, tak všichni účastníci odehrají 32 utkání. Osmička nejlepších postoupí do play off, v němž půjde o krajský titul (čtvrtfinále by se mělo hrát na dva vítězné zápasy, semifinále a finále pak na tři).

Základní část se díky tomu protáhne na bezmála pět měsíců. Úvodní kolo je naplánováno na 24. září, závěrečné na 21. února příštího roku. Nestane se tedy, že by některé kluby končily mistrovskou hokejovou sezonu na začátku února, jako tomu někdy bylo doposud. Hracími dny zůstávají neděle a středy.

Obhájci titulu z Litomyšle zahájili nový ročník na domácím ledě utkáním proti Náchodu po novým trenérským vedením. Strůjce jejich zlaté jízdy Jakub Bažant se přesouvá do manažerské pozice, hlavním koučem bude ikona litomyšlského hokeje Petr Pešina. Dvůr Králové se k obnovené premiéře vydá na dlouhou cestu do Moravské Třebové. Další dvojice pro zahajovací dějství: Nová Paka – Hlinsko, Chrudim – Trutnov, Nový Bydžov – Třebechovice, Česká Třebová – Opočno, Nové Město nad Metují – Lanškroun, Jaroměř – Polička, volno Choceň.

Účastníci krajské hokejové ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje 2023/2024: HC Dvůr Králové nad Labem, HC Chrudim, HC Náchod, HC Kohouti Česká Třebová, HC Opočno, HC Trutnov, HC Litomyšl, HC Spartak Choceň, SK Třebechovice pod Orebem, Stadion Nový Bydžov, HC Jaroměř, HC Hlinsko, Spartak Nové Město nad Metují, TJ Lanškroun, BK Nová Paka, HC Spartak Polička, HC Slovan Moravská Třebová.