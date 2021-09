A také částečně nesl zodpovědnost za aféry, které na klub nahromadili nezodpovědní jednotlivci. Všechny políčky i přes šrámy na duši ustál a pod novým majitelem se mu dýchá lépe. Stejně jako na ledě i v kanceláři hýří optimismem a po době temna znovu rozdává úsměvy. V cílech pro letošní sezonu drží basu a pomýšlí na jeden z cenných kovů.

Pardubice jsou od nepaměti vnímány jako hokejové město. V posledních letech však pověst nepotvrzovaly. Podařilo se s příchodem nového majitele oprášit jejich lesk?

Co se týče vystupování navenek, tak se nám nějaká reputace podařila napravit. Teď už bude záležet jen na ledě na tom, aby se Pardubice přiblížily k úspěchům, kterých dosáhly v minulosti. Každopádně se v klubu lépe dýchá a pracuje.

Uklidnilo vás po těch všech peripetiích a bojích o záchranu šesté místo v loňské sezoně a utvrdilo v tom, že nyní už to bude jenom lepší?

Byl jsem rád, že jsme zase po delší době, byť bez diváků, hráli v play off. Člověk ale dělá sport, aby vyhrával, takže mě mrzelo čtvrtfinálové vyřazení od Boleslavi. Loňská sezona mě utvrdila v tom, že jsme se vydali správnou cestou. Náznaky se objevily už v závěru předloňského ročníku, kdy se pan Dědek v klubu objevil.

Věříme trenérům i mužstvu

Váš šéf je ambiciózní, střílí ostrými náboji, neboť nahlas hovoří o medailích. Jaký je váš reálný odhad pro umístění v nadcházející sezoně?

Naše mužstvo má ambice, sílu i herní projev na to, opravdu o ty medaile hrát. Já bych byl osobně rád, kdybychom si po sezoně pověsili na krk nějaký ten cenný kov. Věřím, že jsme schopni toho docílit.

Jedna věc je o úspěchu uvažovat a druhá naplnit cíle na ledové ploše. Co se musí Dynamu sejít, aby to vyšlo?

Musíte mít dobře poskládaný tým. Přivést hráče, kteří mají dobrý charakter. Myslím si, že to se nám povedlo. Přesto, přišlo šest nových hráčů, takže ještě nějaký čas potrvá, než se utvoří ta správná chemie. Kromě charakteru pro nás hovoří i zkušennost. Teď to bude o osobní výkonnosti a zdraví hráčů, aby se vám vyhnula dlouhodobá zranění a mužstvo zůstalo pohromadě.

Jako sportovní ředitel pokládáte hlavu na špalek za složení týmu. Jste s letošním kádrem spokojený?

Nebojím se dát hlavu na špalek (úsměv). Do sezony jdu s vnitřním klidem, z týmu cítím sílu i dobrou atmosféru.

V každém týmu je důležitá stabilita a ne fakt, že se v něm hráči neustále střídají, vyměňují na měsíc. Je tomu už v Dynamu konec?

Nemáme v plánu žádné turbulentní změny a výměny. Máme ale široký kádr, takže určitě dáme šanci mladým. Takové změny v sestavě nejspíše nastanou.

S tím souvisí i trenérský post. Může být Richard Král klidný, že po delší době vydrží někdo na pardubické lavičce celou sezonu?

Momentálně nemáme žádné ambice na to, že se kdyby se nám nedařilo, budeme hned měnit trenéry. Potřebujeme, aby měli klid na práci. Mohu to přirovnat k loňskému stavu v Třinci. Tahal poměrně dlouhou sérii proher, ale vedení mělo s trenéry trpělivost. Nakonec si došel pro titul. Jsme v obdobné situaci, kdy věříme realizačnímu týmu i mužstvu. Nevím, co by se muselo stát, abychom sáhli k tomu nepopulárnímu kroku.

Vnímáte po příchodu nového majitele zvýšený tlak na co nejlepší umístění?

Tlak v Pardubicích byl vždy, je a vždy bude. Záleží na co. Někdy na to, aby se Dynamo zachránilo, podruhé na to, aby získalo mistrovský titul. Pan Dědek je člověk, který si jde tvrdě za úspěchem. Každý z nás nerad prohrává, tak není divu, že chce extraligu vyhrát. My se k němu akorát připojujeme. S tlakem v Pardubicích jsme zvyklí pracovat a v letošní sezoně s ním budeme pracovat dál.

Fanoušci na to měli právo

Vy osobně jste v nedávné minulosti neměl moc klidu na práci v souvislosti s vyhrocenými vztahy s fanoušky. Už se rozbouřené vody uklidnily?

To se musíte zeptat fanoušků. Já jsem někdy chápal jejich rozhořčení, ale nikdo z nich přesně nevěděl, co a proč se v klubu dělo. Snažil jsem se lidem podat argumenty. Pak už bylo na nich, jestli je chtěli slyšet či nikoli. Věřím, že to co bylo, skončilo. Už se moc nechci do minulosti vracet. Teď hledím jen před sebe. Chci jen říct, že z mé strany ostré hroty nikdy nebyly a nebudou. Hokej jsem dělal vždy pro lidi. Ať už na ledě nebo v kanceláři. Je na nich, jak teď vezmou moji roli v dalším působení v Pardubicích.

Oni vám kromě hokeje vyčítali také politickou angažovanost, respektive střet zájmů. Odstřihl jste se od politiky a už nesedíte na dvou židlích?

Já ale neseděl nikdy na dvou židlích (směje se).

Lidé to tak vnímali.

Víte, každý si na tom našel, co potřeboval. Pro mě vždy bude prioritou hokej. Po změnách ve vedení jsem byl posazen někam jinam a hokej jsem nedělal. Po nějaké době jsem se vrátil zpět do managementu. Pan Dědek si mě chtěl nechat. Z devadesáti procent řeším záležitosti, co se týkají klubu, nicméně do voleb v příštím roce si budu plnit i povinnosti zastupitele města.

Na ledě jste působil klidným dojmem, někdy jako šoumen. Pomohl vám tento přístup překonávat řeči typu: Salfický je hrobařem pardubického hokeje? Na to musel mít člověk silný žaludek nebo lukrativní plat.

(smích) To druhé si můžeme škrtnout. Tedy za předpokladu, kdyby člověk věděl, jaký byla finanční situace v klubu. No silný žaludek… Spíše jsem to vnímal tak, že lidi Dynamo milují a měli právo být rozhořčení. Nicméně nemohli jsme jim říkat všechno. Bylo to v jako každé organizaci ve smyslu: Co se uvnitř uvaří, to se uvnitř také sní. Vlastně by mě mrzelo, kdyby se fanoušci o svůj klub nezajímali. Působil jsem v nejvyšším vedení a komu jinému by měli říkat své názory, ať už byly plné zlosti či zklamání než generálnímu manažerovi. Takže jsem to jako osoba za výsledky odpovědná bral. Nechci říkat, že jsem to odnášel za ostatní, ale byl jsem první na ráně.

Neměl jste chuť s tím vším praštit?

Bylo mi proti srsti utéct z boje a vzkázat všem, ať to dělá někdo jiný, že mi je úplně jedno, jak to s Dynamem dopadne. Musel jsem lecco překousnout, ale naučil jsem se s tím žít. Nicméně produmaných večerů a probdělých nocí bylo hodně. Jak se říká všechno špatné, je pro ně co dobré. Paradoxně mě útoky na mojí osobu poháněly dál, abych to vydržel a zkusil zlomit, protože mě těšilo, že lidem na klubu záleží. A člověk si v těchto chvílích uvědomí, že k hokeji patří nejen tlak od majitelů ale také veřejnosti.

Na klidu vám nepřidaly ani různé aféry. Pardubický hokej nezviditelňovaly výsledky, ale průšvihy. Můžete prohlásit že drogy jsou v Dynamu minulostí?

Nikdo nedokáže zamezit tomu, že dospělý člověk selže. Jednalo se selhání jednotlivce a já věřím, že už si naši hráči uvědomili, co se stane provinilci a o co mohou přijít. Pardubice oprášily značku, jsme znovu vyhledávanou adresou a kluci se mohou u nás odrazit k nějakému velkému úspěchu. Osobnímu i klubovému. Pokud má někdo zapotřebí riskovat, tak tomu nezabráníme. Nemůžeme hráče hlídat dvacet čtyři hodin denně. Nicméně, nemyslím, že bude někdo natolik hloupý.

Pracují na vzdělávání hráčů

Přesto, přistoupili jste i před touto sezonou k nějaké prevenci?

Ano. Už v loňské sezoně jsme přistoupili k pravidelnému testování na přítomnost drog. Hráči si musí uvědomit, že nám to opravdu jedno není. Nechceme už klub zatahovat do žádných afér. Kluci to přijali a možná to i kvitují. Nechtějí doplácet na přešlapy jednotlivců. Navíc jsme se vydali cestou osvěty. Uspořádali jsme pro hráče seminář na téma Alkohol, drogy a jiné závislosti. Řeč byla také o hazardu. A nebylo to jediné školení?

Jaká byla další?

Klukům jsme připravili školení s názvem Finanční gramotnost. V minulosti se nám stávalo, že v této důležité oblasti života měli mezery. Dozvěděli se povinnosti vůči státnímu aparátu, aby se vyvarovali dluhů. Ať už se jedná o daňové povinnosti, odvody, hrazení sociálního i zdravotního pojištění. Nejlépe ať to vědí od juniorů, než začnou pobírat nějaký plat. Za dobu mé hokejové éry se totiž našli lidi, kteří nám tvrdili, že něco nemusíme, a ať to uděláme podle nich. No a pak na to moji vrstevníci v budoucnu dopláceli. Doslova. Bylo jim vysvětleno, že není umění peníze v jejich branži vydělat ale spíš je ušetřit. Že mají během kariéry lukrativní život. Jenže ta jednoho jde skončí a celý život budou mít před sebou. Na druhou stranu jako klub jim nechceme zajišťovat poradce a radit, aby se naučili osobní zodpovědnost.

Vy osobně byste mohl posloužit jako vzorový příklad, protože po pověšení betonů na hřebík, jste rozjel slušný byznys. Jste například minoritním vlastníkem klubu. Vyprávěl jste svým svěřencům svůj příběh?

Ano. Pověděl jsem jim, co jsem zažil, s jakými lidmi jsem se potkal. Přiznal jsem i chyby, protože jsem sám sedl na lep nepoctivcům. Potom jsem měl ale štěstí, neboť jsem se dostal k lidem, kteří mě nasměrovali. I díky nim si mohu každý večer v klidu lehnout s vědomím, že mi nezazvoní u dveří exekutor.

Letos došlo ke sjednocení pravidel NHL a IIHF. Neměli jste i na toto téma školení?

Ano, to bylo součástí vzdělávání před sezonou. Naši hráči měli o nových pravidlech přednášku, postupně si na ně zvykají. Chtěl bych diváky poprosit o trpělivost, některé věci pro ně možná budou hodně nové. Ze začátku možná budou vznikat nějaké neshody, ale myslím, že brzy se to postupně srovná a spokojení budou nejen hokejisté a rozhodčí, ale i diváci.

Mají se fanoušci připravit také na novinky v aréně?

Udělali jsme mnoho změn, především s turnikety. Lidé se ale nemají čeho obávat, turnikety budou obousměrné, takže lidé si nebudou muset brát vrácenky, ušetříme i papír (směje se). Zkrátka bude stačit vstupenka, aby se lidé prokázali. Turnikety navíc budou i měřit teplotu a hlídat nošení roušek. Pro bezpečí lidí jsme udělali maximum, věřím, že to pro fanoušky není žádné nepohodlí.

Co si přejete pro tuto sezonu?

Především aby skončil blázinec kolem covidové pandemie a celá naše společnost se vrátila do normálních kolejí. Aby fanoušci mohli přijít na stadion a užít si hokej. Přeji si, abychom po závěrečné siréně této sezony mohli společně oslavovat nějaký úspěch.

.