Moravská Třebová /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Elitní moravskotřebovská eskadra Pavlovský – Čikl – Augustin se během necelých jednadvaceti minut postarala o čtyřgólový náskok domácího celku a tím vlastně rozhodla o výsledku. První krok směrem do finále udělali Slovanisté.

Bezmála tisícovka diváků v Rehau aréně s napětím očekávala první semifinále. Jakým směrem se asi bude odvíjet?



Dočkala se odpovědi pravdě překvapivé. Že Slovanisté získají první bod na svoji stranu, to není taková senzace. Že to však bude s takovou převahou, to by si před úvodním buly nikdo nepomyslel.



O všem v podstatě rozhodla první třetina a zejména výkon moravskotřebovského elitního útoku. Pokud ten byl na ledě, tak Kohouti, lidově řečeno, nevěděli, „která bije“.



Účet otevřel po necelých pěti minutách pohotový Augustin, ten stejný hráč se následně dostal za záda beků a zavěsil podruhé, aby následně překvapil Nimmerrichtera zakončením z úhlu Čikl. Za chvilku to bylo 3:0, co více si domácí hokejisté mohli přát…



Tím spíše, že hned v nástupu do prostřední periody vyhnal Nimmerrichtera z klece nenápadnou střelou Pavlovský. Kohouti zápas nezabalili, Turka překonal v přesilové hře od modré Nesvadba, jenže jejich jiskřička naděje znovu záhy pohasla.



V další početní výhodě totiž sami poslali hrubkou Langra do nájezdu a ten jim „poděkoval“ – 5:1. Za tohoto stavu bylo všem přítomným jasné, že osud úvodního semifinále se naplnil. A nic na tom nezměnila ani gólová dorážka Křečana. To byl jen záblesk.



Zbývající minuty měly domácí pod kontrolou, mohli se opřít o výborně chytajícího Turka, jenž dodával spoluhráčům jistotu. Razítko přidal po individuální akci Faltus, Augustin si potom ještě řekl o hattrick, nařízené trestné střílení však neproměnil.



„Myslím si, že jsme zcela zaslouženě uhráli první bod, protože jsme byli po celý zápas lepší a kluci bojovali až do konce. Jedinou kaňkou je, že máme čtyři zraněné hráče, ale doufám, že se dají dohromady a nebude to nic vážného. Výhra je zlatá, do České teď pojedeme přidat druhou,“ uvedl trenér Slovanu Igor Čikl.



To jeho protějšek Martin Palinek má o čem přemýšlet, jeho svěřenci nedokázali navázat na zdařilé čtvrtfinále s Litomyšlí. „Náš vstup do zápasu byl tragický. Soupeř se rychle dostal do třígólového vedení a dominoval. Naše koncovka byla žalostná. Bylo tam několik momentů, kdy jsme se mohli do utkání vrátit, jenže jsme neproměnili několik slibných šancí. Místo střelby si zbytečně přihráváme a motáme se v rozích kluziště,“ nelíbilo se trenérovi.



„Důležitá byla první třetina, kdy jsme dali tři góly a dostali se do vedení. Gólman zachytal, podržel nás, blokovali jsme střely, celý tým podal bojovný výkon,“ pochvaloval si muž zápasu a autor dvou tref do černého Vojtěch Augustin. „Hráli jsme dobře dozadu, to jsme si řekli před utkáním. Další důležitou věcí je, že jsme nebyli moc vylučovaní a nehráli často v oslabení,“ doplnil jeho parťák z útoku Matěj Pavlovský pro oficiální stránky HC Slovan.



„Před zápasem jsme si něco řekli, ale od prvních vteřin dělali pravý opak. Dostali jsme čtyři zbytečné góly a se soupeřem, jakým je Moravská Třebová, se potom těžko hraje,“ vyjádřil se nespokojený zadák Kohoutů Ondřej Poul na klubovém webu.

SEMIFINÁLE, 1. zápas:

HC Slovan Moravská Třebová – HC Kohouti Česká Třebová 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)