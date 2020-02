Vždyť například měření sil mezi Chocní a Světlou skončilo zdánlivě hladce 3:0, ale Spartak přitom vyhrál první zápas těsně díky brance v poslední minutě a ve třetím rozhodl o vítězství a tím pádem i o postupu v prodloužení. Nechybělo tedy zase tak moc a série se mohla klidně vyvíjet úplně jinak, nicméně slovo kdyby a hokejové play off k sobě zkrátka nepatří.

Ani Hlinsko nebylo v regionálním derby proti Chrudimi „do počtu“, tedy jestliže pomineme sedmigólový příděl v prvním duelu. Bylo ale v silách hlineckých Horses, aby druhý i třetí zápas strhli pro sebe. V tom druhém zlomila nerozhodný stav přesilovková trefa Machače v závěru hrací doby, ve třetím ještě za stavu 3:3 sahali po obratu výsledku, leč místo toho udeřil efektivněji hrající protivník.

Okresní souboj Svitavska začala šokem, když Moravská Třebová prohrála úvodní utkání, přestože v něm vedla 5:0. Tohle se Slovanu nestává, ovšem soupeř z Litomyšle tuto psychickou výhodu zahodil za minutu a půl domácí odvety, kdy dvakrát inkasoval a dovolil třebovským hokejistům, aby se z předešlého kolapsu vzchopili a převzali otěže pevněji do rukou. Celosezonní litomyšlský problém se jmenuje vysoký počet obdržených branek a ani v play off se ho nepovedlo odstranit.

O krachu největších favoritů z České Třebové bylo napsáno a řečeno dost, nelze ale opomenout velmi dobrou práci, kterou v sérii odvedli chotěbořští hokejisté. Porazit třikrát tak silného konkurenta, to není dílo štěstí a náhody, nýbrž zásluha bojovných a poctivých výkonů podpořených jako vždy výtečným gólmanem Peškem. Slovanisté si v semifinále rozhodně dají pozor na to, aby osmý tým základní části nevzali na lehkou váhu. Důkaz, že se to nevyplácí, byl podán pádný.

Čtyři nejproduktivnější hráči čtvrtfinále jsou z Moravské Třebové a Litomyšle, což nepřekvapuje, vždyť tato série byla střelecky „nejdivočejší“ a ve čtyřech zápasech v ní padlo dohromady 44 gólů. Slovanisté Vojtěch Augustin a Igor Čikl jsou aktuálně na 11 kanadských bodech (5 + 6 resp. 2 + 9), následují devítibodoví hráči Matěj Pavlovský a z litomyšlského tábora Milan Ostřanský (oba 3 + 6).

Česká Třebová vs. Chotěboř 1:3 na zápasy

Choceň vs. Světlá nad Sázavou 3:0 na zápasy

Chrudim vs. Hlinsko 3:0 na zápasy

Moravská Třebová vs. Litomyšl 3:1 na zápasy

Trenér Palinek práci nedokončí

Dva dny po překvapivém vyřazení ve čtvrtfinále play off krajské ligy skončil na střídačce českotřebovských Kohoutů trenér Martin Palinek, který v minulé sezoně dovedl tým k zisku krajského titulu.



„Přijel jsem v pátek do České Třebové a požádal šéfa klubu pana Vaňka o ukončení naší spolupráce. V klidu jsme všechno probrali a domluvili se. Hanba by mne fackovala, kdybych bral peníze za to, že budu s tak kvalitním mužstvem hrát o páté až osmé místo,“ řekl klubovému webu Martin Palinek.



Padesátiletý trenér neskrýval zklamání z nevydařené sezony. „Ještě v létě budu nešťastný z toho, jak jsme ve čtvrtfinále propadli. Po výhře v základní části soutěže a s ohledem na kvalitu našeho kádru, jsem věřil, že se probojujeme do finále. Bohužel nám to nevyšlo, což mě strašně mrzí. Hráči by si měli sáhnout do svědomí a vyhrát alespoň Pohár Vladimíra Martince,“ dodal trenér.



K situaci se vyjádřil i manažer klubu Vladimír Vaněk. „Trenér Palinek přišel k týmu ve chvíli, kdy vztah jeho předchůdce s většinou hráčského kádru byl na bodě mrazu. Přispěl k uklidnění situace a dovedl Kohouty až k titulu. Letos to měl vzhledem ke svému velkému pracovnímu zaneprázdnění složitější. Měli jsme korektní vztah, hráčům měřil stejným metrem, je to férový člověk. Odstoupení trenéra Palinka chápu jako výraz určité sebereflexe a za celý náš hokejový klub mu přeji vše dobré, na prvním místě zdraví.“

GLOSA: Příčiny hledají výhradně u sebe

Jak se to mohlo stát? Vyřazení českotřebovských Kohoutů ve čtvrtfinále play off s Chotěboří šokovalo hokejovou veřejnost v Pardubickém kraji a nejvíce vedení samotného klubu, hráče a fanoušky obhájců primátu. Otázku, co se vlastně přihodilo, si kladou od středečního večera a klást si ji budou hodně dlouho. Co však v této souvislosti rozhodně stojí za pozornost, jsou slova, jaká zvolili ve svých bezprostředních komentářích. Tedy bez výmluv, bez vytáček, bez hledání chyb všude možně okolo. Zkrátka bylo to jenom a pouze naše selhání, takhle kvalitní celek si měl se soupeřem poradit, musíme si sami sáhnout do svědomí. To je v českém sportovním prostředí obecně vzácnost a Kohouti si za to zasluhují uznání. (rh)

Krajská liga Pardubicka, semifinále play off

HC SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – HC CHOTĚBOŘ



1. utkání: neděle 23. února od 17:00 v Moravské Třebové

2. utkání: středa 26. února od 18:30 v Chotěboři

3. utkání: neděle 1. března od 17:00 v Moravské Třebové

Případné 4. utkání: úterý 3. března od 18:30 v Chotěboři

Případné 5. utkání: čtvrtek 5. března od 18:30 v Moravské Třebové



HC SPARTAK CHOCEŇ – HC CHRUDIM



1. utkání: neděle 23. února od 17:00 v Chocni

2. utkání: středa 26. února od 18:30 v Chrudimi

3. utkání: neděle 1. března od 17:00 v Chocni

Případné 4. utkání: úterý 3. března od 18:30 v Chrudimi

Případné 5. utkání: čtvrtek 5. března od 18:30 v Chocni

Pohár Vladimíra Martince, semifinále play off

HC KOHOUTI ČESKÁ TŘEBOVÁ – HC LITOMYŠL



1. utkání: neděle 23. února od 17:00 v České Třebové

2. utkání: středa 26. února od 18:30 v Litomyšli

3. utkání: neděle 1. března od 17:00 v České Třebové

Případné 4. utkání: úterý 3. března od 18:30 v Litomyšli

Případné 5. utkání: čtvrtek 5. března od 18:30 v České Třebové



HC HLINSKO – HC SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU



1. utkání: neděle 23. února od 17:30 v Hlinsku

2. utkání: středa 26. února od 18:30 ve Světlé

3. utkání: neděle 1. března od 17:30 v Hlinsku

Případné 4. utkání: úterý 3. března od 18:30 ve Světlé

Případné 5. utkání: čtvrtek 5. března od 18:30 v Hlinsku