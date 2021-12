Sérii čtyř po sobě jdoucích zápasů v domácím prostředí zahájili ve středu hokejisté vrchlabského Stadionu. V DD Elektromont aréně přehráli soupeře z Přerova hladce 5:0 a už pár hodin po utkání začali myslet na dalšího soka, jímž bude v sobotu druhý tým tabulky z Litoměřic.

Famózní start = knokaut pro Zubry. Výhru Vrchlabí vyšperkovala Soukupova nula

Na triumfu nad přerovskými Zubry se dvěma góly podílel útočník ONDŘEJ MATÝS, jenž v aktuální sezoně v dresu horalů nastřádal již 16 kanadských bodů.

Ondřeji, proti Přerovu jste zaznamenali nejvyšší výhru v sezoně, ale asi se mnou budete souhlasit, že o nikterak snadný duel se nejednalo.

Samozřejmě mohu jen souhlasit. Tým Přerova je a vždycky bude hodně nepříjemným soupeřem. Hrají rychlý a tvrdý hokej, který málo komu sedí.

Hokejisté Stadionu si v sobotním 26. kole Chance ligy odpočinou a hned v úterý doma přivítají silné Litoměřice.

Perfektně se vám vydařila úvodní perioda, v níž jste čtyřikrát skórovali. To se pak hraje zbytek utkání dobře, že?

Ano, vstup do utkání se nám povedl. Ale na druhou stranu ve druhé třetině jsme byli až příliš uspokojení a jako bychom přestali hrát. Přerov toho využil, z převahy si dokázal vytvořit několik střeleckých příležitostí, ale nás naštěstí podržel skvělý Souky (brankář Jakub Soukup – pozn. aut.). Před třetí třetinou jsme si k tomu v kabině něco řekli a myslím si, že jsme si to dobře pohlídali. Ve zbytku zápasu už jsme Zubry k ničemu nepustili.

Brankář Vrchlabí Jakub SoukupZdroj: Anton MartinecČtvrtý a pátý gól nesl váš zásadní podpis a obě trefy stály za to. Jak byste je popsal? Sebevědomí z vás doslova při zakončení sršelo.

Při prvním gólu šlo o krásnou kombinaci celé naší lajny. Kluci to pro mě vymysleli parádně a já to měl při zakončení už vlastně předložené do prázdné branky. U druhé trefy jsem to vzal na sebe už ve vlastní třetině a naštěstí to tam spadlo (usmívá se).

Na úvod prosince vám los přichystal hned čtyři domácí zápasy v řadě. Co vy, poznáváte radši arény soupeřů nebo preferujete servis domácí kabiny a ledu?

Tady je to jasná odpověď, osobně preferuji domácí prostředí. Myslím, že to tak má většina hráčů nejen u nás ve Vrchlabí. Člověk se na utkání daleko lépe připraví. Doufám, že nám domácí prostředí pomůže třeba i k nějaké vítězné šňůře.

Co nabídl duel proti Přerovu

suverénně nejvyšší výhru Stadionu v probíhající sezoně

letos již třetí čisté konto gólmanské jedničky Jakuba Soukupa

nejlépe odehranou první třetinu v aktuálním ročníku Chance ligy

dvougólový večer pro dvacetiletého útočníka Ondřeje Matýse

premiérový gól v aktuálním ročníku pro odchovance Filipa Moníka

dlouhodobě nejslabší návštěvu v DD Elektromont aréně (403 diváků)

Už za týden se měly ve Špindlerově Mlýně konat Winter Hockey Games, kde by se vám postavil atraktivní soupeř ze Vsetína. Mrzí hodně, že byla akce zrušena?

Určitě nás to mrzí všechny dost, v kabině to samozřejmě bylo velké téma, těšil se úplně každý, bylo by to pro nás super zpestření. Já osobně se na celou akci ohromně těšil.

Nejbližším soupeřem vám v úterý budou Litoměřice, jimž jste letos už jednou doma podlehli. Co si z předchozích soubojů můžete vzít a co by na favorita mohlo platit?

Musíme hrát disciplinovaně, Litoměřice mají dobré přesilové hry, navíc se jim letos daří a atakují nejvyšší pozice v soutěži. Důležité ale bude, jak se utkání povede nám. My budeme chtít hrát důrazný a přímočarý hokej. Pevně věřím, že utkání zvládneme.

Bruslaři s rivalem neudrželi náskok a Rodos vyhrál v prodloužení. Hronov má bod

Jste odchovancem pardubického hokeje. Jak moc sledujete počínání klubu v extralize a věříte, že si v dresu Dynama zase brzy zahrajete?

Pardubice samozřejmě pravidelně sleduji. Je super, že se po dlouhé době hraje o nejvyšší příčky v tabulce. Já sám bych byl moc rád, kdybych byl zase někdy povolán do kádru Dynama.

Chance liga – sobota 16.00: Poruba – Slavia Praha. 17.00: Vsetín – Třebíč, Přerov – Litoměřice, Šumperk – Ústí nad Labem, Benátky nad Jizerou – Frýdek-Místek, Kolín – Havířov. 17.30: Jihlava – Sokolov. Utkání Kadaň – Prostějov 0:5 kontumačně. Vrchlabí má volno.



Druhá liga, skupina Sever – sobota 15.00: Bílina – Nová Paka. 17.00: Dvůr Králové nad Labem – Mostečtí Lvi. 18.00: Jablonec nad Nisou – Letňany, Děčín – Hronov.



Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje – neděle 5. prosince, 17:00 – skupina A: Česká Třebová – Nový Bydžov, Chrudim – Náchod, Litomyšl – Jaroměř, Choceň – Nové Město nad Metují. Skupina B: Opočno – Hlinsko, Trutnov – Lanškroun, Třebechovice – Polička. Moravská Třebová volno.