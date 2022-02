Žádná vyložená senzace se v nedělním startu do vyřazovacích bojů v krajské hokejové lize nenarodila. První ze dvou nutných kroků do čtvrtfinále učinily mančafty, od nichž se to víceméně obecně očekávalo. Což ovšem neznamená, že by snad jednotlivé duely byly nezajímavé. Ba právě naopak, publikum se mělo na co koukat.

Například v krajském souboji v Litomyšli, na jejímž ledě vedli hlinečtí Horses čtyřikrát o branku a domácí čtyřikrát srovnali. A rychle přidali i pátou trefu z hole Stoklasy, která se ukázala být vítěznou. Zbylé dva zásahy potom přidali do prázdné svatyně hostů, kteří to v závěru marně zkoušeli v šesti.

Výsledkově nejjednoznačnější bylo zápolení v Chocni, ale zdání trochu klame, Baroni z Opočna se čtyřicet minut houževnatě drželi. Ovšem ve třetí periodě domácí Spartak odpor rivala zlomil a nakonec z toho byla hladká záležitost.

Střípky z play off

Hattrickem přispěl k výhře Litomyšle nad Hlinskem domácí kanonýr Milan Ostřanský. Ve druhé třetině dal tři góly svého týmu za sebou, pokaždé tím odmazal jednobrankové vedení soupeře. Na jeho práci následně navázali spoluhráči.

Tři a více kanadských bodů v jednom utkání od pěti hokejistů, to je bilance choceňského Spartaku v zápase proti Opočnu. To se to potom hraje a vítězí, že… Pavel Prachař přidal ke dvěma brankám ještě dvě asistence, další čtyři produktivní hráči zapsali tři body.

Sedm zápasů se obešlo bez vyšších trestů, hokejové nervy se tak zatím udržely na uzdě.

Na tu to v první třetině vypadalo rovněž na chrudimském ledě, průběžné skóre 4:1 nenasvědčovalo tomu, že by střetnutí mělo dostat dramatičtější zápletku. Jenže zkraje druhé části hosté z Trutnova potrestali sérii vyloučení na soupeřově straně, dostali se na kontakt, vycítili šanci a dokonce se jim podařilo i vyrovnat. Chrudimští sice záhy převzali vedení zpět, ale oddechnout si mohli teprve poté, co minutu před sirénou Jiří Polák sedmou trefou zápas „rozsekl“.

Úlohu favorita naplnil Nový Bydžov, byť v klání s Poličkou inkasoval jako první. Rozhodující pasáží tady byla prostřední perioda, třemi zásahy dostali domácí hokejisté vývoj duelu pod svoji kontrolu.

Lanškrounští Orli odehráli velmi dobrý zápas v Novém Městě a po dvou třetinách byli blíže k vítězství. Domácí vyrovnal v nástupu do poslední dvacetiminutovky v přesilové hře a v následné přetahované byli šťastnější, v čase 57:39 skóroval Březina a hostům ve finiši nepomohla ani power play podpořená navíc ještě krátkou přesilovkou.

Z nadstavbové skupiny B se radovaly dva nejlépe umístěné týmy. Třebechovice zvládly bitvu v Jaroměři a moravskotřebovský Slovan otočil zápas v Náchodě. Zpočátku se pro něj vyvíjel hodně špatně, ale zodpovědnost na sebe vzali ti nejzkušenější v jeho dresu a Martin Filip s Igorem Čiklem ve spolupráci s dvougólovým Dominikem Markem byli klíčovými muži na cestě za vítězstvím a tím také ke středečnímu postupovému mečbolu.

Osmifinále play off, 1. zápasy:

HC Spartak Choceň – HC Opočno 8:2 (3:1, 0:1, 5:0). Branky: 2. P. Prachař (Krejza, T. Půlpán), 16. L. Pilař (Lichtág, Knytl), 20. T. Půlpán (Krejza, Hemský), 45. L. Pilař (Lichtág, P. Prachař), 51.P. Prachař (L. Pilař, Škvor), 52. Krejza (M. Šeda, Hemský), 55. Lichtág (P. Prachař, Knytl), 56. T. Půlpán (M. Půlpán, Rudy) – 14. Daňo (Žid, Bureš), 31. Řehák (Komárek, Chaloupka). Rozhodčí: Vepřovský, Rulíček – Schaffer, Pošvář. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 386. Stav série: 1:0.

HC Chrudim – HC Trutnov 7:5 (4:1, 1:3, 2:1). Branky: 3. Kostka (Formánek), 7. Dobiáš (Karásek, Kalous), 18. Formánek (Novotný, Kostka), 19. Novák (Kišš, Dobiáš), 40. Machač (Koreček, Kalous), 45. Dobiáš (Karásek, Novák), 60. Polák (Karásek) – 11. Krsek, 21. Junek (Višňák, Šimoníček), 22. Višňák (Junek, Janoušek), 33. Višňák (Tatar, Janoušek), 56. Krsek (Tatar). Rozhodčí: Kis, Škorpil – Matějka, Gregar. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:2. Diváci: 180. Stav série: 1:0.

Stadion Nový Bydžov – HC Spartak Polička 5:1 (1:1, 3:0, 1:0). Branky: 10. Kubišta (Chára, Pilný), 21. Kubišta (Nedbal), 30. Němec (Jebavý, Postolka), 40. Hlaváček (Veselý), 52. Postolka (Jebavý, Bezděk) – 8. Kunstmüller (Macek). Rozhodčí: Pecha, Petr – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. Diváci: 180. Stav série: 1:0.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – TJ Orli Lanškroun 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Branky: 42. Hylena (Klust, Dostál), 58. Březina (Hynek, Zámečník) – 35. Pejcha (Pirkl). Rozhodčí: Figer, Veselý – Horák, Vodička. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 220. Stav série: 1:0.

HC Litomyšl – HC Hlinsko 7:4 (0:1, 5:3, 2:0). Branky: 23. Vomočil (J. Voříšek, Bláha), 31. Ostřanský, 34. Ostřanský (Stoklasa), 36. Ostřanský, 38. Stoklasa (Skoumal), 59. Bláha, 60. Večeřa (Bláha) – 19. Homola, 26. Bříza (Havel), 33. Homola (P. Lenoch), 34. Bříza (P. Lenoch). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Mikula, Landsmann. Vyloučení: 5:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 320. Stav série: 1:0.

HC Náchod – HC Slovan Moravská Třebová 3:5 (2:1, 0:3, 1:1). Branky: 11. Prouza (Lelek), 14. Vondřejc (Červíček, Králík), 56. Červíček (Prouza, Škoda) – 18. Langr (Faltus), 23. Marek (Čikl, Filip), 24. Čikl (Máša, Filip), 38. Cach (Krč), 41. Marek (Filip, Čikl). Rozhodčí: Řezníček, Veinfurter – Hofman, Šesták. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 93. Stav série: 0:1.

HC Jaroměř – SK Třebechovice pod Orebem 2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Branky: 5. Krause (Vágner, Záliš), 23. Kocián – 7. V. Šeda, 21. Jušta (Wolf, Pánek), 22. Matouš (V. Šeda, Menyhárt), 42. Šeda (Matouš, Menyhárt). Rozhodčí: Šmika, Machač – Karlík, Roischel. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 138. Stav série: 0:1.

Další program:

2. zápasy, středa 9. února:

Třebechovice – Jaroměř (18:00)

Opočno – Choceň (18:30)

Polička – Nový Bydžov (18:30)

Hlinsko – Litomyšl (18:30)

Trutnov – Chrudim (19:00)

Lanškroun – Nové Město nad Metují (19:00)

Moravská Třebová – Náchod (19:00)

Případné 3. zápasy se hrají v pátek 11. února.