Během listopadu loňského roku převzal s kolegy pardubický tým, který dovedli na sedmé místo po základní části. Teď připravují mužstvo na sérii předkola. „Vyšly na nás Karlovy Vary, bereme je a připravíme se na ně,“ říká RICHARD KRÁL, hlavní trenér hokejových Pardubic.

Tady není na výběr. Osm týmů zabojuje o čtyři volná místa zajišťující čtvrtfinále. „Víme, co nás čeká. A věřím, že to zvládneme,“ prohlásil kouč Král.

Začíná play off. Část sezony, která je vždy specifická. Je to tak i pro vás?

Vždy to byl vrchol sezony, je to specifické, proto se na to všichni těšili a měli to rádi.

Hodně zkušeností máte z hráčské kariéry, ale A-tým Pardubic povedete v play off poprvé. Vnímáte to stejně i nyní v roli trenéra?

Platí to v obou rolích. Samozřejmě je to pro mě poprvé, ale myslím, že máme zkušený tým. I my na střídačce jsme si tím prošli mockrát jako hráči. Víme, co nás čeká.

Sedmou pozici jste udrželi, začínáte na svém ledě. Je domácí prostředí, i když se hraje bez diváků, pořád nějakou výhodou?

Hráči nemusí nikam cestovat. Každý je zvyklý na kabinu a prostředí, na svou pohodu. I když nejsou diváci, tak domácí prostředí je určitě výhoda.

Jak nakonec hodnotíte konečné umístění Dynama po základní části?

Po tom začátku, kdy jsme přebírali mužstvo a byli jsme dole, tak jsme spokojení. Hlavně s částí, kdy se nám povedly dvě úspěšné šňůry a dostali jsme se na současnou pozici. Závěr se nám bodově úplně nepovedl, ale snad žádný tým se nevyhnul nějaké krizi. Na nás to přišlo ke konci, není to nic zvláštního. Věřím, že to na nás nezanechá stopy. Bylo to i tím, že jsme měli dost hráčů zraněných. Kádr nebyl úplně nejširší, reprezentanti měli dost zápasů, únava se musela projevit. Věřím, že jsme to ustálili a nažhavili se.

Jak je pardubický tým připravený na Energii?

Myslím, že skvěle. Každý se těší a věřím, že to zvládneme.

Sestavu pro první zápas už máte danou na papíře, nebo ještě některé posty řešíte?

Sestava je na papíře a je naprosto jasná.

Po příchodu Konstantina Barulina jste nasazovali do branky jeho a Milana Kloučka. Co vám výkony gólmanů řekly směrem k play off?

Daly nám návod k tomu, abychom se rozhodli pro jednoho z nich, kdo půjde do play off jako jednička. Kdo bude chytat, uvidíte ve středu.

Každý ze čtyř vzájemných zápasů Dynama a Energie skončil těsně o gól. Dá se čekat něco podobného?

Každé play off je těžké. Nelze o nikom říct, že máme lehkého soupeře a dáme mu třikrát šest gólů. To je nesmysl. Ať jsme šli do play off z první nebo jakékoliv jiné pozice, tak to bylo velmi náročné. Extraliga u nás je tak vyrovnaná, že k soupeři přistupujeme s pokorou a respektem. Zároveň si myslím, že máme kvalitní kádr a věříme si, že sérii uděláme.

Co má patřit mezi pardubické přednosti?

V části sezony, kdy se nám dařilo, jsme měli velice dobrý pohyb. Dokázali jsem rychle otáčet hru a chodit do protiútoků. Byli jsme kreativní. Pro play off může být důležité, že máme zkušený tým. Jsou tu čtyři obránci, kteří mají obrovské zkušenosti. Takoví hráči jsou i vepředu, Zohorna, Kousal, Roman a další. K nim se přidají mladší kluci, tato chemie by měla fungovat.