Branky a nahrávky: 6. Rouha (Půhoný), 41. Matys (Zdráhal, Lichtag) – 10. Guman (Procházka, Mikyska), 19. Slavíček (Jícha, Válek), 26. Zabloudil (Svoboda, Holý), 34. Guman (Procházka, Kracík), 36. Gajda (Vitouch, Hampl). Rozhodčí: Jechoutek, Květoň – Maňák, Pěkný. Diváci: 354. Vyloučení: 1:8. Bez využití. Střely na branku: 29:31 (8:13, 9:8, 12:10). Zblokované střely: 28:7. Vhazování: 28:25. Dynamo Pardubice: Klouček – Bučko, Zdráhal, Nedbal, Kaštánek, Kubíček, Drtina, Oliva – Matys, Kaut, Lichtag – Rouha, Herčík, Půhoný – Zeman, Štetka, Machač – Turek, Pochobradský, Rohlík. Litoměřice: Král – Marcel, Němec, Výtisk, Holý, Hampl, Mikyska, Šindelek – Procházka, Kracík, Guman – Válek, Jícha, Slavíček – Zabloudil, Kuťák, Svoboda – Gajda, Vitouch, Ramik.

Akčnější start do utkání si fanoušci hokeje nemohli v chrudimské hale přát. První šanci si vytvořili hosté, když do úniku se dostal Svoboda. Rouha však zatáhl za záchrannou brzdu a po jeho faulu bylo nařízeno trestné střílení. Při něm se ale výborným zákrokem blýskl Milan Klouček, když lapačkou vytáhl střelu faulovaného Svobody.

Nedáš, dostaneš. Rouha napravil svoji chybu bravůrně. Půhoný našel mezi kruhy již zmiňovaného osamoceného Rouhu, který se neomylně trefil pod horní tyč brankáře Litoměřic - 1:0. Následně měly Pardubice šanci navýšit skóre v přesilové hře, ale tuto šanci nevyužily. Naopak po jejím konci se prosadili hosté. Z pravé strany vystřelil na bližší tyč Guman a proti Kloučkovi se prosadil - 1:1. V závěru ještě Litoměřice překlopily skóre na svoji stranu zásluhou Slavíčka - 1:2.

Hned v úvodu druhé třetiny měli domácí opět šanci skórovat během přesilové hry, ale opět této příležitosti nevyužili. Prosadit se, ale neměli problém hosté. V šestadvacáté minutě zůstal na útočné modré volný Zabloudil, ten dostal dlouhý pas od Svobody a zakončil přesně pod levou ruku Kloučka – 1:3.

Dynamo se nadále trápilo v produktivitě. Ani v dvojnásobné přesilové hře totiž neskórovalo. V polovině utkání byl nejprve blízko branky Válek, po jeho zakončení puk ale jen projel po brankové čáře.

Stále stejná písnička. Litoměřice působily spíše defenzivnějším dojmem, ale šance dokázaly proměňovat. Guman dostal volný prostor na ose hřiště a nedal šanci Kloučkovi - 1:4.

O minutu později domácí ustáli velkou skrumáž ve svém brankovišti, jenže z další akce už Litoměřice skórovaly. Vitouch nahrál na levé straně Petru Gajdovi, který od mantinelu prostřelil brankáře Pardubic – 1:5.

Ve třetí části vykřesal naději na otočku Matýs, který se trefil již v první minutě, ale tím brankové hody zápasu skončily. Pardubice i nadále měly možnost skórovat v přesilových hrách, ale produktivita pokulhávala. Dynamo tak v prvním domácím utkání nestačilo na Litoměřice a prohrálo 2:5.

Zdroj: Youtube

Ohlas po utkání

Jan Starý (HC Dynamo Pardubice): „Oproti minulému zápasu jsme měli dobrý vstup, prvních deset minut jsme začali dobře. Ale všichni víme, že hokej se hraje šedesát minut a my jsme po tu dobu neudrželi to, co jsme si řekli. Věděli jsme, že Litoměřice jsou velice rychlý brusliví tým, což u nás prokázaly. Akorát se rozehřáli z autobusu a pak jsme tam byli jako na kolotoči. Ale myslím si, že góly jsme jim darovali po našich chybách, které potrestali. Určitě si to s kluky rozebereme, deset minut hrajeme systém do gólu a poté z toho úplně upustíme. Měli jsme osm přesilovek, soupeř ani jednu a žádnou jsme nevyužili. Musím vyzdvihnout také soupeře, počet zblokovaných střel, obětavost a touha vyhrát se u nich potvrdila daleko více než u nás. Hráčům jsme to řekli a oni si to musí sami přebrat co se týká obětavosti, statečnosti a chuti vyhrát.“