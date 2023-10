/KRAJSKÝ HOKEJ/ Po týdenní přestávce pokračovala východočeská hokejová liga a osmička utkání jejího devátého kola nabídla zápasy nejrůznějšího charakteru. Od zcela jednoznačných doprovázených dvoucifernými výsledky po dramatické bitvy, které udržely diváky v napětí do posledních okamžiků. Lídrem soutěže zůstává moravskotřebovský Slovan díky lepšímu skóre před Novou Pakou a Hlinskem.

HC Litomyšl vs. Stadion Nový Bydžov. | Foto: Petr Šilar

Tahákem kola byla repríza finále minulé sezony mezi Litomyšlí a Novým Bydžovem. Domácí měli za sebou několik nepovedených vystoupení na domácím ledě, ale v tomto případě si rozpomněli na svoje lepší časy. V kvalitním souboji se hostům podařilo ve třetí třetině snížit na 2:1 a v power play na 3:2, jejich pokračující risk bez brankáře však potrestal Půlpán a do opuštěné klece zpečetil výsledek. „Určitě byl vidět znatelný posun oproti předchozím zápasům, kdy se nám nedařilo herně ani střelecky. Teď se to vrátilo do starých kolejí jako na začátku sezony. Byli jsme nabuzení a chtěli to urvat, padaly nám góly a také závěr se povedl,“ okomentoval duel litomyšlský útočník Jan Dostál, autor první branky zápasu.

V Moravské Třebové bylo publikum svědkem jednostranné partie. Slovan potvrdil svoji ofenzivní sílu a proti Třebechovicím postupně utahoval šrouby, takže po dvou třetinách bylo o osudu utkání prakticky jasno a fanoušci nakonec zatleskali i „desítce“, kterou trefil Kavan v 53. minutě.

Podobně to vypadalo rovněž na českotřebovském ledě, jen s tím rozdílem, že Kohouti soupeře z Jaroměře dvouciferného přídělu ušetřili. Utkání se však hrálo zcela v jejich režii, byť kouč Pavel Marek nebyl spokojen s disciplínou svých svěřenců. „Pomohl nám dobrý vstup do utkání, dvoubrankový náskok nás uklidnil. Hráli jsme v pohybu, ubránili hodně oslabení. V prvních dvou třetinách jsme předvedli kvalitní a především zodpovědný výkon. Bezpodmínečně se ale musíme zlepšit v tom, abychom neměli tolik vyloučených hráčů,“ nelíbilo se mu osm trestů v jinak bezproblémovém zápase.

Hrůzostrašný hokejový podvečer prožili hráči choceňského Spartaku, kteří si odvezli šílený debakl z Nové Paky. Možná i pamětníci choceňského hokeje by těžko dali dohromady, kdy naposledy dostal jejich mančaft takhle naloženo… Kolekci suverénních výsledků tohoto kola doplňuje ten z Náchoda, kde domácí nedali šanci poslednímu Opočnu.

Pouze vinou horšího skóre drží nyní hokejisté Nové Paky druhou příčku v tabulce. Krajskou ligu vede tým Moravské Třebové, taktéž se ziskem 21 bodů.Zdroj: Petr Čepek

Hlinečtí Horses byli jasnými favority duelu na poličském ledě, nicméně domácí Spartak se tentokrát vzchopil k houževnatému výkonu a žádná kanonáda se nekonala. Hosté museli dokonce vývoj otáčet, což se jim třemi rychlými zásahy v prostřední periodě povedlo, a to navíc neproměnili pětiminutovou přesilovku. Spartakovci se nevzdávali, ale když v závěrečné části promarnili dvojitou početní výhodu, tak si favorit vítězství pohlídal.

Zajímavý vývoj mělo utkání v Chrudimi, do kterého domácí vstoupili nejhůře, jak mohli. Ve 25. minutě prohrávali s Novým Městem 0:4 a všechno se zdálo být ztraceno. Omyl, chrudimský celek se zvedl, zahájil stíhací jízdu a v nástupu do třetí třetiny zásluhou Kostky dotáhl na 4:4. Potom se skóre posunulo na 5:5 a rozhodla úplná koncovka. Osmašedesát sekund před koncem strhl Vanát vedení znovu na novoměstskou stranu a tečku za zápasem napsal střelou do prázdné branky jeho spoluhráč Matějček.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 9. kolo:

BK Nová Paka – HC Spartak Choceň 16:3 (5:0, 6:0, 5:3). Branky: 3. Strnad (Hnik, Šípek), 4. Dvořák (Malík, Hnik), 7. Hnik (Najman, Malík), 17. Nezbeda (Malík, Trejbal), 18. Kotyza (Foerster, Nevyhoštěný), 25. Dvořák (Hnik, Najman), 28. Hnik (Nezbeda), 30. Foerster (Had), 33. Dvořák (Hnik, Suvorov), 37. Hnik (Malík, Najman), 38. Brokeš (Nevyhoštěný, Foerster), 42. Had (Brokeš, Nevyhoštěný), 44. Malík (Najman), 47. Dvořák (Malík, Šípek), 54. Kotyza (Foerster, Nevyhoštěný), 59. Dvořák (Hnik, Malík) – 43. Krejza (Novák), 56. Krejza (Novák), 60. Pecháček (P. Prachař, Polák). Rozhodčí: Petr – Karlík, Boček. Vyloučení: 5:7, navíc Nezbeda (NP) 10 min. OT. Využití: 5:0. Diváci: 208.

HC Spartak Polička – HC Hlinsko 1:3 (1:0, 0:3, 0:0). Branky: 19. Malenovský (Slezák) – 27. Fink (Zdražil), 28. Machač (Havel), 35. Karásek (Kišš). Rozhodčí: Vrba - Kalus, Kopecký. Vyloučení: 4:4, navíc Nunvář (POL) 5 min. + OK. Bez využití. Diváci: 198.

HC Slovan Moravská Třebová – SK Třebechovice pod Orebem 10:1 (2:0, 4:0, 4:1). Branky: 10. Schejbal (Faltus, Augustin), 13. Cach (Palička), 21. Augustin (Marek, Vaňous), 26. Palička (Cach), 33. Palička (Fibrich, Holub), 35. Vaňous (Augustin, Palička), 46. Cach (Maška, Faltus), 49. Palička (Dubovčí, Janků), 53. Janků (Cach, Fibrich), 53. Kavan (Faltus, Maška) – 47. Zahradník (Mlateček). Rozhodčí: Škorpil – Matějka, Gregar. Vyloučení: 9:5. Využití: 3:0. Diváci: 286.

HC Litomyšl – Stadion Nový Bydžov 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Branky: 15. Dostál, 26. Háněl (Voříšek), 58. Dostál (Barkóci), 60. A. Půlpán – 42. Chára (Eis), 58. Pilný (Muška, Procházka). Rozhodčí: Kratochvíl – Javůrek, Najman. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 258.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Jaroměř 9:2 (2:0, 5:0, 2:2). Branky: 7. Martinec (Vašíček), 9. T. Prachař (Martinec), 25. Rozlílek (Semorád, Martinec), 28. Vašíček (Jelínek, Martinec), 30. Plášek, 33. Pavlovský (Ostřanský, Blažej), 35. T. Prachař (Drtina, Ostřanský), 42. Rozlílek (Martinec, Vašíček), 45. Drtina (Ostřanský, Vašíček) – 44. Kocián (Kašpar), 47. Tomášek (Souček). Rozhodčí: Čížek – Mikula, Švejda. Vyloučení: 8:4. Využití: 3:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 347.

HC Chrudim – TJ Spartak Nové Město nad Metují 5:7 (0:3, 3:1, 2:3). Branky: 5. Dobiáš (Novák, Plch), 29. Novák (Dobiáš), 32. Pavlík (Hebek), 45. Kostka (Cvrček), 56. Linhart (Dobiáš, Plch) – 4. Černý (Bucek), 6. Bucek (Černý), 9. Černý (Řezníček, Velinský), 25. Šťastný (Novotný), 54. Novotný, 59. Vanát (Mert), 60. Matějček (Šťastný, Novotný). Rozhodčí: Kis – Obr, Topolský. Vyloučení: 4:6. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 195.

HC Náchod – HC Opočno 8:1 (2:0, 5:0, 1:1). Branky: 13. Matouš, 20. Hynek (Kubeček), 21. Maršík (Matouš, Havrda), 23. Zeman (Červíček, Novák), 25. Vondřejc (Červíček), 29. Hynek (Zeman, Pánek), 36. Řezníček (Kubeček, Pánek), 51. Pánek (Kubeček) – 42. Čapek. Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Šesták. Vyloučení: 1:5, navíc Mervart (OPO) 10 min. OT. Bez využití. Diváci: 82.

HC Dvůr Králové nad Labem – HC Trutnov 6:4 (3:0, 1:2, 2:2). Branky: 4. Lelka (Háze, Veselý), 9. Vognar (Hynek), 20. Dudadík (Hynek), 31. Vognar (Veselý), 43. Lelka (Březák), 60. Vognar – 25. Smékal (Šimoníček, Junek), 35. Rada, 53. Vondráček (Šimoníček, Junek), 60. Vondráček (Šimoníček, Luštinec). Rozhodčí: Pecha – Figer, Pluháček. Vyloučení: 5:1. Byužití: 0:1. Diváci: 410.

TJ Orli Lanškroun volný termín.

Aktuální tabulka:

Aktuální tabulka Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického krajeZdroj: denik.cz

Program 10. kola:

Středa 1. listopadu, 18.00: Nová Paka – Dvůr Králové nad Labem, 18.30: Hlinsko – Litomyšl, Polička – Chrudim, Nový Bydžov – Trutnov, Nové Město nad Metují – Náchod, 19.00: Lanškroun – Česká Třebová, Třebechovice pod Orebem – Choceň, Jaroměř – Opočno.