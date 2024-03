/VIDEO/ Snad každý ze 750 diváků, kteří navštívili třetí finále Krajské hokejové ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje mezi Českou Třebovou a Novým Městem nad Metují, na středeční večer dlouho nezapomenou. Ať už se po nervydrásající koncovce radovali, což se týkalo domácích fans, nebo smutnili, což byl případ hostujících příznivců, zůstanou hokejové zážitky, jaké jim zápas nabídl, dlouho ve vzpomínkách. Byl to opravdu atraktivní vrchol zajímavé sezony, která znovu potvrdila, že společná východočeská soutěž má sportovní veřejnosti co přinést.

HC Kohouti Česká Třebová, 1. místo v krajské hokejové lize 2023/2024. | Foto: Radek Hůlka/HC Kohouti Česká Třebová

Z pohledu celé sezony je českotřebovský triumf bezesporu zasloužený, vždyť Kohouti prohráli v období od září do března pouze čtyři zápasy a v kalendářním roce 2024 jediný (a to ještě v Novém Bydžově v posledním kole základní části, kde jim, jak se říká, o nic nešlo). Nebyl zkrátka v tomto ročníku v krajské lize tým, který by podával vyrovnanější výkony. A jejich jízda v play off brala dech, osm vítězství, žádná porážka, k tomu není co dodat. Zkrátka a dobře, pohár je bezesporu v těch nejlepších rukou, což asi nikdo soudný nemůže zpochybnit.

HC Kohouti Česká Třebová vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují (3. finále).Zdroj: Radek Hůlka/HC Kohouti Česká Třebová

VIDEO: Kohouti, děkujem! Česká Třebová převzala vládu nad krajským hokejem

A že měli na své straně i pořádnou dávku štěstí, chcete-li kliky? Ano, měli, zejména ve druhém a třetím finále, vždyť co chybělo k tomu, aby v tuto chvíli vedlo v sérii Nové Město 2:1 na zápasy? Věru málo. Ale každý sportovec ví, že bez přízně sportovních svatých to jde těžko a Kohouti ji v rozhodujících pasážích finálových soubojů měli. Současně však měli i vysokou sportovní kvalitu, kterou na ledě předváděli měrou vrchovatou i v duelech o zlato.

Videosekvence z třetího finále:

HC Kohouti Česká Třebová vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují (3. finále).Zdroj: Radek Hůlka/HC Kohouti Česká TřebováKladem letošního finále bezesporu byl jeho korektní a férový průběh. Vždyť ve třetím zápase byl poměr vyloučených 5:3, což je na obvyklé zvyklosti play off podprůměr, a to se do tohoto počtu započítávají dva tresty Kohoutů za příliš mnoho hráčů na ledě. Všechny ostatní byly za běžné přestupky, ve třetí třetině a v prodloužení se nevylučovalo vůbec a rozhodčí Rulíček a Vepřovský nechali hráče, ať si o výsledku rozhodnout sami. Ti toho nikterak nezneužili a výsledkem byla parádní podívaná v podání obou rivalů, která se publiku musela líbit.

Vyrovnávací gól Jakuba Martince na 2:2:

Trenér Pavel Marek tak svoji premiérovou sezonu na lavičce Kohoutů oslavil nejlépe, jak se dalo, tedy prvenstvím. „Bylo to opět vyrovnané utkání, ve kterém rozhodovaly maličkosti. Štěstí se od nás dlouho odklánělo, až na konci se opět přiklonilo na naši stranu. V závěru jsme zredukovali sestavu, se štěstím se nám podařilo vyrovnat. Chtěli jsme rozhodnout v prodloužení, což nám vyšlo. Byla to jedna z nejhezčích sezon, jaké jsem v hokeji zažil. Klub má profesionální vedení, byl tady výborný tým,“ vyjádřil se na klubovém webu.

Českotřebovské oslavy na ledové hrací ploše:

Situace těsně po vyrovnávacím gólu v čase 59:55:

HC Kohouti Česká Třebová vs. TJ Spartak Nové Město nad Metují (3. finále).Zdroj: Radek Hůlka/HC Kohouti Česká Třebová