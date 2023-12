KRAJSKÝ HOKEJ /FOTOGALERIE, VIDEO/ Sedmi zápasy vstoupila regionální hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje do druhé poloviny dlouhodobé části. Nehrálo se v Lanškrouně, duel tamních Orlů proti Trutnovu byl odložen. Největší středeční drama sledovalo publikum v Litomyšli, kde fanoušci nejprve potěšili děti, o které pečuje organizace Naděje, aby následně viděli, kterak domácí celek gólem Bláhy v prodloužení ukončil dlouhou vítěznou šňůru Kohoutů z České Třebové. K nim se nyní na čele nekompletní tabulky dotáhli hlinečtí Horses.

Plyšákový zápas HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová a plyšáci na ledě. | Video: Radek Halva

Plyšákový zápas, takový přídomek neslo derby mezi Litomyšlí a Českou Třebovou a diváci zasypali ledovou hrací plochu plyšovými hračkami po necelých čtyřech minutách hry poté, co Jankovský po pěkné souhře otevřel gólový účet. Hrál se zajímavý rušný hokej a Kohouti se ocitli v pozici dotahujícího týmu. Ve druhé třetině zlikvidovali dvougólové manko, ve třetí znovu srovnávali na 3:3. To už na ledě chyběla dvojice Bažant – Ostřanský, neboť poslední, co tito borci předvedli, byla bitka, kterou rozhodčí Kratochvíl po zásluze odměnil. V prodloužení hosté nevyužili dvouminutovou přesilovku čtyři na tři a to byla hrubá chyba, která nezůstala bez trestu. Rozhodnutí totiž ihned padlo na opačné straně kluziště, v čase 63:55 zavěsil Bláha a Litomyšl vyhrála nad Kohouty i druhý vzájemný duel v tomto soutěžním ročníku.

HC Litomyšl vs. HC Kohouti Česká Třebová.Zdroj: Petr Šilar

„Začali jsme docela dobře, dali dva góly, ale potom jsme si to nechali trošičku utéci a dovolili soupeři vyrovnat. Nakonec to ale dopadlo vítězně pro nás, takže spokojenost. Česká hrála hodně dobře, je to celek plný individualit, silný na kotouči, ale zvládli jsme to. Myslím, že jsme hráli více jako tým, dali jsme do hry srdíčko a bojovali jeden za druhého. Oslabení nebylo v prodloužení nic příjemného, ale věděli jsme, že Martin Horáček nás v brance podrží a proto věřili, že to ubráníme a utkání nějakým způsobem urveme. Povedlo se, jsem rád, že mi to tam padlo,“ uvedl autor vítězného gólu Ondřej Bláha.

„Soupeř měl ze začátku více ze hry, náš výkon se zvedl až v závěru první třetiny. Postupně jsme ovládli hru a vytvořili si spoustu gólových příležitostí, které jsme bohužel většinou neproměnili. V prodloužení jsme měli obrovskou výhodu v podobě přesilové hry, výsledkem náporu však byla jen nastřelená tyčka. Byli jsme lepší, přesto se nakonec radovali domácí. Chybělo nám několik hráčů, po první třetině ještě odstoupil nemocný Veverka. Za bojovnost zaslouží mužstvo absolutorium,“ zhodnotil duel českotřebovský trenér Pavel Marek.

Momentky z utkání v Litomyšli:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

Dalším magnetem kola bylo střetnutí v Moravské Třebové, protože jak domácí Slovan, tak soupeř z Chrudimi náleží mezi žhavé adepty play off. Tento souboj lépe vyšel domácím hokejistům, kteří vytěžili maximum z povedeného nástupu do zápasu a v závěru druhé třetiny dokázali reagovat na kontaktní gól z hole chrudimského Langra. Během následujících dvou minut skórovali Faltus s Paličkou a ve třetí části Slovanisté protivníkovi návrat do utkání nedovolili.

Fotogalerie z Moravské Třebové:

Další středeční zápasy nabídly poměrně jednostranné partie. Hlinsko nedalo žádnou naději choceňskému Spartaku, Horses měli vývoj hry plně ve své moci. Podobně jako Polička, ta poslednímu Opočnu dokonce načepovala „desítku“, kdy duel ozdobil čistý hattrick Jaroslava Martinů v úvodní třetině a čisté konto, o které se podělila dvojice domácích gólmanů Ehrenberger – Sláma.

V Královéhradeckém kraji se také hrálo více méně bez překvapení, podle předpokladů braly plný počet bodů Nový Bydžov i Nová Paka, snad pouze přesvědčivá výhra Náchoda v Třebechovicích nebyla tak úplně očekávaná.

KRAJSKÁ HOKEJOVÁ LIGA, 18. kolo:

HC Hlinsko – HC Spartak Choceň 8:2 (4:0, 3:0, 1:2). Branky: 5. Kišš (Štěpánek), 10. Kišš, 14. Kubal (Chvojka, Havel), 15. Hudec (Jílek, Zdražil), 30. Karásek (Štěpánek, Machač), 37. Jílek (Hudec, Beneš), 40. Hudec (Jílek, Nepokoj), 57. Havel (Lojek, Machač) – 44. Jan Polák (Novotný), 49. Michalec (Adámek, Votava). Rozhodčí: Rulíček – Obr, Schaffer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 105.

HC Litomyšl – HC Kohouti Česká Třebová 4:3 PP (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0). Branky: 4. Jankovský (Stoklasa, L. Pilař), 28. Vomočil (Voříšek), 45. Voříšek (A. Půlpán, Vomočil), 64. Bláha (Voříšek) – 32. Fúzik (Pavlovský, Jelínek), 34. Semorád (Martinec, Vašíček), 49. Semorád (Martinec, Vašíček). Rozhodčí: Kratochvíl – Mikula, Pecina. Vyloučení: 4:2, navíc Bažant – Ostřanský 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 372.

HC Spartak Polička – HC Opočno 10:0 (3:0, 4:0, 3:0). Branky: 1. Martinů (Boštík, Střecha), 9. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 10. Martinů (Kunstmüller, Střecha), 24. Zobač, 27. Elis (Martinů, Střecha), 27. Elis, 38. Šerejch (Kunstmüller, Střecha), 51. Vondra (Střecha, Martinů), 57. Tobiáš (Kunstmüller), 60. Elis (Střecha, Martinů). Rozhodčí: Vrba – Najman, Jirků. Vyloučení: 0:5, navíc Havlík (POL) 5 min. + OK. Využití: 2:0. Diváci: 63.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chrudim 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Branky: 2. Kavan (Dubovčí), 13. Blaháček (Faltus, Kavan), 38. Faltus (Kavan), 39. Palička (Cach, Peksa) – 37. Langr (Dobiáš, Pejzl). Rozhodčí: D. Kolář – J. Kopecký, Kalus. Vyloučení: 4:3, navíc Augustin (MT) 10 min. OT. Využití: 0:1. Diváci: 250.

HC Jaroměř – BK Nová Paka 2:8 (0:2, 1:4, 1:2). Branky: 26. Souček (Rind, Bujňák), 60. Štohanzl – 3. Horyna (Had), 10. Nevyhoštěný (Had), 28. Brokeš (Klust, Kotyza), 33. Strnad (Had, Nezbeda), 35. Nezbeda (Strnad, Horyna), 36. Hric (Malík), 45. Foerster (Kotyza, Klust), 47. Dvořák (Foerster, Brokeš). Rozhodčí: Maštalíř – Boček, Rezek. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 79.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Náchod 2:6 (1:1, 0:1, 1:4). Branky: 13. Sajdl (Mlateček, Zahradník), 49. Jušta (Beránek, Sajdl) – 10. Pelda (Matouš, Kocián), 30. Škoda (Matouš, Pelda), 41. Matouš (Škoda, Pelda), 46. Pelda (Kocián), 50. Kocián (Vytlačil), 58. Polej. Rozhodčí: Petr – Pluháček, Šesták. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 89.

Stadion Nový Bydžov – HC Dvůr Králové nad Labem 6:1 (1:0, 2:0, 3:1). Branky: 20 Chára (Bezděk, Dostál), 21. Hlaváček (Procházka), 26. Chára (trestné střílení), 42. Dostál (Chára, Bezděk), 46. Eis (Chára, Bezděk), 57. Divíšek (Chára) – 60. Hynek (Veselý, Rutrle). Rozhodčí: Nedvěd – Horák, Karlík. Vyloučení: 8:10. Využití: 2:0. Diváci: 125.

TJ Orli Lanškroun – HC Trutnov odloženo.

TJ Spartak Nové Město nad Metují volný termín.

Tabulka KL po 18. kole.Zdroj: HC Litomyšl

Další program:

Pátek 8. prosince, 19.00: Moravská Třebová – Hlinsko. Neděle 10. prosince, 17.00: Opočno – Česká Třebová, Náchod – Litomyšl, Dvůr Králové nad Labem – Moravská Třebová, Lanškroun – Nové Město nad Metují, Polička – Jaroměř, Třebechovice pod Orebem – Nový Bydžov, 17.30: Hlinsko – Nová Paka.