/KRAJSKÝ HOKEJ/ Největší kanonádu na úvod nového ročníku krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje předvedli hokejisté České Třebové. Kohouti proti Opočnu vyhráli první třetinu 6:0 a soupeře, který k utkání dorazil pouze se čtyřmi obránci a sedmi útočníky, rozstříleli v exhibičním duchu patnácti trefami.

Druhý největší počet vstřelených branek dovedl novopacké Bruslaře k vítězství 8:2 nad Hlinskem. Domácího ledu využili v premiérách také hráči Nového Bydžova a Moravské Třebové. Za Stadion proti Třebechovicím pod Orebem pálilo sedm různých střelců (7:3), to Slovan děkoval za obrat proti Dvoru Králové nad Labem především navrátilci Augustinovi, jenž si připsal hattrick.

HC Litomyšl vs. HC Náchod.Zdroj: Petr Šilar

Výhru obhájce trofeje z Litomyšle nad Náchodem režíroval dvougólový Aleš Půlpán, přičemž domácí vstřelili dva góly v úvodní minutě! Další průběh byl vyrovnanější, ale favorit měl vývoj pod kontrolou.

V arénách svých soupeřů dokázaly na úvod vyhrát pouze dva týmy. Trutnov bral vítězství 3:2 v Chrudimi a o největší překvapení úvodního dějství krajské ligy se postarala Polička. Spartak totiž vyhrál na ledě čtvrtfinalistů minulé sezony v Jaroměři, kde sice během třetí třetiny přišel o třígólový náskok, ale nesrazilo ho to a Martinů mu v 56. minutě přece jen zajistil tři body. Nejen poličský hokejový fanoušek bude se zájmem očekávat, zda se jednalo pouze o ojedinělý „výstřelek“, nebo o náznak trvalejšího výkonnostního vzestupu tohoto mužstva.

1. KOLO:

HC Chrudim – HC Trutnov 2:3 (0:0, 0:2, 2:1). Branky: 44. Langr (Linhart, Novák), 51. Felcman (Urban, Turčáni) – 35. Chytráček (Luštinec), 37. Smékal (Chytráček, Luštinec), 47. Vondráček (Šimoníček, Vácha). Rozhodčí: Pilný – Mikula, Schaffer. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Diváci: 130.

HC Litomyšl – HC Náchod 4:2 (3:0, 1:1, 0:1). Branky: 1. Vomočil (Jakubec), 1. A. Půlpán, 11. A. Půlpán (Pilař), 21. Bláha (Bažant, Jakubec) – 37. Jirásek (Havrda, Kubeček), 49. Maršík (Škoda, Novák). Rozhodčí: Vrba – Gregar, Kopecký. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 192.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Dvůr Králové nad Labem 6:3 (0:2, 3:1, 3:0). Branky: 30. Schejbal, 36. Augustin (Marek), 40. Augustin (Marek), 45. Cekr (Kavan), 55. Augustin (Schejbal, Marek), 55. Palička – 7. Kudr (Březák), 15. Zmítko (Soukup), 34. Hynek (Vognar). Rozhodčí: Kis – Švejda, Obr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Diváci: 425.

Stadion Nový Bydžov – SK Třebechovice pod Orebem 7:3 (2:1, 3:2, 2:0). Branky: 15. Hlaváček (Procházka, Pilný), 16. Bezděk (Petr, Eis), 26. Procházka (Hlaváček, Matějíček), 31. Eis (Chára, Postolka), 40. Chára (Eis, Bezděk), 46. Matějíček (Procházka, Hlaváček), 59. Špinka (Chára, Eis) – 19. Drašnar (Wolf), 25. Drašnar (Wolf, Mlateček), 37. Netušil (Zahradník). Rozhodčí: Machač – Horák, Vodička. Vyloučení: 5:7, navíc Bezděk – J. Drašnar 5 min. + OK. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 120.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Opočno 15:0 (6:0, 5:0, 4:0). Branky: 1. Semorád (Jelínek), 4. Veverka (T. Prachař, Ostřanský), 8. Drtina (Veverka, T. Prachař), 8. Fúzik (Rozlílek), 16. Rozlílek (Fúzik), 17. Pavlovský (Semorád, Martinec), 23. Fúzik (Plášek, Hradil), 24. Martinec (Pavlovský), 31. Semorád (Martinec, Vašíček), 37. Blažej (Vaňo), 38. Pavlovský (Vašíček), 50. Pavlovský, 52. Vaňo (Blažej, Stolín), 53. Jelínek (Martinec), 54. Veverka (T. Prachař, Ostřanský). Rozhodčí: Kolář – Najman, Kalus. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 241.

BK Nová Paka – HC Hlinsko 8:2 (1:0, 5:0, 2:2). Branky: 12. Brokeš (Nevyhoštěný, Had), 21. Najman (Hnik, Foerster), 22. Kotyza (Had, Brokeš), 26. Horyna (Nevyhoštěný, Brokeš), 37. Najman (Hric, Nevyhoštěný), 37. Nezbeda (Strnad), 51. Nevyhoštěný (Had, Brokeš), 58. Strnad (Nezbeda, Had) – 50. Beneš (Jílek, Chvojka), 50. Kišš (Karásek). Rozhodčí: Pecha – Paštika, Volf. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 128.

HC Jaroměř – HC Spartak Polička 5:6 (0:2, 2:2, 3:2). Branky: 33. Tomášek, 34. Kocián (Kašpar, Vágner), 52. Kašpar (Bujňák, Kocián), 53. Vágner (Kašpar, Kotrč), 53. Kačerovský (Souček, Záliš) – 16. Tobiáš (Kunstmüller, Havlík), 16. Elis (Šerejch, Beran), 25. Nunvář (Kunstmüller, Tobiáš), 27. Tobiáš (Martinů, Nunvář), 46. Máša (Šerejch, Elis), 54. Martinů (Kunstmüller). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Brož. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:3. Diváci: 85.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – TJ Orli Lanškroun odloženo (středa 4. října, 18.30).

Program 2. kola – středa 18.00: Nová Paka – Jaroměř, Náchod – Třebechovice pod Orebem, Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov, 18.30: Česká Třebová – Litomyšl, 19.00: Trutnov – Lanškroun, Choceň – Hlinsko, Opočno – Polička.

Utkání Chrudim – Moravská Třebová je odloženo (středa 8. 11., 18.30).