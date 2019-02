Pardubický kraj /KRAJSKÝ HOKEJ/ – Souboj vítěze dlouhodobé části s největším překvapením prvního kola play off a repríza loňského finále v podobě tradičně třaskavého „třebovského derby“. Takové je lákavé „menu“ semifinálových sérií krajské hokejové ligy, které startují úvodními duely o tomto víkendu.

Ilustrační fofo. | Foto: Petr Šilar

Hraje se opět na tři vítězná utkání, lépe umístěnými celky po nadstavbě, které si díky tomu zajistily mírnou „domácí“ výhodu, jsou Chrudim a Moravská Třebová. To ale neznamená, že by bylo možné je označit za jasné favority na zisk finálové „vstupenky“.



Chrudimské hokejisty ve čtvrtfinále Choceň moc neprověřila, to Chotěboř bude nesporně soupeřem jiného kalibru. Vždyť odvalila z cesty těžký balvan jménem Světlá, což je vizitka jako hrom.



Série by měla být kromě jiného zajímavým střetem dvou top gólmanů, protože čtvrtfinálová čísla od dvojice Cvrček – Pešek jsou až neuvěřitelná.



Slovan proti Kohoutům, tak tady není sporu o tom, že zimáky budou praskat ve švech, ostatně vzpomeňme na březen roku 2018 a památné finále. Tehdy ho v pěti utkáních opanoval Slovan a nelze vůbec pochybovat o tom, jak žíznivě nyní Česká Třebová prahne po odplatě.



Očekávat lze veskrze ofenzivní partii, protože jednak tento styl je oběma rivalům vlastní a čtvrtfinále ukázalo, že právě v útoku a v dovednostech produktivních hvězd spočívá jejich síla.



Moravskotřebovští nastříleli Hlinsku třiadvacet branek a Kohouti skórovali do sítě Litomyšle dokonce pětadvacetkrát…



První zápasy semifinálových sérií se hrají v neděli 24. února od 17 hodin.

Chrudim – Chotěboř