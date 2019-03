„Na začátku sezony jsem byl zvědavý, jak tento tým, složený ze šikovných individualit, bude působit na ledě a co předvede. První zápasy jsme prohrávali těsně díky neproměňovaní vyložených šancí. Později jsme se chytli a dokázali hrát vyrovnaně i s favorizovanými týmy. V nejdůležitější moment se nám štěstí nenaklonilo. Kromě velké marodky jsme přestali proměňovat vyložené šance a s tím se vyrovnané zápasy nedají vyhrávat. Mrzí mě, že jsme sezonu nezakončili lepším výsledkem, ale vítěze dělá semknutý bojovný tým, který se nevzdává a bojuje do posledního dechu. Do další sezony bych proto popřál, aby ten příští závěr byl úspěšnější,“ hodnotí sezonu hlavní trenér Martin Kubát.



Jeho hrající asistent Lukáš Pilař zašel dál. „Myslím si, že ze začátku to vypadalo slušně. Bylo dost hráčů a i tréninky byly na dobré úrovni. Výsledky nejprve jak houpačce, ale odehráli jsme i velice dobrá utkání. Bohužel kolem Vánoc přišel zlom, kde přístup některých hráčů byl žalostný, až dech beroucí. Bohužel se ke konci opakovala ta loňská sezona, kdy jsme to dohrávali na pár hráčů a to se bohužel nedá už ani v kraji. Pro mě byla sezona obrovským zklamáním. Doufám, že už se nic podobného nebude opakovat. Do větších hodnocení bych se raději nepouštěl.“