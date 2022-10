Mountfield v zápase na ledě Eisbärenu Berlín, který se hraje ve středu od 19.30, může vybojovat postup do další fáze prestižní Ligy mistrů. Zatím má na svém kontě devět bodů a pokud v Německu vyhraje, tak bude mít postupovou jistotu a nebude se muset ohlížet ani na odvetu. Východočeši by se navíc potřebovali dobře naladit i na domácí extraligu, kde se jim o posledním víkendu příliš nedařilo, když dvakrát v řadě prohráli.

„Zápasy v Lize mistrů jsou jiné. V týmech jako je Berlín, hraje spousta cizinců. Doma už známe všechny hráče, tady ne. Mě takové zápasy baví. Doufám, že to ve středu zlomíme a bude se nám dařit i v domácí soutěži,“ přeje si hradecký rychlík Radovan Pavlík. Radovan Pavlík.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Ve středu vás čeká další zápas Ligy mistrů v Berlíně, který je spojený s velkým vlakovým výjezdem, jak se na to těšíte?

Hodně. Všichni očekáváme, že to bude velké, když s námi jede tolik vagónů plných fanoušků. My jim moc děkujeme, že to dokázali naplnit a chtějí si trip užít společně s námi. Věřím, že to bude stejné jako tenkrát v Grazu.

Okuliar se poprvé trefil, radost však mít nemohl, zkazila mu ji třetí třetina

Co se vám vybaví právě z prvního velkého výjezdu do Grazu, který se uskutečnil před třemi lety?

Byla to paráda. Neskutečná atmosféra, fanoušci měli připravené balónky. Na ledě jsem si říkal wau! Myslím, že teď si určitě také něco připraví, když s námi jedou v takovém počtu. Jsme neskutečně rádi, že nás takhle podporují. Určitě se to líbí každému klukovi v kabině. Připraví nám domácí atmosféru a bude se nám hrát skvěle. Je však jasné, že v Berlíně to budou mít těžké, protože na Eisbären chodí hodně fanoušků.

Jak velký pro vás bude rozdíl, že nejedete autobusem ale vlakem?

V autobuse je to specifické. Tam sedíte a spíte. Ve vlaku budeme mít kóje na ležení a spaní. Navíc po vlaku se můžeme pohybovat, člověk se projde a trochu si vyčistí hlavu. Každý se na tu změnu těší.

Pojďme k zápasu. Co vás na ledě Eisbärenu Berlín čeká?

Víme, že Berlín má kvalitu a bude to hodně náročné utkání. Odehráli dobrý zápas doma proti Frölundě, takže to nebude nic jednoduchého…

S jakým cílem do Německa pojedete? Máte devět bodů a velkou šanci na postup.

Jedeme tam vyhrát, když se nám to povede, tak máme zaručený postup.

Jaké je po dvou extraligových prohrách rozpoložení v kabině?

V neděli v Litvínově jsme vedli 2:0 a pokazili jsme to. Něco jsme si k tomu v kabině řekli, proto doufám, že to zlomíme právě v té Lize mistrů a snad nás to nakopne i do domácí soutěže.