Ke čtvrtému vítězství pardubických hokejistů za sebou přispěl především přesnou střelou, kterou ve druhé třetině zvyšoval na 2:0. „Robert mi puk dal přesně na hokejku, já už jsem do toho jen plácl,“ ocenil Paulovič přihrávku Roberta Kousala.

Společně s nimi hrál ve třetí útočné formaci Luboš Horký, jenž přišel před zápasem z Brna. „Na to, že jsme spolu měli jedno rozbruslení, tak to bylo fajn. Když si spolu ještě více sedneme a sehrajeme na tréninku, mělo by to být dobré,“ domnívá se Paulovič.

Třicet odehraných zápasů, sedm vstřelených gólů a dvanáct asistencí. To je aktuální bilance šestadvacetiletého hokejisty. Paulovič dostává prostor na ledě, zapojuje se i do přesilových her.

„Čím více hraji, tím se cítím lépe, více si dovolím. Potom to je vidět i na ledě. Jsem především rád, že jsem dostal šanci, snažím se ji naplno využít,“ dodal slovenský útočník.

Dynamo vyhrálo počtvrté v řadě. V posledních zápasech málo inkasuje, s Vítkovicemi Pardubičtí odehráli zápas s čistým kontem. „Snažíme se hrát odzadu, hodně chodit do protiútoků. Myslím, že dozadu to celkem šlape, ještě to musíme trochu zlepšit v útoku,“ řekl Paulovič.

Podobný úkol zmiňoval po utkání i pardubický trenér. „V posledních zápasech nám chybí lehkost v útočné fázi. Na tom je potřeba zapracovat a ofenzivní část zvednout,“ uvedl Richard Král.

Další zápas Pardubičtí odehrají již ve čtvrtek. V 17.30 hodin nastoupí na ledě Karlových Varů.