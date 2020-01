Pravdou je, že umístění jednotlivých týmů v elitní osmičce krajské ligy o jejich výkonnosti leccos naznačuje, nicméně série play off jsou něco úplně jiného než dlouhodobá fáze a papírové předpoklady v nich často neplatí.

Čtvrtfinále tradičně oddělí „zrno od plev“, úspěšné od neúspěšných, rozhodne o týmech, které zabojují o medaile a budou moci hodnotit sezonu jako úspěšnou, od těch zklamaných. Ani pro poražené čtvrtfinalisty sezona neskončí a dohrají ji v Poháru Vladimíra Martince, leč to je zkrátka pouze slabý odvar ve srovnání s boji o krajský titul.

Svoji šanci, více či méně reálnou a pravděpodobnou, na proniknutí mezi elitní čtyřku cítí každý z osmičky „hladových vlků“. Není pochyb, že případná absence například obou Třebových v bitvách o cenné kovy by pro dotyčné byla rozčarováním, vždyť tam jsou v posledních letech jako doma, ale ani tito favorité ve čtvrtfinále od nabuzených rivalů nedostanou nic zadarmo.

Série se hrají na tři výhry a hned od nedělních úvodních zápolení budou řízeny v systému dvou hlavních rozhodčích, což by mělo podstatně přispět k jejich korektnímu průběhu v duchu fair play.

Česká Třebová – Chotěboř

Z top patnáctky kanadského bodování krajské ligy je pětice z České Třebové. Její útočná síla je smrtící a Lvům z Chotěboře není co závidět, že čelí obhájcům titulu. V sezoně se jim však podařilo hájemství Kohoutů vyloupit a do série mohou jít s čistými hlavami. Od nich se nečeká zázrak a to může být i výhoda. Favorit je totiž jasný.



Přehled vzájemných utkání v sezoně: 7:4, 2:3, 6:4

Celková bilance:

ČT: 1., 51, 16 – 0 – 3 – 5, 132:82

CH: 8., 26, 7 – 2 – 1 – 14, 94:105

Nejproduktivnější hráči:

ČT: Lubomír Korhoň 53 (24 + 29), Martin Filip 43 (6 + 37)

CH: Luboš Dvořák 33 (20 + 13), Václav Svoboda 20 (9 + 11)

Nejlepší střelci:

ČT: Lubomír Korhoň 24, Marek Hemský 18

CH: Luboš Dvořák 20, Václav Svoboda 9

Moravská Třebová – Litomyšl

Okresní derby bude střetem nejproduktivnějšího útoku celé soutěže s nejhorší obranou ze všech čtvrtfinalistů. Z pohledu Litomyšle je kruciální, zda její po valnou část sezony krvácející defenziva bude schopná udržet aspoň částečně na uzdě údernou moravskotřebovskou střeleckou eskadru. Bez toho nemá naději na úspěch.



Přehled vzájemných utkání v sezoně: 7:3, 6:10, 7:4

Celková bilance:

MT: 2., 46, 13 – 3 – 1 – 7, 136:102

LI: 7., 32, 8 – 4 – 0 – 12, 105:122

Nejproduktivnější hráči:

MT: Vojtěch Augustin 49 (24 + 25), Igor Čikl 43 (14 + 29)

LI: Milan Ostřanský 31 (18 + 13), Vít Křesťan 21 (12 + 9)

Nejlepší střelci:

MT: Vojtěch Augustin 24, Tomáš Langr 19

LI: Milan Ostřanský 18, Vít Křesťan 12

Choceň – Světlá nad Sázavou

Ještě někdy před svátky by prognózy před tímto měřením sil vyznívaly přesvědčivě ve prospěch Spartaku, ovšem Skláři šli v novém roce výsledkově nahoru a před play off vyhráli tři těžké duely v řadě. To svědčí o dobré aktuální formě a Choceňští se musí mít hodně na pozoru. Série je méně „čitelná“, než se na první pohled zdá.



Přehled vzájemných utkání v sezoně: 6:2, 7:5, 6:7 (PP)

Celková bilance:

CH: 3., 46, 14 – 1 – 2 – 7, 125:98

SV: 6., 33, 9 – 1 – 4 – 10, 93:99

Nejproduktivnější hráči:

CH: Pavel Prachař 39 (24 + 15), Jan Krejza 38 (16 + 22)

SV: Jakub Doležal 24 (6 + 18), Petr Včela 21 (9 + 12)

Nejlepší střelci:

CH: Pavel Prachař 24, Jakub Martinec 18

SV: Pavel Blažek 11, Petr Včela 9

Chrudim – Hlinsko

Další derby si vychutnají diváci na Chrudimsku a asi by nikoho nepřekvapilo, kdyby se protáhlo klidně na pět utkání. Střetnou se týmy, které se tolik neopírají o výrazné individuality, co se týče statistik. Chrudimští vynikají svojí obranou, ta byla v základní části nejlepší ze všech a zůstane-li taková i v play off, pak se budou mít o co opřít.



Přehled vzájemných utkání v sezoně: 3:4, 4:1, 6:3.

Celková bilance:

CH: 4., 44, 13 – 2 – 1 – 8, 105:76

HL: 5., 41, 12 – 2 – 1 – 9, 98:103

Nejproduktivnější hráči:

CH: Jiří Plch 23 (14 + 9), Václav Novák 22 (7 + 15)

HL: Jiří Dítě 30 (10 + 20), Daniel Homola 28 (18 + 10)

Nejlepší střelci:

CH: Jiří Plch 14, Ondřej Karásek 11

HL: Daniel Homola 18, David Pazourek 14