KRAJSKÝ HOKEJ: Nevídaný obrat se odehrál v derby Vysočiny. Světlá nad Sázavou vedla po polovině utkání nad Chotěboří o čtyři góly, i přesto si její rival odvezl dva body.

HC Litomyšl vs. HC Chrudim. | Foto: Petr Šilar

Mužstvo dvou tváří, to je HC Litomyšl. Venku téměř bezmocné, zato na domácím ledě neporazitelné. Jenom tři dny poté, co si z České Třebové odvezlo „jedenáctku“, uspělo proti Chrudimi, která si hýčkala šestizápasovou vítěznou šňůru. Nutno však dodat, že domácí vytěžili z utkání maximum. Sice vedli 2:0, ale postupem času je soupeř stále více svíral a nebyl daleko od toho, aby skóre úplně otočil. Leč nakonec si týmy rozdělily po bodu a o držiteli druhého museli rozhodnout „nájezdníci.“ A těm to hrubě nešlo, z dvaadvaceti (!) pokusů se trefil jedině litomyšlský Křesťan. „Dva body bereme všema deseti. Musím vyzvednou gólmana Horáčka, který čelil v poslední třetině trvalému tlaku hostů a podržel nás i v nájezdech,“ řekl asistent domácího trenéra Bohumil Jakubec.