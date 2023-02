Nebylo tedy divu, že třeba na litomyšlském ledě měli domácí hokejisté od začátku zřetelnou převahu ve všech směrech, ve 24. minutě vedli 4:0 a o osudu střetnutí bylo prakticky rozhodnuto. A to domácí ještě neproměnili trestné střílení. Hosté evidentně „tahali nohy“, nicméně odevzdaným soupeřem nebyli, postupem času obraz hry přece jenom srovnali a v přesilových hrách korigovali skóre do přijatelné podoby. První výhru však Litomyšl měla pod kontrolou.

Nařízené a neproměněné trestné střílení:

Zdroj: Radek Halva

Zdroj: Radek Halva

V Novém Bydžově to vypadalo trochu jinak, tam Kohouti ještě po čtyřiceti minutách drželi reálnou naději na dobrý výsledek. První třetina jim herně vyšla, po spolupráci Pláška s Filipem se ujali vedení a slibných možností měli více. Ke své škodě však v závěru úvodní periody nezvládli přesilovou hru a Procházka v čase 19:38 lacino vyrovnal. To byla velká chyba. Ještě druhá třetina nevypadala z pohledu hostů nikterak zle, byť v polovině utkání otočil Jebavý vývoj skóre na 2:1. Očekávané drama se však nekonalo, protože v nástupu do poslední dvacetiminutovky nakupili Kohouti několik hrubek, ty nezůstaly bez trestu, ve 45. minutě to bylo rázem 4:1 a domácí zbytek zápasu ovládli. „Dvě třetiny jsme odehráli celkem slušně, bohužel neproměnili tři vyložené šance. Do závěrečné části jsme šli s odhodláním se v Novém Bydžově poprat o dobrý výsledek, opak byl pravdou. Během tří minut jsme vyrobili dvě hrubé chyby v obranném pásmu a inkasovali dva góly, které nás poslaly do kolen,“ hodnotil duel na klubovém webu českotřebovský trenér Jaromír Jindřich.

SEMIFINÁLE PLAY OFF, 1. zápasy:

HC Litomyšl – TJ Spartak Nové Město nad Metují 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Branky: 3. Jakubec (J. Voříšek), 13. Cink (Barkóci, Bažant), 15. Jakubec (Vomočil, J. Voříšek), 24. Barkóci (A. Půlpán, T. Půlpán) – 38. Vitebský (Hynek, Pohl), 59. Šťastný (Franc, Reichmann). Rozhodčí: Čížek, Vrba – Mikula, Landsmann. Vyloučení: 6:2. Využití: 0:2. Diváci: 453. Litomyšl: Horáček – Jonáš, Škvor, Š. Voříšek, Bažant, Bláha, Švec, Zahradník – Vomočil, Cink, Barkóci, T. Půlpán, A. Půlpán, Stoklasa, J. Voříšek, Jakubec, Jankovský, J. Dostál. Nové Město nad Metují: Biegl – Franc, Vitebský, Šrenk, Borovec, Dufek, Pohl, V. Dostál – Reichmann, Koudelka, Černý, Bucek, Hylena, Řehák, Hynek, Šťastný, Vaňát, Prouza.

Stav série: 1:0.

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 7:2 (1:1, 1:0, 5:1)

Branky: 20. Procházka (Hlaváček), 31. Jebavý (Černý, Němec), 41. Petr (Procházka, Hlaváček), 45. Němec (Jebavý, Černý), 52. Bureš (Eis, Chára), 54. Novák (Matějíček, Veselý), 58. Bureš (Němec, Zmítko) – 18. Filip (Plášek), 59. Hemský (Semorád, Schejbal. Rozhodčí: Petr, Machač – Rezek, Šesták. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 315. Nový Bydžov: Veselý – Pilný, Matějíček, Muška, Bezděk, Novák, Zmítko – Petr, Procházka, Hlaváček, Ladman, Chára, Eis, Černý, Němec, Jebavý, Bureš. Česká Třebová: Kraus (52. Ament) – Sedlák, Jemelka, Pažourek, Schejbal, Pražák, Daněk – Augustin, Pavlovský, Fúzik, Hemský, Semorád, Ostřanský, Plášek, Filip,Veverka.

Stav série: 1:0.

Další program - 2. zápasy, středa 22. února, 18.30: Česká Třebová - Nový Bydžov, 19.00: Nové Město nad Metují – Litomyšl (ve Dvoře Králové nad Labem).

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, 2. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Spartak Polička odloženo.

3. kolo:

HC Spartak Polička – HC Hlinsko 2:7 (1:2, 1: 4, 0:1). Branky: 7. Elis (Boštík), 26. Malenovský (Šerejch) – 19. Kišš (Machač, Karásek), 19. Chvojka (T. Prachař, Štěpánek), 23. Beneš (Chvojka, T. Prachař), 24. Karásek (Machač), 29. Kišš (Karásek, Hron), 35. Chvojka (T. Prachař), 42. Brázda (Kišš). Rozhodčí: Kolář - Kalus, Kopecký. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 183.

Utkání bylo ukončeno v čase 47:41 kvůli poruše rolby.

Další program – 4. kolo, neděle 26. února, 17.00: Polička – Lanškroun.