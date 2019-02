Do druhé fáze Krajské ligy půjdou hokejisté České Třebové z první příčky.

ÚSPĚŠNÁ ODVETA. Ani za stavu 0:5 hráči Havlíčkova Brodu zápas na ledě Kohoutů nezabalili, ve třetí třetině vývoj zdramatizovali, ale domácí si vzít vítězství nenechali. | Foto: Jarda Koníček

Česká Třebová – V prvním vzájemném utkání se z vítězství radovali hráči brodské rezervy, když se na tento duel velmi posílili. Na řadě tedy byla odveta. A třebovští se na ni nachystali. V průběhu nedělního mače vedli už o pět gólů, což je ukolébalo, ale manko hosté smazat nedokázali.

Č. Třebová – H. Brod B 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)

Fakta – branky a nahrávky: 10. Vlček (Zadina, Hemský), 30. Jindřich (Hemský, Zítka), 36. Vlček (Zítka, Škvor), 37. Hemský (Jindřich), 40. Hemský (Boruch, Jindřich), 59. Zítka (Jindřich) – 42. Vala (Jelínek, Nguyen), 49. Cejpek (Hynek), 51. Bancíř (Nguyen). Rozhodčí: Sedlák – Brokeš, Kalous. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Oslabení: 0:1. Diváci: 469.

HC Kohouti Česká Třebová: Nimmerrichter – Vondráček, Veselý, Škvor, Fink, Lesák, Boruch – Šimončič, Schejbal, Pejcha – Zítka, Vlček, Zadina – Kavalír, Jindřich, Hemský.

HC Havlíčkův Brod B: Kekula (41. Adam) – Kříž, Pecen, Suchý, Mendl, Bancíř – Cejpek, Hynek, Szilva – Vala, Jelínek, Nguyen – Motl, Polák, Přibyl.

Ale nezačali zle. Kapitán Szilva za to vzal zostra a gólmanovi Nimmerrichterovi zvonilo pod helmou v uších, jak se jeho rána odrazila od tyče. Co domácím fungovalo, byly přesilové hry. Hned tu první využil Vlček, jehož dělovka málem protrhla síť. Jediný gól tedy určil stav po první třetině.

Zápas se zlomil ve druhé polovině zápasu. Do té doby si domácí vypracovali náskok dvou branek, když se znovu v přesilovce prosadil Jindřich. Následovala pětiminutovka, během níž se neustále tleskalo. Nejprve vymetl „víko" Vlček, po něm už se konečně zapsal mezi střelce Hemský, jenž zakončil parádní akci s Jindřichem. Na střídačce Brodu padali hráči do mdlob. Nevěděli kudy kam. Zkusili to oddechovým časem, jenže nastartovaný Hemský si udělal z gólmana Kekuly dobrý den a zvyšoval na 5:0.

Co potkalo hosty, přelezlo na Kohouty. Úvod třetí třetiny je zastihl ve značných nedbalkách. Situaci dva na jednoho vyřešili Jelínek s Valou gólově, další chybu potrestal Cejpek. Aby toho nebylo málo, Třebovští inkasovali i při vlastní přesilové hře.

Oddechový čas si musel vybrat i trenér Jindřich. Léčba nefungovala. Do tutovky se řítil hostující Vala, ale vytyčený semafor Nimmerrichtera mu radost překazil. Tenhle zákrok se ukázal jako klíčový, neboť nedostal rezervu na kontakt. Minutu před koncem pojistil výhru Zítka. „Poslední zápasy nás nezastihly v optimální formě. Utkání s Brodem přineslo herní zlepšení. Velmi dobře rozehraný zápas jsme si na začátku třetí třetiny zbytečně zkomplikovali," hodnotil utkání trenér Kohoutů Jaromír Jindřich.

Ostré zuby ovládá dokonale

Přestávkový program hokejových zápasů českotřebovských Kohoutů, kteří jsou lídrem Krajské ligy Pardubického kraje, zpestřilo v neděli 11. prosince vystoupení mladé krasobruslařky Anety Smolové. Desetiletá členka Krasobruslařského klubu Česká Třebová se divákům představila během první přestávky zápasu Kohoutů s Havlíčkovým Brodem. Během své volné jízdy předvedla několik technických prvků a piruet, za které si vysloužila potlesk z řad fanoušků. (bed, van)