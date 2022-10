Poplach je slyšet široko daleko.

Aby také ne, Pardubice jsou baštou tuzemského hokeje. V české (a předtím i československé) historii jako jeden klub ze dvou (Litvínov) ještě nikdy nesestoupily. A teď by měly najednou zmizet z extraligové mapy?

Peníze a zase peníze

„Účast v extraligové sezoně 2023/24 si dosud nezajistily,“ vzkazuje Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka BPA a jedním dechem dodává: „Pokud se klub bude chtít účastnit sezony 2023/24, měl by splnit licenční podmínky a respektovat řády, které platí pro všechny.“

V případě pardubické rebelie jde hlavně o peníze.

Roční rozpočet tradičního celku se dnes blíží k sumě 200 milionů korun. Do kasy přispívá především majoritní vlastník Petr Dědek, dále je nutná podpora města a sponzorů. A pak je tu odměna od BPA. Žádná sláva, za rok zhruba dvanáct milionů.

Pardubice to zpochybnily. A nejen ony, ozvala se také hráčská asociace, která napadla znění smlouvy mezi BPA a APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje). Údajně kvůli tomu, že jsou porušovány práva hráčů.

Celý případ od jara řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

"Vím, že je ten problém na stole. Bude záležet na tom, jak to rozhodnou úředníci,“ říká za město Pardubice Jan Mazuch, dosavadní náměstek primátora a člen dozorčí rady klubu.

Rozuzlení zašmodrchaného sporu je ve hvězdách.

„Věc je stále v šetření," odpověděl velice stručně na dotaz Deníku mluvčí úřadu Martin Švanda.

Pokud ale úřad potvrdí, že v hokeji jsou praktiky v mezích zákona, mají na soutoku Labe a Chrudimky obrovský problém. Znamenalo by to se podvolit, nebo odejít… Jenže moc dobře nejde ani jedno.

Dlouhodobá smlouva

A tím jsme zpátky u peněz. Pardubice si totiž vyjednaly se sázkovou kanceláří Fortuna dlouhodobou spolupráci. Podle všeho by za pár let mohlo do města perníku dotéct ke stovce milionů.

Jenže má to háček - nejen tu nepodepsanou smlouvu.

Držitel práv, BPA (patřící pod sázkového giganta Tipsport), si vymohl, že pro jiného partnera z hazardního průmyslu je třeba výjimka. Pro letošní sezonu ji Pardubice mají, pak už ne. Tři výjimky už byly zabrány konkurencí.

Pokud se nezmění podmínky, Pardubice zapláčou podruhé.

Výjimku mají na Spartě, další získal Liberec (oba Fortuna). O tu poslední usilovaly České Budějovice (Fortuna) a Brno (Betano). Pravděpodobně dostanou výjimku z výjimky…

Pohled bývalých opor

Souvislosti začínají prosakovat i mimo kanceláře pardubického klubu.

"Něco jsem zaslechl, ale nic bližšího k tomu nevím. Každopádně je zvláštní, že by Pardubice jely mimo nějaké stanovy,“ podotýká legenda Jiří Šejba.

"Vím o tom. Nicméně mi nepřísluší komentovat, jestli je to dobře nebo špatně. O situaci v Dynamu už nemám takový přehled. Jsem jenom fanoušek. Pro město a klub je ale tahle eskalace nepříjemná,“ dodává Otakar Janecký.

Šestinásobný šampion s Pardubicemi a někdejší reprezentant ví, o čem hovoří. Léta působil ve Finsku a jeho oblíbený klub má momentálně stopku. „Mojí druhou srdcovkou je Jokerit Helsinki. Teď jsou chudáci na dva roky ze hry. Ve Finsku se také musí dodržovat zákony a řády… A oni hráli v KHL, respektive v jiné než domácí lize. Je to škoda pro obě strany. Klub i samotnou soutěž," říká zachmuřeně.

Přesto jsou na východě Čech optimisty. „Nepředcházel bych. Myslím, že k tomu nedojde. Takhle to nemůže klub nechat pustit dál. Až bude stanovisko, tak se k tomu představenstvo bude muset nějak postavit. Součástí naší akcionářské dohody totiž je, že se v Pardubicích udrží extraligová licence. To je jasně daná podmínka ze strany města,“ tvrdí Mazuch.

Snad tedy Pardubice nedojdou k zakázanému uvolnění…

Vyjádření HC Dynamo Pardubice

„Jak už jsme dříve několikrát vysvětlovali, Dynamo smlouvu nepodepsalo, protože čeká, až se potvrdí, že smlouva je v souladu s právními a daňovými předpisy. Mezi APK a Dynamem probíhá v tomto směru řada šetření včetně soudního sporu, čekáme také na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Když to otočíme. Kluby, které smlouvu podepsaly, můžou mít problém, že mají v ruce smlouvu, která je v rozporu s právními předpisy. Dynamo se chová s péčí řádného hospodáře,“ poznamenává Petr Dědek, majitel klubu.