O slovo se hlásí regionální hokej. Účastníci krajské ligy Pardubického a Královéhradeckého kraje jsou v plném tréninku, neboť úvodní mistrovské kolo je na programu v neděli 24. září. Zajímavý přípravný turnaj pořádají tuto sobotu 9. září českotřebovští Kohouti.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Hraje se o Pohár starosty města a kromě domácího celku se na něm představí další silné celky, které půjdou do sezony s nemalými ambicemi: HC Slovan Moravská Třebová a obhájce východočeského titulu HC Litomyšl.

K vidění budou tři kvalitní zápasy, hrát se bude systémem každý s každým třikrát patnáct minut.

Sobotní program na zimním stadionu v České Třebové odstartuje v 10 hodin duel obou Třebových, hodinu po poledni se Litomyšl utká s poraženým z prvního střetnutí a od 16 hodin s jeho vítězem.

„Víme, že formát turnaje se třemi týmy není ideální. Účast odřekla Choceň, poté jsme oslovili dalších devět mužstev, žádné však svůj start nepotvrdilo. Věřím přesto, že turnaj splní svůj účel. Každý tým odehraje dva zápasy s kvalitním soupeřem, srdečně zveme na českotřebovský zimák všechny hokejové fanoušky,“ uvedl předseda pořádajícího klubu Vladimír Vaněk.

Pozoruhodností, které mohou nalákat hokejové fanoušky do hlediště, je více. Například na lavičce Kohoutů bude stát jejich nová trenérská dvojice Pavel Marek a Břetislav Kopřiva, pod jejichž vedením nastoupí nové či staronové klubové posily (Tomáš Vlk, Jiří Vašíček, Marek Drtina, Tomáš Jelínek, Tomáš Prachař, Jakub Martinec, Vít Rozlílek). Do Moravské Třebové naopak přešel v létě dosavadní produktivní Kohout Vojtěch Augustin, do Litomyšle, kterou nově vede trenér Petr Pešina, zase zamířil dlouholetý choceňský snajpr Lukáš Pilař.

Už teď je tedy jasné, že regionální hokejová sezona bude i v inovovaném formátu (společná soutěž hned od začátku, play off pro osm nejlepších) mimořádně zajímavá…