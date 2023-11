/KRAJSKÝ HOKEJ/ Krajská hokejová liga odmazala ve středu večer tři zápasové „dluhy“, když ten čtvrtý mezi Moravskou Třebovou a Hlinskem byl podruhé odložen. Hlavní zprávou dne je střídání stáží na špici tabulky.

Novým lídrem východočeské soutěže jsou českotřebovští Kohouti, kteří zametli se soupeřem zpod Orebu. Hosté sice skórovali hned v první minutě, jenže v dalším průběhu se marně snažili zastavit rozjetého favorita a rostoucí příděl do své svatyně. Ten se nakonec zastavil na „jedenáctce“, a to domácí hokejisté ještě pětkrát rozezvučeli brankovou konstrukci. Bylo to osmé vítězství svěřenců Pavla Marka v řadě! „Důležité bylo, že jsme zápas a soupeře nepodcenili. Velmi rychle jsme inkasovali, ale ještě v první třetině dokázali skóre rázně otočit. Myslím, že první třetina nakonec určila ráz celého střetnutí,“ glosoval trenér vydařené utkání pro klubový web.

Výbornou formu posledních týdnu znovu potvrdili hráči Chrudimi, kteří si poradili s dalším kandidátem na play off z Nového Bydžova a na první Českou Třebovou ztrácejí jen dva body. Klíčový byl vydařený start domácích do zápasu, když ve 14. minutě vedli 3:0. Soupeř se pak dostal na kontakt, Chrudimští ale ještě v prostřední části zase odskočili a ve třetí třetině účet změn nedoznal.

Choceňský Spartak v dosavadním průběhu sezony příliš mnoho vítězné radosti neprožil, na ledě posledního a stále bodově nulového Opočna však přesto byl favoritem. Svoji roli v hodně nečistě hraném souboji (21 vyloučení) relativně s přehledem potvrdil a zapsal svoji teprve třetí tříbodovou výhru v ročníku.

KRAJSKÁ LIGA – dohrávky:

HC Chrudim – Stadion Nový Bydžov 4:2 (3:1, 1:1, 0:0). Branky: 4. Langr (Hrdlička, Urban), 5. Hebek (Jiří Polák), 14. Jiří Polák (Linhart, Brožek), 38. Dvořák (Novák, Pejzl) – 18. Láska (Chára), 32. Procházka (Hlaváček). Rozhodčí: Kratochvíl – Pošvář, Říha. Vyloučení: 78, navíc Láska (NB) 5 min. + OK. Využití: 0:1. Diváci: 135.

HC Opočno – HC Spartak Choceň 5:9 (1:3, 2:4, 2:2). Branky: 16. Kapucián (Mervart, Steklík), 21. Steklík (Kapucián), 31. Kapucián (Mervart), 50. Mervart (Fuks), 54. Mervart (Steklík, Daňo) – 2. M. Pilař (Knytl, Adámek), 13. Jan Polák (Novotný, P. Prachař), 16. Knytl (Lichtág, M. Pilař), 34. Farkas (Koutecký), 35. P. Prachař (Jan Polák, Urban), 37. Lichtág (P. Prachař, Jan Polák), 39. Jan Polák (P. Prachař), 46. P. Prachař (Knytl), 54. Vítek (Urban). Rozhodčí: Nedvěd – Horák, Karlík. Vyloučení: 10:11. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 58.

HC Kohouti Česká Třebová – SK Třebechovice pod Orebem 11:2 (4:1, 3:1, 4:0). Branky: 3. Rozlílek (Jelínek), 4. T. Prachař (Hradil, Ostřanský), 13. Semorád (Vašíček, Martinec), 17. Pavlovský (Ostřanský), 26. Fúzik (Pavlovský, Král), 29. Fúzik (Blažej, Veverka), 32. Semorád (Jelínek, Vašíček), 43. Fúzik (Král, Veverka), 52. T. Prachař (Pavlovský, Ostřanský), 57. Veverka (Král, Fúzik), 60. Rozlílek (Martinec, Semorád) – 1. Beránek (Matouš, Zahradník), 32. Javůrek (Samek). Rozhodčí: Vrba – Matějka, Najman. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváků: 236.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Hlinsko odloženo (pátek 8. prosince, 19.00).

Aktuální tabulka:

1. Česká Třebová 15 12 0 0 3 89:33 36

2. Nové Město 15 11 1 0 3 101:42 35

3. Hlinsko 14 10 1 2 1 86:47 34

4. Chrudim 15 11 0 1 3 63:53 34

5. Moravská Třebová 14 9 1 0 4 76:33 29

6. Nová Paka 14 9 1 0 4 75:45 29

7. Litomyšl 15 9 1 0 5 75:53 29

8. Nový Bydžov 15 8 1 0 6 73:56 26

9. Trutnov 15 7 2 0 6 66:60 25

10. Lanškroun 15 6 1 0 8 60:58 20

11. Náchod 15 5 0 2 8 56:65 17

12. Třebechovice 15 4 1 0 10 64:79 14

13. Jaroměř 14 4 0 2 8 44:67 14

14. Choceň 15 3 1 2 9 57:86 13

15. Polička 15 3 0 1 11 51:92 10

16. Dvůr Králové 15 3 0 1 11 46:93 10

17. Opočno 14 0 0 0 14 27:146 0

Další program:

Pátek 1. prosince, 19.00: Náchod – Jaroměř. Neděle 3. prosince, 17.00: Opočno – Dvůr Králové nad Labem, Trutnov – Nová Paka, Nové Město nad Metují – Choceň, Jaroměř – Chrudim, Litomyšl – Třebechovice, Česká Třebová – Nový Bydžov, Moravská Třebová – Polička, 17.30: Hlinsko – Lanškroun.