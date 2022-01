Nepoučitelní. Stejně jako proti Českým Budějovicím, Dynamo ani v utkání s Kladnem nezvládlo první třetinu. O gól si koledovalo dřív než v šestnácté minutě. Klouček však pohotovým zákrokem vychytal Hlavu. Hosté si hlídali zadní vrátka a když jim to soupeř umožnil, tak vyrazili. Plekanec oslovil Kubíka, který se trefil nad lapačku. Od úvodní trefy uběhla minuta a půl a Filip zužitkoval dlouhý pas Wooda.

Po první výměně stran působilo Dynamo nažhavenějším dojmem. Výsledkem jeho zvýšeného úsilí byl premiérový gól juniora Urbana v české extralize. Přestože domácí soupeře v této části výrazně přestříleli (12:4), skóre se už nezměnilo.

V závěrečné třetině bušily Pardubice do Kladna jako hluchý do vrat. A jak už to bývá udeřil ten „otloukaný.“ Třetí díru do lodi Dynama vyvrtal expardubický Beran. Domácí však Heclem urychleně snížili. Narostla jim křídla a Bow se ocitl v ohni střel. Až na něj vyzrál dorážející Blümel. Poslal zápas do prodloužení. V něm opět postihla náhlá smrt Kladno. Vteřinu před koncem sťal jejich hlavy Košťálek.

Pardubice - Kladno 4:3 po prodloužení

Fakta – branky a nahrávky: 25. T. Urban (Matýs), 52. Hecl (Paulovič, Blümel), 56. Blümel (A. Musil), 65. Košťálek – 16. A. Kubík (Plekanec, Hlava), 17. Filip (K. Wood, Ticháček), 50. M. Beran. Rozhodčí: Hradil, Kika – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 8:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:2, 1:0, 2:1 – 1:0. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Mikuš, J. Zdráhal, D. Robertson, Košťálek, O. Vála, J. Kolář, T. Jelínek – Paulovič, Poulíček, O. Rohlík – R. Kousal, A. Musil, Camara – Hecl, Cienciala, Blümel – Matýs, Anděl, T. Urban. Rytíři Kladno: Bow – Kehar, Dotchin, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek, Baránek – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Kristo, Kuťák, M. Beran – M. Indrák, Filip, Jágr.