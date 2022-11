Gólové údery v koncovkách duelů srazily jak Vysoké Mýto, tak Svitavy

Kohouti přitom v průběhu duelu třikrát vedli, hosté ale pokaždé vyrovnali a v čase 54:34 je poprvé, a jak se ukázalo, tak definitivně poslal do vedení tvrdou ránou Stoklasa. Domácí vrhli všechny síly do útoku, obranu úplně otevřeli, do ní vletěl T. Půlpán a přidal pátý litomyšlský zásah, šestý přišel v power play do opuštěné českotřebovské svatyně. „Musím pochválit celý tým. Byla z něj cítit neuvěřitelná pohoda. Chtěl bych vyzvednout i perfektní výkon gólmana. Porazili jsme dvě silná mužstva a doufám, že na tyto výsledky navážeme i v Jaroměři,“ chválil spokojený kouč vítězů Jakub Bažant. „Prohrát dva domácí zápasy v řadě a inkasovat celkem jedenáct gólů, to je síla. Je zřejmé, že někteří hráči chtějí především útočit, s bráněním si hlavy nelámou. Myslím, že jsme byli dvě třetiny lepším mužstvem, ale protože jsme zahodili spoustu šancí a vyrobili hodně chyb, nemáme nic,“ uvedl k zápasu manažer Kohoutů Vladimír Vaněk. Česká Třebová je po dvou domácích zápasech oproti veškerému očekávání na posledním místě nadstavby.

Druhý krajský souboj kola se stal nečekaně jednoznačnou záležitostí moravskotřebovského Slovanu. Tamní fanoušky potěšilo nejenom sedm kotoučů v chrudimské síti, ale také první čisté konto gólmana Peksy v této sezoně. „Začátek se nesl v podtónu dvou předchozích utkání. Kluci měli obavu z toho, aby zápas zvládli. Po pár střídáních jsme se však dostali do tempa a nebýt několika zbytečných vyloučení, rozhodli jsme to mnohem dřív,“ vyjádřil se pro klubový web trenér vítězů Kamil Přecechtěl.

Stalo se, co se nečekalo. Favorité otevřeli druhou část soutěže klopýtáním

Také ve skupině B se hrálo v rámci krajů a v tom Pardubickém se přesvědčivým stylem prosadili favorité z Hlinska a Chocně. Horses dovolili Poličce korekci výsledku teprve ve třetí třetině za rozhodnutého stavu a ani lanškrounští Orli nekladli Chocni tentokrát podstatnější odpor.

SKUPINA A, 2. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 3:6 (1:1, 1:1, 1:4). Branky: 8. Plášek (Fúzik, Schejbal), 35. Augustin (Pavlovský), 44. Augustin (Pavlovský, Ostřanský) – 20. Švec (Barkóci, Vomočil), 35. Edl (A. Půlpán, T. Půlpán), 47. Edl (Barkóci, Švec), 55. Stoklasa (T. Půlpán, A. Půlpán), 57. T. Půlpán (Vomočil, A. Půlpán), 60. Vomočil (Švec). Rozhodčí: Rulíček – Pošvář, Kalus. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0.V oslabení: 0:1. Diváci: 322.

HC Slovan Moravská Třebová – HC Chrudim 7:0 (2:0, 1:0, 4:0). Branky: 15. Palička (Horký), 19. Kavan (Blaháček, Skopal), 33. Horký (Palička, Cach), 49. Cach (Horký, Palička), 52. Cach (Palička, Horký), 52. Langr (Marek), 59. Palička (Pírek). Rozhodčí: Čížek – Topolský, Teplý. Vyloučení 8:7. Využití: 3:0. Diváci: 285.

BK Nová Paka – HC Jaroměř 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Branky: 16. Horyna (Nevyhoštěný, Suvorov), 31. Bondar (Malík), 60. Kindyshev (Suvorov, Hnik) – 58. Kašpar (Souček). Rozhodčí: Petr – M. Bednář, Runštuk. Vyloučení: 9:5, navíc Malík 10 minut OT + OK. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 196.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – Stadion Nový Bydžov 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Branky: 3. Zámečník (Reichmann, Borovec), 6. Lelka (Černý), 23. Hynek (Zámečník) – 14. Bureš (Novák, Hlaváček). Rozhodčí: T. Veselý – Horák, Karlík. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 140.

Pořadí:

1. Litomyšl (6), 2. Nové Město nad Metují (5), 3. Moravská Třebová (3), 4. Nová Paka (3), 5. Nový Bydžov (3), 6. Jaroměř (3), 7. Chrudim (1), 8. Česká Třebová (0).

Další program:

Neděle 27. listopadu – 17.00: Nová Paka – Chrudim, Nový Bydžov – Česká Třebová, Jaroměř – Litomyšl, Nové Město nad Metují – Moravská Třebová.

SKUPINA B, 2. kolo:

HC Hlinsko – HC Spartak Polička 6:3 (3:0, 1:0, 2:3). Branky: 4. Beneš (Hudec, T. Prachař), 10. Nepokoj (Kišš, Machač), 16. Beneš (Cejpek), 25. T. Prachař (Kišš), 44. Kišš (Karásek), 54. Cejpek (Štěpánek) – 45. Čermák (Šerejch), 55. Martinů (Boštík), 57. Pazourek (Krajíček). Rozhodčí: J. Veselý – Pešková, Hájková. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 105.

HC Spartak Choceň – TJ Orli Lanškroun 6:1 (3:1, 1:0, 2:0). Branky: 6. P. Prachař (Pilař, Novák), 10. Krejza (Jan Polák), 10. Lichtág (Knytl), 33. Krejza (Jan Polák), 45. Krejza (Jan Polák, P. Prachař), 50. Krejza (Kalous, Jan Polák) – 17. Markl (Kužílek, Pejcha). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Javůrek. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. Diváci: 328.

HC Trutnov – HC Opočno 9:4 (1:2, 4:1, 4:1). Branky: 3. Šimoníček (Vácha, Vondráček), 26. Rada (Křížek, Vognar), 26. Smékal (Vondráček, Šimoníček), 31. Mostecký (Vácha, Vondráček), 37. Smékal (Vondráček, Šimoníček), 41. Mostecký (Smékal, 45. Vondráček (Šimoníček), 48. Šimoníček (Vondráček, Vácha), 57. Smékal (Vondráček, Šimoníček) – 7. Dudadík (Mlateček, Jakl), 19. Dudadík (Podzimek), 25. Srpek (Mlateček, Kubíček), 53. Mlateček (Mervart). Rozhodčí: Pecha – Boček, Hurei. Vyloučení: 5:6. Využití: 4:2. Diváci: 176.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Náchod 5:3 (0:2, 1:1, 4:0). Branky: 40. Netušil (Zahradník), 50. Sajdl (J. Drašnar, T. Drašnar), 57. Sajdl (J. Drašnar, Kostka), 59. Souček (Netušil, Mlateček), 60. Menyhárt (Mlateček, Souček) – 9. Kubasa (Matouš), 20. Verevochkin (Bořuta), 30. Matouš (Kubasa, Štěpán). Rozhodčí: Figer – Hofman, Všetečka. Vyloučení: 8:9. Využití: 1:1. Diváci: 100.

Pořadí:

1. Hlinsko (6), 2. Trutnov (6), 3. Třebechovice pod Orebem (6), 4. Choceň (3), 5. Náchod (3), 6. Polička (0), 7. Lanškroun (0), 8. Opočno (0).

Další program:

Neděle 27. listopadu – 17.00: Lanškroun – Trutnov, Choceň – Třebechovice, Polička – Opočno, 17.30: Hlinsko – Náchod.