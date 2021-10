Střetnutí o první místo v Chrudimi zahájili o poznání lépe domácí hokejisté, ale jejich vedení 2:0 se záhy rozplynulo pod tíhou litomyšlského obratu. V 51. minutě sice Novák vyrovnal, ale poslední slovo si vzal Ondráček a jeho trefa získala přívlastek vítězná. I proto, že závěrečnou chrudimskou snahu otupil pětiminutový trest Kalouse. „Byl to týmový výkon. Jsme moc rádi, že jsme přeskočili Chrudim výhrou na jejím ledě. Bereme to však s pokorou a jdeme zápas od zápasu,“ nepropadá v žádném případě předčasné euforii trenér novopečeného lídra krajské ligy Jakub Bažant.

Po nevýrazném startu do soutěže jdou podle předpokladů nahoru českotřebovští Kohouti, vyhráli potřetí v řadě. Nekompletní Hlinsko jim sice kladlo tuhý odpor, ještě do třetí třetiny se šlo za stavu 4:3, ale v poslední periodě se přece jen projevila převaha domácích, kteří si došli pro relativně bezpečné vítězství. „Oslabený soupeř s námi hrál dlouho vyrovnanou partii, dvě třetiny určitě. Vyhráli jsme a získali tři body, to se počítá. Faktem ale je, že jsme se nadřeli víc, než jsme možná sami čekali,“ glosoval trenér Martin Šejba.

Třetí porážku v řadě zapsal moravskotřebovský Slovan, před třemi stovkami diváků v Chocni přitom neměl mnoho nadějí na slušný výsledek, od začátku zůstal ve skóre pozadu. V pohledném utkání byla rozhodující pasáží prostřední perioda, v níž Spartak nasázel čtyři góly a získaný náskok si pak s přehledem kontroloval do šedesáté minuty.

KL PARDUBICKA, 6. kolo:

HC Chrudim – HC Litomyšl 3:4 (1:2, 2:2, 3:1). Branky: 20. Plch (Novák), 25. Kostka (Novák), 51. Novák (Urban) – 27. Dostál (Vomočil), 38. Dvořák (Havlík), 44. Dostál (Vomočil, Ondráček), 58. Ondráček (Barkóci, Skoumal). Rozhodčí: Škorpil – Schaffer, Pilný. Vyloučení: 8:5, navíc Kalous (CH) 5 min. OK. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 247.

HC Spartak Choceň – HC Slovan Moravská Třebová 7:2 (2:1, 4:1, 1:0). Branky: 8. Krejza (Hemský, Lichtág), 18. Blažek (L. Pilař, Bradáč), 25. Vlček (Hemský, Knytl), 35. Krejza, 38. Martinec (Rudy, P. Prachař), 39. Hemský (Vlček, Krejza), 49. Vlček (Krejza, Hemský) – 18. Cach (Janků), 25. Kudrna. Rozhodčí: Vrba – Kalus, Pešková. Vyloučení: 3:5. Využití: 3:0. Diváci: 302.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Hlinsko 7:4 (1:1, 3:2, 3:1). Branky: 7. Veverka (Fúzik, Semorád), 29. Král (Filip, Adolf), 30. Pavlovský (Augustin, Sedlák), 33. Plášek (Pavlovský, Blažej), 41. Plášek (Pavlovský, Hradil), 43. Veverka (Fúzik, Peřina), 54. Král (Adolf, Filip) – 6. Chvojka (Hudec, Homola), 25. Cejpek (Chvojka), 36. Pavlata (Beneš, Homola), 44. Homola (Hamák, Chvojka). Rozhodčí: Rulíček – Pošvář, Kolář. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 356.

Pořadí:

1. Litomyšl (13), 2. Chrudim (12), 3. Choceň (9), 4. Česká Třebová (8), 5. Moravská Třebová (7), 6. Hlinsko (3), 7. Polička (3), 8. Lanškroun (2).

Příští program:

7. kolo, neděle 17. října, 17.00: Polička – Lanškroun, Moravská Třebová – Chrudim. 17.30: Hlinsko – Choceň.